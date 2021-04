Sphera Franchise Group estimează în 2021 vânzări mai mari cu 63%

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) companiei Sphera Franchise Group a aprobat bugetul pentru 2021, cu estimări de vânzări în restaurante de peste 230 milioane euro, în creştere cu 63% faţă de anul trecut, din care 25% sunt estimate a fi realizate prin intermediul canalului de livrare, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES.

Sphera Franchise Group (Sphera) este deţinătoarea companiilor care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România.

Potrivit sursei citate, EBITDA normalizată este estimată să ajungă la 19 milioane euro, în creştere cu 115% faţă de nivelul anterior;

Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PĂLĂRIE în fața judecătorilor...

"În elaborarea bugetului, compania a luat în calcul revenirea treptată a cererii datorită relaxării restricţiilor impuse ca urmare a pandemiei, astfel încât în a doua parte a anului activitatea va ajunge la un nivel apropiat de normal", se menţionează în comunicat.

Totodată, compania va investi în acest an 10,2 milioane euro pentru deschiderea a 16 restaurante şi alte 3,8 milioane euro în remodelarea altor unităţi.

"După un an 2020 în care am înfruntat provocări complet neobişnuite, atât pentru compania noastră, cât şi pentru întreaga economie, în 2021 ne aşteptăm la o revenire semnificativă a business-ului, mai ales în a doua jumătate a anului. Suntem încrezători că investiţiile bugetate pentru acest an vor contribui la creşterea vânzărilor, alături de recalibrarea cheltuielilor şi păstrarea costurilor pe aceeaşi linie cu anul 2020. În ciuda situaţiei create de criza sanitară, putem spune că este un moment extrem de prielnic investiţiilor, astfel că am bugetat peste 14 milioane euro pentru deschiderea de restaurante noi şi pentru remodelarea celor existente", a declarat Călin Ionescu, directorul general al Sphera.

Reprezentanţii companiei susţin că propunerea de buget se bazează pe contextul macroeconomic ce va fi influenţat de efectele pandemiei COVID-19 în prima parte a anului, ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi. Astfel, pe fondul creşterii deficitului de cont curent, este luată în calcul o uşoară depreciere a monedei naţionale faţă de euro, creşterea salariului minim pe economie cu 3% şi estimările unei inflaţii anuale de 2,5 - 3%.

Reprezentanţii companiei susţin că, începând cu a doua jumătate a anului, este luată în calcul o revenire treptată până la capacitatea normală a restaurantelor, inclusiv ca urmare a extinderii campaniei de vaccinare la nivel naţional, pe care şi compania o susţine în rândul angajaţilor săi. Astfel, Sphera, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, facilitează accesul la vaccinare al angajaţilor care doresc să se imunizeze, printr-o unitate mobilă pusă la dispoziţia acestora, într-un spaţiu tip-anexă, special amenajat, din cadrul unui restaurant KFC din Bucureşti.

Pe parcursul anului 2021, ca urmare a contractului negociat cu francizorul Yum!, compania a planificat deschiderea a 16 restaurante (8 KFC, 3 Pizza Hut şi 3 Taco Bell în Romania şi 2 KFC în Italia). Bugetul alocat acestor investiţii se ridică la 10,2 milioane euro. Totodată, în cadrul planului negociat cu Yum!, investiţia în remodările restaurantelor existente este estimată la 3,8 milioane euro.

La finalul anului 2020, Sphera avea 158 de restaurante din care 138 erau în România, 18 în Italia şi 2 în Republica Moldova.