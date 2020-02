Sportivii români reveniți din Italia vor fi băgați în carantină: panica este mai mare în România decât în Italia

Cu o cursă aeriană de la Roma, delegaţia lotului naţional de canoe al României, fomată din şase sportivi şi şapte oficiali, a revenit, marţi seară, din Italia, ţară afectată de coronavirus, în care efectua un stagiu de pregătire, ei fiind nevoiţi să se întoarcă acasă cu patru săptămâni mai devreme. Canoiştii şi antrenorii vor sta în carantină la CNS Snagov, aşa cum se temeau angajaţii bazei, dar sportivii spun că nu au probleme, pentru că au fost departe de zonele afectate. Antrenorul lotului, Florin Popescu, afirmă că panica este mai mare în România decât în Italia.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunaţi, nu mai interveniţi în niciun fel. Se numeşte trafic de influenţă' (VIDEO)

Spunându-i-se la sosirea pe Aeroportul Internaţional Otopeni că vine dintr-o zonă afectată de cronavirus, Popescu a replicat: "Probabil sunteţi informaţi greşit, noi venim dintr-o zonă unde nu e (n.r. - afectată). E Italia afectată, dar e în altă parte, e Lombardia. Noi am fost la vreo 7-800 de kilometri (n.r. - Sabaudia, regiunea Lazio) de zona afectată. În zona în care am fost noi, lumea se comporta normal. Şi pe aeroport la fel, nimeni nu era panicat. Purtăm mască pentru precauţie, nu e asta o problemă, că toată lumea poartă în avion şi în aeroport şi nu e prima oară când se întâmplă. Şi acum două luni purtam mască. Duminică dimineaţa (n.r. - am luat decizia să ne întoarcem în ţară). Am zis pentru protecţia noastră şi pentru sportivi, mai ales că avem Jocurile Olimpice în faţă, am decis să venim în ţară. Nu ne-am speriat de gripă în niciun caz, ne-a fost frică să nu se extindă şi să rămânem cumva izolaţi pe acolo. Dar ce pot să vă spun e că duminică în Sabaudia a fost şi carnaval, deci totul e în regulă. Eu cred că panica e mai mare aici. În Italia, la Roma, a fost chiar lejer, nimeni nu se agita, chiar nimeni nu purta mască. Nu e afectată pregătirea. Din informaţiile pe care le-am avut, şi în ţară este cald şi putem să facem pregătire normală. Chiar mâine dimineaţă (n.r. - miercuri), la ora nouă fără un sfert intrăm în antrenament", a declarat Popescu.

El a comentat astfel faptul că angajaţii CNS Snagov nu vor să intre în contact cu membrii delegaţiei de canoe: "Nu vor să mai vină să ne servească? Aia e părerea lor sau e decizia lor. Noi mergem în cantonament şi ne vedem de treabă, pentru că noi avem Olimpiadă. Carantină? Nu cred, chiar nu ni s-a spus, mergem în cantonament şi atât. Din câte am vorbit la telefon sunt camerele pregătite (n.r. - la Snagov), suntem aşteptaţi."

În schimb, sportivul Constantin Dîba recunoaşte că sportivii vor sta în carantină la Snagov.

"Nu are nimeni nimic, nu e aglomerat, nu e îmbulzeală, nu e absolut nimic. A fost ok, am fost în sud din fericire şi am putut să ne ferim cumva. Am plecat preventiv pentru simplu fapt că se anunţa că o să bage în carantină toată ţara (n.r. - Italia). Din câte am înţeles în seara asta s-a discutat dacă o să închidă sau nu ţara, să o pună în carantină şi ne-am luat măsuri de precauţie şi am plecat, bineînţeles. Tuturor le e frică, şi acum erau angajaţi pe pista de aterizare cu costume speciale (n.r. - la Otopeni). Tuturor le e frică, mai ales că s-a răspândit foarte mult. Mai ales de unde venim noi, din Italia. Din ce au spus ei, în decurs de o zi s-au triplat cazurile de infecţie şi bineînţeles că le e frică tuturor, în special angajaţilor. O să ne continuăm pregătirea, o să fie totul normal, doar că schimbăm baza, care este relativ aproape de cea veche (n.r. - la Snagov), nu e nicio problemă, nu se schimbă absolut nimic, totul să fie ok. Până facem nişte analize, trebuie să luăm nişte măsuri de precauţie. Nu ştim pe ce perioadă, probabil 14 zile, cum s-a anunţat general, o să stăm bineînţeles, pentru că este an olimpic şi ar fi păcat să nu luăm nişte măsuri de precauţie, că nu ştii ce şi cum se poate întâmpla vreodată şi cam asta e. Eu sunt puţin supărat pentru că mi-a plăcut în Italia. În primă fază ne-am speriat, pentru că totul să întâmplat în decurs de vreo două seri. Adică vineri seara a început totul, duminică a fost o panică totală peste tot. Noi când am văzut cum stă treaba am spus că trebuie să ne întoarcem acasă. Nu e isterie în Italia, în aeroport e totul foarte calm. La noi e un dezastru total. E puţin zis agitaţie mai mare aici, e foarte mare. Acolo nu are nimeni nimic, cu toate că sunt şi chinezi, şi japonezi, asiatici în general. Toată lumea nu are nimic. O să stăm în România toată perioada (n.r. de pregătire) care urmează până la concurs. O să ne vedem de treabă, nu ne sperie acest lucru, suntem siguri că analizele o să iasă în regulă, o să fie negative, noi ne vedem de treabă mai departe", a spus Dîba.

În acelaşi avion cu lotul de canoe a revenit din Italia, de la Assisi, de lângă Perugia, din regiunea Umbria (centru) şi delegaţia de box, cu opt sportivi.

Sportivul Robert Jitaru a afirmat că pasagerii zborului de la Roma au fost separaţai de ceilalţi călători din alte zone.

"Am vrut să ne întoarcem înapoi ca să nu fie nicio problemă, să fim siguri că pregătirea va continua în ţară cât se poate de bine. Nu a fost nicio panică din partea nimănui, a fost totul calm, mai mult în ţară mi s-a părut că este oarecare panică, dar totul este ok. Totul a fost liniştit (n.r. - în Italia), am încercat să venim cât mai repede cu putinţă ca să nu fie absolut nicio problemă. Au încercat să ne separe (n.r. - la Otopeni) pe toţi cei care am venit cu avionul acesta de restul lumii ca să nu fie nicio problemă pentru ca să se poată circula normal", a declarat Jitaru.

Şi Cristian Filip vorbeşte de o perioadă de carantină pentru sportivii veniţi din Italia: "Ne-a fost puţin teamă, când am ajuns, Italia nu era atât de afectată, am aflat de curând şi am încercat să plecăm cât se poate de repede. Nu a fost panica aşa de mare în zona în care stăteam, dar la aeroportul din Roma am avut câteva controale, aşa că am încercat să venim cât se poate de în siguranţă. Am înţeles că o să stăm în carantină câteva zile, după care ne pregătim pentru turneul de calificare pentru olimpiadă şi sper să fim cât mai sănătoşi. Am purtat măşti, am încercat să stăm cât mai izolaţi, ne-a ajutat şi localizarea bazei unde stăteam, pentru că era destul de izolată şi ne-a ferit. Doar la aeroport (n.r. - în Roma) s-au luat câteva măsuri de siguranţă, o problemă a fost că nu mai găseam măşti, dar am încercat să nu luăm contatct cu lumea. Aici am completat nişte formulare şi cam atât."

Întoarcerea lotului de canoe în ţară şi cazarea membrilor delegaţiei la Complexului Sportiv Naţional Snagov se face încălcând regulile aplicate persoanelor care vin din Italia, potrivit cărora acestea trebuie să stea în carantină la domiciliu, susţine, într-un comunicat, Sindicatului Naţional Sport şi Tineret.

Angajaţii CSN Snagov, îngijoraţi de riscurile la care se expun, spun că au fost ameninţaţi cu concedierea de conducerea bazei sportive dacă vor lipsi de la muncă în perioada următoare.

"În seara aceasta se întoarce din Italia, cu un avion de linie, lotul naţional de kaiac canoe şi sportivii vor fi duşi cu un autocar direct în Complexul Sportiv Naţional Snagov. În cursul zilei astăzi, 25 februarie, sportivii lotului de haltere au fost mutaţi în Complexul Izvorani şi alţii duşi în CSN Nicolae Navasart. CSN Snagov a fost eliberat pentru cei care vin din Italia. Restul sportivilor care erau în cantonament aici au fugit astăzi din bază la aflarea veştii. Şedinţa cu salariaţii a fost una tensionată şi, având în vedere că oamenii sunt speriaţi de riscul la care se expun, au fost ameninţaţi cu concedierea şi s-au făcut presiuni ca nimeni să nu lipsească în perioada următoare. Ministrul Ionuţ Stroe şi directorul CSN Snagov obligă personalul să deservească sportivii ce vor veni din Italia, deşi riscul de a fi expuşi la infecţie cu coronavirus este major. Nu se respectă regulile aplicate celor care se întorc din Italia şi care sunt trimişi în carantină la domiciliu şi nu este protejat personalul care deserveşte baza sportivă. Este inadmisbil ca oamenii să fie forţaţi să lucreze în centru de carantinare. Dacă decizia este ca sportivii să fie izolaţi în baza sportivă, atunci să se aducă personal specializat şi materialele necesare. Materialul este trimis în urma solicitării membrilor noştri care ne cer sprijin. Vom sesiza ISU, Jandarmeria şi DSP cu privire la nerespectarea procedurilor în aceste situaţii şi punerea în pericol a salariaţilor", se arată în comunicatul citat.

Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret, Andy Nagy, a declarat, marţi seară, pentru News.ro, că angajaţii CNS Snagov sunt ”speriaţi şi disperaţi” şi că nu au fost anunţaţi oficial despre această decizie.

”Lotul de kaiac-canoe ar urma să sosească în această seară, la ora 23.00, cu avionul, iar de acolo să fie adus la CNS Snagov. Pentru asta a fost mutat lotul naţional de haltere la Izvorani, iar alţi sportivi, când au auzit, au fugit din camere. Angajaţii sunt speriaţi, disperaţi, ne-au sunat pe noi. Nu a existat nici către ei, nici către noi vreo informare oficială, nici verbală, nici telefonică, nici scrisă, să te poţi agăţa de ceva. E o muşamalizare, aşa pare că se încearcă. Ştim doar că sportivii aceia au fost în cantonament de la începutul anului în Italia, nu ştim oraşul, nu ştim nimic. Angajaţii de la CNS Snagov sunt oameni simpli, oameni de treabă, care îşi fac munca, dar normal că sunt speriaţi. Azi, după prânz a fost o şedinţă, în care au fost anunţaţi ce se va întâmpla. Noi am încercat să luăm legătura cu MTS, cu ministrul, cu directorul ANS Snagov, Adela Moise, fără niciun succes. Nu este o situaţie pe care noi să o rezolvăm, dar nici nu putem sta cu mâinile în sân când oamenii ne cer ajutorul. Mai mult, la şedinţă li s-a spus ceva de genul: luaţi şi voi un medicament, ceva, şi va fi bine! Vrem să sesizăm Direcţia de Sănătate Publică, e foarte urgentă povestea şi nu e normal ce se întîmplă. Oamenii de la CNS Snagov sunt obligaţi să accepte o situaţie care nu e în conformitate cu reglementările legale privind coronavirus şi persoanele care sosesc din Italia”, a declarat Andy Nagy, pentru News.ro.

Contactată telefonic de News.ro, directorul CNS Snagov, Adela Moise, nu a răspuns.

În doar câteva zile, Italia a devenit ţara europeană cea mai afectată în ceea ce priveşte numărul cazurilor de infectare cu coronavirus. De vineri până acum s-au înregistrat în Italia peste 320 cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus şi 11 decese.