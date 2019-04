Spitalul din Craiova a decis suspendarea internărilor la Hematologie până în 8 aprilie

Directorul de îngrijiri medicale al Spitalului Filantropia din Craiova a fost amendat de DSP Dolj, în urma unui control care a avut loc, după ce imagini cu condițiile inumane în care stăteau pacienții au fost postate pe Facebook. Spitalul anunță, joi, și suspendarea internărilor până în 8 aprilie, conform Mediafax.

Directorul medical al Spitalului Filantropia din Craiova, Lorena Dijmărescu, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că activitatea în Clinica de Hematologie se suspendă până în 8 aprilie.

„Au fost sesizate câteva aspecte pe care trebuie să le remediem: igienizarea unei băi, igienizarea unui salon cu mucegai. Încă nu am primit raportul complet. Pentru a putea face igienizare, am decis suspendarea internărilor timp de două zile. Încă de ieri (miercuri – n.r.) am început să remediem situațiile constatate. Trebuie să ținem cont de faptul că această clădire nu aparține spitalului, proprietarul este Casa de Pensii. Clinica a fost mutată aici temporar, până se finalizează lucrările la clădirea unde a funcționat până acum Hematologia”, a explicat Lorena Dijmărescu, directorul medical al spitalului.

De asemenea, o echipă de la Inspecţia Sanitară de Stat, împreună cu inspectori Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj a mers în control la Clinica de Hematologie și au decis ca managerul de îngrijiri medicale, Mariana Coandă, să fie amendată.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a cerut demiterea directorului de îngrijiri de la Clinica de Hematologie din Craiova și a dat un termen de o lună pentru remedierea problemelor constatate de inspectorii sanitari în urma controlului, a anunțat, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii.

Miercuri, ministrul Sănătăţii anunța că a văzut imaginile de la Spitalul de Hematologie din Craiova și de la Spitalul Județean din Deva și va trimite echipe de control să verifice situația, iar dacă se confirmă, măsurile luate vor fi „drastice”.

La Clinica de Hematologie din cadrul Spitalului Filantropia Craiova stau patru pacienţi într-un pat, susține o pacientă. Saloanele au pereţii distruși, iar la grupurile sanitare ţevile şi chiuvetele sunt ruginite. În plus, pacienții din Craiova sunt primiţi doar pentru tratament şi trimişi acasă. Femeia a postat pe Facebook poze din clinică, dar şi filmulețe și arată condiţiile în care sunt trataţi bolnavii. Ea susține că după ora 20.00 uşa spitalului se închide cu lanţ.

În ceea ce privește situația de la Spitalul Deva, un părinte a filmat gândaci care mișună pe paturile ocupate de mame și copii, la secția de pediatrie a unității medicale și a postat imaginile pe Facebook. Reprezentanții DSP Hunedoara spun că dezinsecţiile au fost făcute la timp.