Spike Lee a distribuit fanilor scenariul unui film pe care nu l-a mai făcut, ca să-i distreze în timp ce se află în izolare. Filmul urma să prezinte viaţa unui celebru jucător de baseball, Jackie Robinson, anunță MEDIAFAX.

Spike Lee s-a gândit să-şi distreze fanii publicând scenariul unui film pe care nu l-a mai realizat, o biografie a jucătorului de baseball Jackie Robinson, în care urma să joace Denzel Washington.

Citește și: Document făcut public de Dumitru Coarnă! Și fără măști de protecție, polițiștii sunt obligați să intre în misiuni cu persoane infectate cu coronavirus

Regizorul american în vârstă de 63 de ani a explicat pe Instagram că această perioadă de izolare impusă de pandemia de coronavirus l-a făcut să se gândească la proiectele sale în timp ce stătea acasă, potrivit NME.

„Sper că sunteţi în siguranţă acasă. Cu toţii am avut mult timp să ne gândim la diverse, la viaţă, la ce s-a întâmplat, la ce nu s-a întâmplat. Şi am început să mă gândesc la un proiect de vis al meu. Am scris un scenariu pentru Jackie Robinson. Denzel mi-a spus că e prea bătrân (să îl joace pe Robinson, n.r.). Am scos acest scenariu din sertar şi am vrut să vi-l arăt”, a spus Lee.

Citește și: Anunț de ultimă oră! Îngrijorător: Sute de cadre medicale, infectate cu coronavirus

Spike Lee le-a oferit fanilor un link unde pot citi scenariul de 159 de pagini datând din 1996.

„Nu vă faceţi griji dacă nu vă place sportul sau baseball-ul. Este o uimitoare poveste americană. Nu va fi niciodată realizată, dar am vrut să o împărtăşesc cu voi”, a mai spus regizorul, care şi-a salutat fanii cu „Să aveţi o duminică plăcută de aici din epicentrul corona, SUA-NY”.

New York este unul dintre oraşele cele mai afectate de pandemie din SUA.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție îl atacă pe Streinu-Cercel: Dacă un ‘specialist’ gândea așa