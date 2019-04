Spice Girls şi-a adaptat versurile cântecelor pe placul comunităţii Gay: Trupa începe un turneu de concerte pe 13 mai

Membrele trupei britanice Spice Girls au decis să schimbe două dintre versurile piesei "2 Become 1" pentru a-și arăta susținerea față de comunitatea LBGTQ, care a fost alături de formație de-a lungul anilor, relatează contactmusic.net, potrivit mediafax.

Decizia a fost dezvăluită de Emma Bunton, într-un interviu pentru publicația Gay Times. Fragmentul pe care cele patru membre actuale ale trupei l-au modificat "any deal that we endeavour/ boys and girls feel good together" (orice lucru pe care încercăm să îl realizăm/ băieții și fetele se simt bine împreună), care a devenit "once again if we endeavour/ love will bring us back together" (încă o dată dacă vom încerca să realizăm ceva/ iubirea ne va aduce împreună).

În același interviu, cântăreața a declarat că le este recunoscătoare fanilor din comunitatea LGBTQ (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali, queer) pentru sprijinul acordat.

Trupa Spice Girls va demara o serie de 13 concerte în luna mai. Victoria Beckham nu va lua parte însă la turneu, care va debuta la Dublin, în Irlanda, pe 24 mai.

Formaţia Spice Girls, creată în 1994, a cunoscut succesul după lansarea primului single, "Wannabe", în 1996, acesta situându-se pe primul loc în topurile muzicale din 30 de ţări. Albumul de debut, "Spice", a fost vândut în peste 31 de milioane de copii la nivel mondial. Acesta este, de altfel, cel mai bine vândut album al unui grup muzical feminin din istorie.

Astfel s-a născut un fenomen internaţional similar Beatlemaniei, "Girl Power".

Pe 31 mai 1998, în plin turneu, Geri Halliwell a anunţat că va părăsi trupa. Cele patru membre rămase - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm - au lansat un al treilea album în 2000, "Forever", iar trupa s-a destrămat în februarie 2001. Ultimul album de studio al trupei, "Forever", a avut mult mai puţin succes decât primele două, în parte din cauza schimbării genului muzical abordat, din pop adresat adolescenţilor înspre R&B.

În 2007, cântăreţele s-au reunit pentru o scurtă perioadă de timp, pentru turneul "Return of the Spice Girls", care s-a bucurat de un enorm succes.

De asemenea, Mel B - Scary Spice, Victoria Beckham - Posh Spice, Emma Bunton - Baby Spice, Geri Halliwell - Ginger Spice şi Melanie C (Chisholm) - Sporty Spice s-au reunit pentru un scurt recital în anul 2012, la ceremonia Jocurilor de Vară de la Londra. Mai târziu în acelaşi an, un musical, "Viva Forever", a avut premiera în capitala britanică.