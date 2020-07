Spectacolul Stand-up Lechaim!, regizat de Maia Morgenstern, deschide stagiunea de vară a Teatrului Evreiesc din București

Stagiunea de vară la Teatrul Evreiesc de Stat va fi deschisă joi seară, de la ora 20.00, în curtea Şcolii Italiene ”Aldo Moro”, cu spectacolul "Stand-up Lechaim!", regizat de Maia Morgenster, informează News.ro.

"Stand-up Lechaim!" este un concert spectacol special, oferit de Maia Morgenstern, Mihai Ciucă, Dorina Păunescu, Mirela Nicolau şi Andrei Miercure, acompaniaţi de orchestra Teatrului Evreiesc de Stat.

Producţia cuprinde cele mai vesele cântece folclorice evreieşti, în armonie cu muzică populară românească. Klezmer, oraţii de nuntă, cântece de leagăn, de joc, de dragoste, de petrecere, lăutăreşti, satirice, într-un mix muzical din care răzbate exuberanţa, bucuria, veselia.

Obligaţiile spectatorilor privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu Sars-CoV-2: prezentarea la sala de spectacol cu 30 de minute înainte de începerea acestuia, pentru a putea respecta regulile de acces;pPurtarea măştii (medicală / non-medicală) pe toată durata evenimentului.

Potrivit unui anunţ al TES, instituţia îşi rezervă dreptul de a efectua un triaj observaţional şi de a nu permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree); dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziţie la intrare; termoscanarea de către personalul teatrului; respectarea distanţării de minimum 1.5 metri între persoane.

Programul de spectacole susţinute de Teatrul Evreiesc de Stat în această vară:

Joi, 16 iulie, ora 20.00 - "Stand-Up Lechaim!", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Joi, 30 iulie, ora 20.00 - "Stand-Up Lechaim!", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Joi, 6 august, ora 20.00 - "Mazl Tov… and justice for all!", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Sâmbătă, 8 august, ora 19.00 - "De la Caragiale la Şalom Alehem", în Parcul Cişmigiu, în cadrul Festivalului „Bucureştii lui Caragiale” (Intrare liberă)

Duminică, 9 august, ora 19.00 - "Stand-Up Lechaim!", în Parcul Cişmigiu, în cadrul Festivalului „Bucureştii lui Caragiale” (Intrare liberă)

Duminică, 16 august, ora 20.00 - "Stand-Up Lechaim!", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Joi, 20 august, ora 20.00 - "De la Caragiale la Şalom Alehem", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Joi, 27 august, ora 18.00 - "Mazl Tov… and justice for all!", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Duminică, 30 august, ora 20.00 - "Actul de căsătorie", în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”

Pentru spectacolele ce vor fi jucate în curtea Şcolii Italiene „Aldo Moro”, biletele au fost deja puse în vânzare în reţeaua mySTAGE.