Spectacole din stagiunile The Metropolitan Opera şi Teatrul Bolşoi, în transmisiune live la Grand Cinema & More

Grand Cinema & More găzduieşte transmisiunile stagiunilor de toamnă ale The Metropolitan Opera din New York şi ale Teatrului Bolşoi din Moscova.

Începând din octombrie, programul cinematografului va include transmisiuni live şi înregistrat ale unora dintre cele mai apreciate spectacole de operă şi balet. Biletele şi abonamentele au fost deja puse în vânzare.

Stagiunea The Metropolitan Opera aduce în faţa publicului opere ale unor compozitori celebri şi distribuţii spectaculoase.

Iubitorii de spectacole clasice pot alege dintre opere consacrate, precum "Aida", "Carmen", "La Traviata", "Adriana Lecouvereur", "Fiica Regimentului (La fille Du Régiment)", "Samson şi Dalila (Samson et Dalila)" sau "Walkiria", dar şi piese de la jumătatea secolului trecut sau care şi-au avut premiera în distribuţia actuală în cadrul MET, printre care "La Fanciulla Del West", "Dialogues des Carmélites" sau "Marnie", scrie News.ro.

Pasionaţii de balet au şansa de a urmări live şi înregistrat reprezentaţii ale unuia dintre cele mai cunoscute teatre din lume. În cinematograf vor fi transmise reprezentaţii ale Teatrului Bolşoi, precum "Don Quixote", "Spărgătorul de Nuci (The Nutcracker)", "La Bayadère", "Carmen Suite/ Petrushka" sau "La Sylphide2, reinterpretări ale unor basme cunoscute - "Frumoasa din Pădurea Adormită (The Sleeping Beauty)" - şi "Epoca de Aur (The Golden Age)", un spectacol pe partituri de jazz.

Biletele şi abonamentele au fost deja puse în vânzare. Toate cele 10 spectacole ale stagiunii The Metropolitan Opera pot fi urmărite la preţul special de 600 de lei, iar stagiunea completă de şapte spectacole a Teatrului Bolşoi, la preţul de 420 de lei. Achiziţionarea oricărui abonament include şi un voucher de două bilete pentru oricare dintre spectacolele alternative din stagiunea de toamnă.

Programul complet al stagiunilor, dar şi detalii despre bilete şi abonamente sunt disponibile pe www.grandentertainment.ro.