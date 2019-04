Spectacolele Hadestown, Ain’t Too Proud şi Tootsie conduc în topul preferinţelor la Premiile Tony 2019

Musicalul "Hadestown", care spune povestea mitică a lui Orfeu în încercarea de a-l întrece pe Hades, a primit cele mai multe nominalizări, 14, la premiile Tony 2019. "Ain’t Too Proud To Beg" şi "Tootsie" au primit 12, respectiv 11 selecţii, potrivit Variety, potrivit news.ro.

"The Ferryman", o dramă despre un fost agent IRA al cărui trecut revine şi îl bântuie, a primit nouă nominalizări, inclusiv pentru "cel mai bun spectacol de teatru".

"To Kill a Mockingbird", o adaptare după romanul clasic al lui Harper Lee, care a fost un succes de box office, a egalat "The Ferryman" cu 9 nominalizări, inclusiv pentru distribuţie şi pentru regizorul Bartlett Sher, dar a fost trecut cu vederea la categoria "cel mai bun spectacol de teatru". "Network", o satiră despre afaceri cu ştiri, a fost de asemenea exclus din această categorie.

În schimb, la categoria "cel mai bun spectacol de teatru" va fi o concurenţă între drama "Choir Boy", comedia "Gary: A Sequel to Titus Andronicus", povestea despre Rupert Murdoch "Ink", şi "What the Constitution Means to Me", de Heidi Schreck.

"Oklahoma" şi "Kiss Me Kate" conduc nominalizările la categoria "cel mai bun musical". "Oklahoma" a primit în total 8 nominalizări, inclusiv pentru vedeta Damon Daunno şi pentru regizorul Daniel Fish.

Citește și: Poliţiştii au făcut PRĂPĂD de sărbători: sute de români au rămas fără permise auto sau au primit amenzi usturătoare

În cursa pentru "cel mai bun musical" vor intra "Beetlejuice" şi "The Prom".

La categoria "cea mai bună actriţă în rol principal" vor concura: Elaine May ("The Waverly Gallery"), Laurie Metcalf ("Hillary and Clinton"), Annette Bening ("All My Sons"), Janet McTeer ("Bernhardt/ Hamlet"), Schreck ("What the Constitution Means to Me") şi Laura Donnelly ("The Ferryman").

Cel mai bun actor în rol principal într-un spectacol de teatru va fi ales dintre Paddy Considine ("The Ferryman"), Bryan Cranston ("Network"), Jeff Daniels ("To Kill a Mockingbird"), Adam Driver ("Burn This") şi Jeremy Pope ("Choir Boy").

La categoria "cel mai bun actor în rol principal într-un musical" au fost nominalizaţi: Brooks Ashmanskas ("The Prom"), Derrick Baskin ("Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations"), Alex Brightman ("Beetlejuice"), Damon Daunno ("Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma!") şi Santino Fontana ("Tootsie").

Stephanie J. Block (“The Cher Show”), Caitlin Kinnunen (“The Prom”), Beth Leavel (“The Prom”), Eva Noblezada (“Hadestown”) şi Kelli O’Hara (“Kiss Me, Kate”) au fost nominalizate la categoria "cea mai bună actriţă în rol principal într-un musical".

Cel mai bun regizor al unui spectacol de teatru va fi Rupert Goold ("Ink"), Sam Mendes ("The Ferryman"), Bartlett Sher ("To Kill a Mockingbird"), Ivo van Hove ("Network") şi George C. Wolfe ("Gary: A Sequel to Titus Andronicus").

Pentru regia unui musical au fost nominalizaţi Rachel Chavkin ("Hadestown"), Scott Ellis ("Tootsie"), Daniel Fish ("Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma!"), Des McAnuff ("Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations") şi Casey Nicholaw ("The Prom").

Actriţa Rosemary Harris, dramaturgul Terrence McNally şi regizorul muzical şi orchestratorul Harold Wheeler vor primi, la ediţia de anul acesta a galei Tony, premii pentru întreaga activitate în teatru.

Cea de-a 73-a ediţie a premiilor Tony, care recompensează sezonul Broadway 2018 - 2019, va avea loc pe 9 iunie, la Radio City Music Hall din New York, şi va fi găzduită de James Corden.