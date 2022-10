Spectacolul 'Masacrul', în premieră la unteatru

„Masacrul”, primul spectacol montat de regizorul Mihai Brătilă la unteatru, va avea premiera oficială pe 27 şi 28 octombrie, în sala din Sfinţii Apostoli nr. 44. O comedie cu maniere, fără maniere, producţia revizitează unul dintre cele mai cunoscute texte ale autoarei Yasmina Reza, în interpretarea actorilor Alexandru Papadopol, Dana Rogoz, Florina Gleznea şi Emil Măndănac, informează News.ro.

Povestea e simplă: două cupluri căsătorite încearcă să medieze conflictul care s-a iscat între copiii lor de 11 ani, după ce unul dintre ei l-a lovit pe celălalt şi i-a rupt doi dinţi. Binevoitori, cei patru adulţi se întâlnesc pentru a găsi o rezolvare matură şi civilizată, dar ceea ce se vrea la început o discuţie rezonabilă, concentrată pe soluţii şi pe concilierea celor două părţi implicate, se transformă pe parcurs într-un haos emoţional. Comportamentul părinţilor devine tot mai iraţional. Discuţia degenerează, scoţând la suprafaţă orgolii rănite, frustrări neexprimate, complexe de inferioritate, frici şi acte de cruzime.

Distribuţia îi aduce la „masa tratativelor” pe Alexandru Papadopol, Dana Rogoz, Florina Gleznea şi Emil Măndănac. În interpretarea lor, cel mai cunoscut şi mai montat text al autoarei Yasmina Reza, tradus de Ionuţ Grama, atinge noi valenţe, explorând cu umor, cu naturaleţe şi cu multe nuanţe culisele vieţii de familie, dincolo de imaginea aparent perfectă pe care adulţii depun atât de multe eforturi s-o afişeze. Costumele şi decorul poartă semnătura Alexandrei Alma, iar luminile sunt realizate de Alexandru Medveghi.

„Pentru mine, Masacrul înseamnă bucuria de a redescoperi pasiunea de a face teatru doar de dragul teatrului. Liber de orice constrângere am ales acest minunat text distins în 2009 cu premiul Tony. Apoi, plin de entuziasm, alături de actorii din distribuţie şi împreună cu scenograful Alexandra Alma am pornit pe calea plină de aventuri a descoperirii misterelor acestui text. Păşind cu onestitate şi tenacitate pe acest drum am ajuns în locuri minunate şi pline de lumina si bucurie, dar şi în locuri la care am asistat la propriul nostru masacru”, povesteşte regizorul Mihai Brătilă despre procesul de lucru.

Primele reprezentaţii ale spectacolului au avut loc în această vară, dar premiera oficială „Masacrul”, în sala în care a fost creat spectacolul, va avea loc pe 27 şi 28 octombrie, de la ora 20.00. Vârsta minimă recomandată pentru

participarea la evenimente este de 14 ani. Biletele sunt disponibile pe www.unteatru.ro.