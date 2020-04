Spitalul Municipal din Făgăraş, spital suport pentru COVID-19, are două paturi de ATI cu ventilatoare şi echipament de protecţie pentru câteva zile. DSP Braşov nu a recomandat ca Spitalul Făgăraş să devină spital de suport, anunță MEDIAFAX.

Spitalul Municipal din Făgăraş, spital suport pentru COVID-19, are două paturi de ATI cu ventilatoare şi echipament de protecţie pentru câteva zile.

Citește și: Victor Ponta a răbufnit: Este 1 Aprilie – și mincinoșii de la PNL iar prostesc oamenii

„Nu am fost informaţi oficial că vom deveni spital suport pentru COVID-19. Abia ieri am primit un telefon de la Ministerul Sănătăţii şi am fost întrebaţi ce avem. Le-am spus ce am avea nevoie. Că avem nevoie de ventilatoare, de echipamente. Mi s-a spus că doar se notează, dar că nu ştie să ne spună dacă şi când vom primi ceva”, a declarat o sursă din Spitalul din Făgăraş pentru MEDIAFAX.

Aceeaşi sursă a spus că în tot acest timp celor de la spital nu li s-a comunicat nimic de la nivelul judeţului sau al Direcţiei de Sănătate Publică.

Reprezentanții spitalului nu știau de când vor începe să sosească primii pacienţi cu noul COVID-19.

Contactaţi de MEDIAFAX, reprezentanţii DSP Braşov au declarat că Spitalul Municipal Făgăraş nu a fost propunerea DSP pentru a deveni spital suport COVID-19.

Citește și: Tăriceanu îi dă sfaturi premierului: În acest complex expozițional se poate organiza cel mai mare și mai complex spital pe care România poate să-l aibă

„Având în vedere unde se află spitalul, distanţa, şi de faptul că în spital sunt în curs de efectuare lucrări de reorganizare, au fost modificate circuitele din interior. De aceea noi nu l-am propus ca spital suport. A fost decizia Ministerului Sănătăţii”, a spus purtătorul de cuvânt al DSP Braşov, Anca Bâtiu, pentru MEDIAFAX.