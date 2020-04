SPITALUL JUDEŢEAN GIURGIU: Ce echipamente de protecţie, cumpărate de Consiliul Judeţean, sunt pe stoc şi ce aparatură urmează să ajungă la unitatea sanitară

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina, a prezentat, recent, situaţia Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în ceea ce priveşte echipamentele de protecţie şi aparatura necesară, în lupta împotriva COVID-19, aflate pe stoc sau care urmează să fie cumpărate. Este vorba despre materiale achiziţionate exclusiv cu bani de la bugetul Consiliului Judeţean Giurgiu.

“În acest moment, avem pe stoc 93.000 de măşti simple, 1.400 de măşti FFP2 şi urmează să primim alte 13.000. Avem 150 de măşti FFP 3 şi urmează să mai vină 13.000. Sunt pe stoc 12.000 de bonete, 11.000 de acoperitori, 131.000 de mănuşi, 1.800 de ochelari şi urmează să mai achiziţionăm 10.000 de ochelari de protecţie. Sunt 1.500 de combinezoane, urmând să mai vină 15.000. Avem circa 3.000 de litri de dezinfectanţi , 800 de litri de clor, iar în ceea ce priveşte aparatura, săptămâna viitoare ne vin celebrul PCR, dar şi 10 ventilatoare, paturi radiotransparente şi normale”, a declarat Marian Mina.

El a precizat că, nici până la acest moment, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu nu a primit vreun leu din partea Ministerului Sănătăţii. „Singurul sprijin l-am primit de la Hidroelectrica şi le mulţumesc mult şi pe această cale! Următoarele materiale pentru Spital, cu siguranţă vor fi achiziţionate din donaţia consistentă de la Hidroelectica. În afară de cele 45 de miliarde de lei vechi, alocate de la bugetul CJ pentru achiziţionarea de echipamente şi aparatură, dăm în continuare bani, dar sunt pe terminate! Toate aparatele achiziţionate trebuie să respecte un circuit, este nevoie de condiţii optime pentru acestea, deci, în prezent, sunt şi lucrări de reabilitare a unor spaţii din Spital”, a subliniat Mina.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu este, de săptămâna trecută, pe lista unităţilor sanitare unde sunt tratate persoane bolnave de coronavirus. Aceasta, prin decizie a Ministerului Sănătăţii.

„Repet. Nu am primit niciun ajutor din partea Guvernului, respectiv a Ministerului Sănătăţii. Ba, din contră. Aşa cum ştiţi, Guvernul a împărţit unor spitale din ţară un medicament folosit în tratarea pacienţilor cu COVID-19. Şi Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu a făcut propunerea ca Spitalul Judeţean de Urgenţă să primească 10 cutii de Plaquenil. Nu am primit absolut nimic. Mă acuză unii că mint. Nu mint deloc. Ei mint. Şi orice jurnalist care se respectă, putea să sune managerul SJU Giurgiu pentru că asta i-ar fi spus. Nu am primit niciun medicament. Tot aud pe la unii că au venit măşti, medicamente, ventilatoare, de la Guvern. La Giurgiu, nimic! Tot ce a fost cumpărat, până acum, la Spital, a fost din bugetul Consiliului Judeţean Giurgiu”, a declarat Marian Mina.