Spectacole în premieră la Festivalul Naţional de Improvizaţie #10, în perioada 15-18 septembrie

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, şase traineri şi peste 40 de improvizatori experimentaţi şi debutanţi s-au implicat în realizarea a şase spectacole, produse de festival, în urma unor sesiuni de audiţii. Organizatorii propun, pe lângă acestea, trei spectacole - eveniment: "ImproJam" (în limba română), "Tocăniţa de idei" - debut românesc cu trupa Wednesday şi "Stuck in the middle cu Joe Bill" (în limba engleză), bazate pe sugestiile publicului, precum şi o serie de ateliere, destinate tuturor celor care doresc să descopere sau să aprofundeze mai multe tehnici de improvizaţie.Festivalul va fi deschis pe 15 septembrie cu "ImproJam" iar scena e deschisă pentru oricine doreşte să participe, alături de improvizatori cu experienţă. Intrarea este liberă.Spectacolul de debut din cadrul festivalului va fi susţinut de Trupa Wednesday. "Tocăniţa de idei" este un montaj liber, coordonat de Doina Antohi, care porneşte de la o discuţie despre întâmplările recente şi notabile, semnificative, din viaţa persoanelor aflate în public, dispuse să împărtăşească din experienţele lor. Ana Birtalan, Roxana Sîrbu, Bianca Stoian, Titi Răduţă, Marius Iancu şi Thomas Arieşan sunt cei şase improvizatori şi actori în devenire care creează poveştile paralele."Stuck in the middle cu Joe Bill" este spectacolul în limba engleză în care toţi regizorii invitaţi să creeze spectacole pentru ediţia 10 a festivalului (Bogdan Untilă, Vlad Pasencu, Delia Riciu, Ştefan Huluba şi Andrei Bratu) îl vor provoca pe invitatul special Joe Bill, unul dintre cei mai buni profesori de improvizaţie scenică şi comică din SUA, să scoată la iveală personaje şi scene diferite fără nicio secundă de răgaz, transmit organizatorii.Cea de-a doua seară a festivalului se deschide cu spectacolul studenţilor la actorie, coordonat de Andrei Bratu, în care improvizatorii Miruna Uşurelu, Aurelian Culea, Răzvan Bratu, Alexandra Pribeagu, Dima Tui şi Bohor Nicholas se exprimă prin coregrafie, muzică şi poezie.'Un spectacol plin de dialoguri rapide, în care asupriţii şi prea ambiţioşii fac orice e necesar pentru a obţine ce îşi doresc este "Bivolul sună întotdeauna de două ori" (titlu provizoriu), coordonat de Bogdan Untilă. Inspiraţi de stilul dramaturgului David Mamet, improvizatorii Mihaela Georgescu, Vlad Pasencu, Octavian Reghina, Adelina Toma, Răzvan Bratu şi David Moscovici se iau la trântă cu lumea necruţătoare a business-ului, într-un magazin de antichităţi', se arată în comunicat.Generaţia Z este vedeta serii de 17 septembrie, care începe cu un spectacol regizat de Ştefan Huluba. Comedia continuă cu "Silent scenes", un spectacol care are de-a face cu scene silent şi slapstick comedy.Pe 18 septembrie, în ultima zi a festivalului, publicul se va putea bucura de un spectacol internaţional inedit şi va fi invitat să fredoneze alături de realizatori la o comedie muzicală improvizată.Selectaţi şi antrenaţi de Joe Bill, improvizatorii Doina Antohi, Adrian Loghin, Adelina Toma (România), Orla McGovern (Irlanda) şi Stefan Andersson (Suedia) creează un spectacol organic despre reconectare şi felurile în care depăşim pandemia, precum şi despre evenimentele pe care le traversează întreaga planetă."You've got Improv" este titlul spectacolului care încheie festivalul, regizat de Vlad Pasencu, cu improvizatorii Adriana Bordeanu, Alex Cătănoiu, Mihaela Georgescu, Oana Laura Gabriela, Tibi Spătăreanu şi Răzvan Teodorescu.Abonamentele au fost puse în vânzare pe Eventbook. Spectatorii interesaţi vor putea achiziţiona curând şi bilete individuale.Cele cinci ateliere de improvizaţie din acest an vor avea loc tot la Teatrul Recul. Patru dintre ele vor fi susţinute de improvizatorul şi trainerul american Joe Bill - "Scene Brain"/ "Game Brain" (16 septembrie, între orele 14,00-17,00), "The First 30 Seconds" (17 septembrie, între orele 14,00 - 17,00), "Organic Longform Basics" (18 septembrie, între orele 10,00 - 13,00) şi "Story Chain" (18 septembrie, între orele 14,00 - 17,00). Atelierul susţinut de improvizatoarea irlandeză Orla McGovern, "Stories from the heart", va avea loc pe 17 septembrie, între orele 14,00-17,00. Detalii şi înscrieri pe https://improfest.ro/workshops/.Festivalul Naţional de Improvizaţie îşi propune să ofere o nouă formă de divertisment participativ într-o formulă specială, cu o componentă internaţională, cu resurse noi şi interesante adresate atât comunităţii de improvizatori, cât şi publicului larg.