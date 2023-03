Spitalul din Toplița se modernizează: au început ample lucrări de reabilitare a Ambulaturioului Spitalului Municipal

Vineri au început ample lucrări de reabilitare a Ambulatoriului Spitalului Municipal din Toplița, un proiect din fonduri europene accesat de Primăria din localitate care mai are depuse alte două proiecte europene care vizează spitalul.

Reabilitarea Ambulatoriului va costa aproape 16 milioane de lei, investiție din fonduri POR în proporție de 75%, restul fiind aportul primăriei, notează radiomures.ro

Pe lângă reabilitare și modernizare, proiectul mai cuprinde și o componentă de achiziție de aparatură medicală.

Termenul de finalizare este la finele acestui an, timp în care activitatea medicală va fi mai înghesuită, precizează managerul unității, dr. Alexandra Ioniță:

Practic, acum se lucrează pe jumătate din spațiul prevăzut pentru reabilitare și noi am mutat cabinetele de ambulatoriu, inclusiv am folosit ceva rezerve., astfel încât fiecare cabinet să aibă spațiul lui și toată lumea care avea un spațiu în Ambulator a primit un spațiu nou. În proiect este reabilitare plus dotări. Pe partea de Radiologie o să vină un CT, radiologie fixă, un aparat RX Mobil, Mamograf digital, două ecografe sunt prevăzute pe partea de Pediatrie și Interne, și mai sunt și pe Dermatologie, fiecare cabinet va primi ceva aparatură.

În viitor, la Spitalul Municipal din Toplița vor fi puse în practică alte două proiecte ale căror contracte de finanțare, în valoare totală de aproape 30 de milioane de lei, au fost semnate de curând tot de Primăria din localitate.

Primul proiect, finanțat în proporție de peste 80% prin Programul Operațional Infrastructură Mare, se referă la reabilitarea și extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și infrastructura de fluide medicale.

Spitalul va fi, de asemenea, eficientizat energetic cu o finanțare 100% din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență).

Tot cu implicarea Primăriei, Spitalul Municipal din Toplița a beneficiat anul trecut de dotări cu aparatură medicală în valoare de patru milioane de lei cu fonduri de la Ministerul Sănătății.