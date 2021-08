Sperăm să rămânem echilibraţi şi să acumulăm puncte, spune Alexandru Pelici

Antrenorul echipei de fotbal CS Mioveni, Alexandru Pelici, a declarat că speră ca jucătorii săi să rămână echilibraţi şi să acumuleze cât mai multe puncte, după cele trei victorii obţinute în primele şase etape ale Ligii I, potrivit Agerpres.

''Sperăm să rămânem echilibraţi, cu picioarele pe pământ şi să încercăm să acumulăm puncte. Chiar dacă am câştigat ultimele două întâlniri, pentru noi fiecare joc este greu, nu plecăm niciodată favoriţi şi trebuie să luptăm pentru fiecare punct pus în joc. Asta vom face şi în meciul cu Clinceni. Sperăm ca după joc să fim mulţumiţi şi să câştigăm punct sau puncte'', a spus tehnicianul, joi, într-o conferinţă de presă.

Pelici s-a arătat mulţumit de evoluţia echipei în acest debut de sezon: ''Dacă e să facem un calcul, am luat jumătate din puncte în şase etape, cred că suntem bine în momentul de faţă. Nu ştiu câţi dintre noi se gândeau că vom reuşi acest lucru. Aşa cum şi anul trecut am crezut mult în noi şi în puterea grupului, aşa am făcut şi în acest început de campionat''.

''Atâta timp cât reuşim să facem puncte şi să marcăm, iar în acelaşi timp să nu primim gol, e ceea ce ne dorim. Suntem o echipă pragmatică, o echipă care, în primul rând, încearcă să îşi facă treaba defensiv. Am început acest campionat cu doi fundaşi centrali, am schimbat şi am folosit o linie cu trei fundaşi centrali, a dat rezultate, a fost o găselniţă. Sperăm în continuare să fim aceeaşi echipă pragmatică şi să reuşim să obţinem puncte, pentru că până la urmă asta contează'', a adăugat Pelici.



Antrenorul echipei argeşene a apreciat că există o lege a compensaţiei în fotbal după ce s-a întâmplat în primele etape: ''În unele meciuri am jucat mult mai bine, am avut situaţii mai multe, am dominat clar şi nu am reuşit să obţinem nici măcar un punct, în ultimul joc, cu Craiova (FC U), am fost dominaţi, Craiova şi-a creat ocazii mari de gol, dar am reuşit să luăm toate punctele puse în joc''.



În perspectiva partidei cu Academica Clinceni, Pelici a declarat: ''Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe care anul trecut a jucat în play-off. Întâlnim o echipă care, cu siguranţă, va dori să câştige toate punctele puse în joc, deoarece trece printr-o perioadă mai puţin productivă. Academica e o echipă cu jucători buni în componenţă''.



CS Mioveni nu va putea conta pe atacantul Ştefan Blănaru, care e în continuare accidentat şi nu intră în calcule nici pentru meciul cu Academica Clinceni, existând speranţe legate de recuperarea sa pentru partida cu FC Voluntari (etapa a 9-a).



Pelici a dezvăluit că în perioada următoare va fi perfectat un nou transfer, însă nu a dorit să menţioneze numele jucătorilor, care nu a semnat contractul încă, rezumându-se să precizeze că vine din campionatul Poloniei şi că a efectuat vizita medicală.



Fotbalistul Ionuţ Rădescu a spus şi el că se aşteaptă la un meci greu cu Academica: ''Ne aşteaptă un meci dificil, Academica are în componenţă jucători cu experienţă la nivelul Ligii I, dar noi sperăm să ne facem jocul nostru. Avem un moral destul de bun şi sperăm să luăm punct sau puncte''.



Partida dintre Academica Clinceni şi CS Mioveni va avea loc luni 30 de august, pe Stadionul Dinamo din Bucureşti, de la ora 18:00, în etapa a 7-a a Ligii I.