Spectacolul Băieţii de zinc, după Svetlana Aleksievici, va fi prezentat în premieră pe 21, 22 şi 23 octombrie, la Sala Toma Caragi

Spectacolul "Băieţii de zinc" după Svetlana Aleksievici, în regia lui Yuri Kordonsky, va fi prezentat în premieră pe 21, 22 şi 23 octombrie, la Sala Toma Caragiu a Teatrului Bulandra.

Spectacolul este "o frescă atipică a războiului", potrivit sinopsisului prezentat pe pagina de Facebook a teatrului.

Piesa "Băieţii de zinc" ne aduce în prim plan o temă nefiresc de actuală pentru anul 2022 şi pentru răvăşitoarea realitate cu care ne confruntăm la graniţele noastre. Spectacolul reprezintă o dramatizare a tulburătoarelor confesiuni despre război care stau la baza romanului "Soldaţii de zinc" al laureatei Premiului Nobel Svetlana Aleksievici.

Mesajul din spatele acestor poveşti este că, subminând întreaga ordine existentă, purtarea în sine a războiului nu mai poate avea o afectare exclusiv masculină. În realitate, orice război este un adevărat malaxor de vieţi şi destine - există şi frontul de acasă şi frontul soldaţilor din tranşee, de ambele legându-se deopotrivă speranţe şi temeri care schimbă conştiinţe. O reflecţie asupra temei războiului şi a păcii, a nevoii de evoluţie spirituală a umanităţii pentru a se putea feri de producerea unor noi conflagraţii în viitor, pentru a nu mai lăsa să se nască monştri generatori de războaie şi suferinţă.

"'Băieţii de zinc' este o frescă atipică a războiului. Nu doar a celui din Afganistan, ci al oricărui război ilogic, inutil, de oriunde şi oricând, din prezentul celor de dinaintea noastră, dar şi din prezentul nostru. Războiul descris de Svetlana Aleksievici are o voce polifonică, a unui personaj colectiv, Mama. Fiecare soldat are o mamă, fiecare mamă are bocetul ei înfundat sau strident, înăbuşit sau revoltat. Războiul mamelor cu o lume care le-a trimis băieţii la război nu se va încheia niciodată în armistiţiu. Clopotele durerii vor bate continuu, pentru victime şi pentru noi toţi, victime ale tăcerii şi nepăsării. Războiul conştiinţelor are strategii neştiute şi reguli din alte tărâmuri", se arată în descriere.

Din distribuţie fac parte Mariana Mihuţ, Dana Dogaru, Ana Ioana Macaria, Rodica Lazăr, Profira Serafim, Mirela Gorea, Camelia Maxim.