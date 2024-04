Spectacolul eclipsei totale de soare: Elon Musk publică un video rar cu eclipsa văzută din spațiu (VIDEO)

Traiectoria eclipsei de soare din 2024 a trecut peste mai multe zone și orașe dens populate, iar aproximativ 31,6 milioane de persoane care locuiesc în traiectoria de totalitate au putut urmări eclipsa totală de soare, împreună cu alte 150 de milioane de persoane care locuiesc la o distanță de 322 de kilometri de traiectoria de totalitate.

Între timp, agenția spațială NASA a transmis în direct pe YouTube cum arată o eclipsă de soare din spațiu. Într-un videoclip publicat pe site-ul de socializare X, NASA a împărtășit priveliștea pe care o vedeau astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS).

Eclipsele totale de soare au loc atunci când luna trece între soare și pământ, blocând complet fața soarelui. Calea de totalitate se întinde pe zonele în care umbra Lunii acoperă complet soarele, iar persoanele care locuiesc în acele zone au ocazia să experimenteze o eclipsă totală de soare.

Și Elon Musk a intrat pe X (fostul Twitter) pentru a arăta priveliștea spectaculoasă a eclipsei totale de soare din spațiu. Spre deosebire de cum arată de la suprafața planetei, din spațiu seamănă foarte mult cu o umbră neagră pe suprafața Pământului.

Umbra de pe suprafața Pământului arată clar că o eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, ascunzând Soarele de o mică parte a Pământului, fie total, fie parțial. Această aliniere are loc aproximativ la fiecare șase luni, în timpul sezonului eclipselor, în faza de Lună nouă, când planul orbital al Lunii este cel mai apropiat de planul orbitei Pământului.

Eclipsa totală: Luna ascunde complet lumina intens strălucitoare a Soarelui, permițând să fie vizibilă coroana solară mult mai slabă. Acest tip de eclipsă este observabil doar în interiorul benzii înguste de pământ sau de mare peste care trece partea cea mai întunecată a umbrei Lunii.

Eclipsă parțială: Discul Lunii apare proiectat pe discul Soarelui, astfel încât îl suprapune parțial. Eclipsa se numește atunci parțială pentru acel observator. O eclipsă parțială poate fi văzută din locuri aflate în zona mare acoperită de penumbră, partea din umbra Lunii în care doar o parte din discul Soarelui este ascunsă.

