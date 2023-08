Speranță pentru energia viitorului. SUA repetă cu succes un experiment major în fuziunea nucleară / VIDEO

Acest experiment a fost realizat cu succes pentru prima oară în decembrie 2022.

Ulterior, ”am continuat să realizăm experimente pentru a studia acest nou regim ştiinţific pasionant”, a declarat luni AFP, într-un e-mail, un purtător de cuvânt al Laboratorului Naţional Lawrence Livermore (LLNL), situat în California, Paul Rhien.

La 30 iulie, un nou test ”a produs un randament mai mare decât experimentul din decembrie 2022”, precizează el.

Analize sunt în curs, anunţă el, iar rezultatele urmează să fie comunicate după finalizarea analizelor.

Acest nou progres major a fost dezvăluit de Financial Times (FT).

De zeci de ani, cercetători din întreaga lume încearcă să dezvolte fuziunea nucleară - diferită de fisiune, o tehnică folosită în prezent în centralele nucleare.

Fisiunea constă în scindarea nucleului unui atom greu, care eliberează astfel energie.

Fuziunea nucleară, din contră, este fuziunea a doi nuclei uşori.

Acest proces de fuziune are loc în stele, inclusiv în Soarele nostru.

Potrivit apărătorilor săi, fuziunea nucleară ar putea permite omenirii să rupă dependenţa de energiile fosile, responsabile de încălzirea globală.

Alt avantaj constă în lipsa oricărui risc de accident nuclear.

Însă fuziunea nucleară urmează să fie disponibilă la scară indstrială abia peste zeci de ani.

National Ignition Facility (NIF), din cadrul laboratorului californian, foloseşte în experimentele sale lasere ultraputernice.

În decembrie, cercetătorii au produs aproximativ 3,15 megajouli de energie, folosinf 2,05 megajouli, cu ajutorul laserelor.

Însă au fost necesari 300 de megajouli din reţeaua electrică în vederea activării laserelor, ceea ce face această operaţiune deficitară per ansamblu.

Însă acest rezultat a furnizat proba unui principiu fizic imaginat în urmă cu zeci de ani.

Secretarul american al Energiei Jennifer Granholm aprecia, într-o conferinţă de presă, că acest progres major va intra în ”cărţile de istorie”.

