Sportul mondial i-a pierdut pe Bobby Charlton, Just Fontaine sau Greg Foster

Sportul mondial a suferit pierderi mari în 2023, an în care s-a despărţit de foşti mari fotbalişti precum Bobby Charlton, Francis Lee, Trevor Francis, Terry Venables, Gianluca Vialli, Miroslav Blazevic, Marcos Alonso, Amancio, Luis Suarez, Josep Maria Fuste, Just Fontaine, Antonio Carbajal sau Dominique Colonna, potrivit Agerpres.

Atletismul este mai sărac fără campioni precum Greg Foster, Bob Richards, Dick Fosbury, Ralph Boston, Tori Bowie sau Tim Lobinger.

Cel mai mari nume din rugby care au spus adio sunt Bernard Lapasset, Syd Millar, foşti preşedinţi ai federaţiei internaţionale, Guy Camberabero sau Hannes Strydom.

Ciclismul i-a pierdut pe legendarul Federico Bahamontes, dar şi pe elveţianul Gino Maeder (26 ani).

În sporturile de iarnă, numele cu greutate pe care le regăsim sunt Rosi Mittermeier, Elena Fanchini sau Viktor Mamatov.

IANUARIE

1 ianuarie: Frank McGarvey, fostul atacant al echipei de fotbal Celtic Glasgow şi al selecţionatei Scoţiei a încetat din viaţă, la vârsta de 66 de ani, în urma unui cancer de pancreas.

2 ianuarie: Pilotul american de raliuri Kenneth Block, 55 ani, a decedat într-un accident de snowmobil petrecut la Park City (Utah/SUA).

4 ianuarie: Legendara schioare germană Rosi Mittermeier, dublă campioană olimpică, a încetat din viaţă la 72 de ani. Rosi Mittermeier şi-a câştigat faima la Jocurile Olimpice de la Innsbruck (Austria), din anul 1976, după ce a reuşit să cucerească medaliile de aur la coborâre şi slalom, plus una de argint la slalom uriaş. În acelaşi an, ea a câştigat marele Glob de Cristal în Cupa Mondială de schi alpin, retrăgându-se din activitate la finalul sezonului respectiv, la vârsta de 25 de ani. Ea a fost căsătorită cu Christian Neureuther, un fost schior cu şase victorii în Cupa Mondială. Fiul lor, Felix Neureuther, a călcat pe urmele părinţilor, devenind cel mai de succes schior german.

5 ianuarie: Legendarul surfer brazilian Marcio Freire a încetat din viaţă la Nazare, în centrul Portugaliei, devenind victima unui spot publicitar celebru şi stârnind un val de reacţii în rândul practicanţilor acestui sport.

6 ianuarie: Fostul mare atacant italian Gianluca Vialli a încetat din viaţă la vârsta de 58 de ani, bolnav de cancer. Vialli, care a avut o carieră frumoasă la Sampdoria, Juventus şi Chelsea, adunând 59 de selecţii la naţionala Italiei, a fost diagnosticat în 2017 cu cancer pancreatic. A fost declarat în remisie un an mai târziu, dar boala a revenit.

8 ianuarie: Roberto Dinamite, cel mai bun marcator din istoria campionatului de fotbal al Braziliei, a decedat la vârsta de 68 de ani în urma unui cancer intestinal, a anunţat clubul Vasco da Gama, al cărui idol absolut era. El a înscris nu mai puţin de 708 de goluri pentru echipa din Rio şi încă deţine recordul de goluri marcate în campionatul său naţional (190), cu mult înaintea lui Fred, fostul atacant al lui Lyon (158 de goluri, în special pentru Fluminense). Roberto Dinamite a câştigat campionatul Braziliei în 1974, iar cel al statului Rio de cinci ori (1977, 1982, 1987, 1988 şi 1992). A fost marele rival al lui Zico, vedeta lui Flamengo. El a reuşit 20 de goluri în 38 de meciuri la naţională, cu care a participat la Mondialele din 1978 şi 1982, marcând trei goluri la prima dintre aceste competiţii.

9 ianuarie: Fostului portar maghiar Ferenc Meszaros a încetat din viaţă luni, la vârsta de 72 de ani. Meszaros, care a participat la Cupele Mondiale din Argentina (1978) şi Spania (1982) cu selecţionata Ungariei, a apărat poarta lui Sporting Lisabona timp de două sezoane, iar în primul dintre ele, 1981/1982, a câştigat campionatul, Cupa şi Supercupa Portugaliei.

12 ianuarie: Fostul boxer sud-african Gerrie Coetzee, campion mondial al greilor în 1983, se stinge la vârsta de 67 de ani.

16 ianuarie: Fostul internaţional de rugby Pierre Danos, campion al Franţei cu Beziers, în 1961, moare la 93 de ani.

26 ianuarie: Jessie Lemonier, fost jucător de fotbal american la Detroit Lions, s-a stins din viaţă la doar 25 de ani. Lemonier şi-a început cariera de jucător profesionist la Los Angeles Chargers în 2020, iar în sezonul 2021 a disputat şapte meciuri pentru Detroit Lions, în NFL.

29 ianuarie: Americanul Kyle Smaine, în vârstă de 31 de ani, campion mondial la schi acrobatic în 2015, şi-a pierdut viaţa într-o avalanşă de zăpadă produsă la în regiunea Nagano din Japonia.

30 ianuarie: Canadianul Bobby Hull, legendarul jucător de hochei pe gheaţă al anilor '60, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani. Cunoscut sub apelativul de "Golden Jet" din cauza părului său blond şi a vitezei pe care o avea pe gheaţă, Bobby Hull a câştigat Cupa Stanley în 1961 cu Chicago Blackhawks, echipă la care şi-a menţinut supremaţia pentru cele mai multe goluri înscrise (604).

30 ianuarie: Fostul internaţional francez Charly Loubet, fost fotbalist la OGC Nice, se stinge la vârsta de 77 de ani.

FEBRUARIE

2 februarie: Fostul pilot francez Jean-Pierre Jabouille, artizanul primei victorii a echipei Renault în Formula 1, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. Jabouille, care are 49 de curse în Formula 1 între 1975 şi 1981, a câştigat două Grand Prix-uri, în 1979 în Franţa şi anul următor în Austria.

6 februarie: Handbalistul turc Cemal Kutahya, fost jucător la CSU din Suceava, şi-a găsit sfârşitul sub dărâmăturile casei sale, alături de băieţelul Cinar şi soţia sa Cemal, care era însărcinată în 5 luni, într-unul dintre cutremurele care au lovit Turcia.

7 februarie: Eyup Turkaslan, portarul echipei de fotbal Yeni Malatyaspor, a murit într-unul dintre cutremurele care au lovit Turcia. Ahmet Eyup Turkaslan avea 28 de ani.

8 februarie: Miroslav Blazevic, fostul selecţioner al Croaţiei, a încetat din viaţă cu două zile înaintea împlinirii vârstei de 88 de ani, a anunţat Federaţia croată de fotbal. Blazevic a condus Croaţia până pe treapta a treia a podiumului la Cupa Mondială din 1998, după ce a învins la limită în optimile de finală selecţionata României (1-0). Tehnicianul croat a decedat după o lungă bătălie cu cancerul, maladie care i-a fost diagnosticată în 2011.

8 februarie: Fostul internaţional austriac Volkan Kahraman a fost împuşcat mortal în plină stradă la Viena, după o dispută cu un bărbat, care apoi s-a sinucis. Fostul fotbalist de 43 de ani a avut o discuţie aprinsă într-o cafenea cu o altă persoană, care, în timp ce ieşea, a scos o armă şi l-a împuşcat în cap. Kahraman şi-a început cariera profesionistă la Feyenoord Rotterdam, pe când avea doar 17 ani. În 1998, el a fost transferat la Excelsior Rotterdam, tot în prima ligă olandeză, la care a jucat trei sezoane. În 2002, pe când evolua la clubul austriac Pasching, el a fost convocat la naţionala Austriei, la care a disputat trei meciuri.

8 februarie: Schioarea italiană Elena Fanchini, vicecampioană mondială la coborâre în 2005, a încetat din viaţă în urma unui cancer la doar 37 de ani. Specialistă în disciplinele de viteză, ea suferea de cancer din 2018 şi a decedat la domiciliul său din Solato (Brescia). În Cupa Mondială, Fanchini a câştigat două probe de coborâre, la Lake Louise (Canada), în decembrie 2005, şi Cortina d'Ampezzo (Italia), în 2015.

9 februarie: Fostul fotbalist spaniol Marcos Alonso Pena, adversar al Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, a încetat din viaţă la vârsta de 63 de ani, în urma unui cancer. Marcos Alonso Pena este tatăl lui Marcos Alonso Mendoza, care joacă în prezent la FC Barcelona, şi fiul unui alt fost internaţional, Marcos Alonso Imaz "Marquitos". Marcos Alonso Pena a jucat în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, contra Stelei (0-2 la loviturile de departajare), el executând al patrulea penalty apărat de Helmut Duckadam. El a câştigat cinci trofee cu FC Barcelona: campionatul (1984-85), Cupa (1983), Supercupa Spaniei (1983) şi două Cupe ale Ligii spaniole (1983 şi 1986).

9 februarie: Tony "Charlie" Faulkner, fost pilier al echipei de rugby a Ţării Galilor în anii '70, a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani, a anunţat fostul său club Pontypool. El a purtat de 19 ori tricoul echipei Ţării Galilor, între 1975-1979, şi a câştigat patru titluri, între care Turneul celor Cinci Naţiuni. După retragerea din activitate, Faulkner a ocupat posturi de antrenor la Newport şi Cardiff.

11 februarie: Portarul belgian Arne Espeel, 25 ani, a decedat sâmbătă pe teren, la câteva momente după ce a apărat un penalty într-un meci de amatori. Winkel Sport B, din a doua divizie regională a Brabantului de Vest, conducea cu 2-1 pe Westrozebeke, când arbitrul a acordat un penalty adversarilor în repriza secundă. Espeel a respins şutul de la 11 metri, dar a căzut apoi imediat la pământ.

12 februarie: Jucătoarea turcă de baschet Nilay Aydoan (30 ani) a fost găsită moartă după devastatorul cutremur din Turcia. Jucătoarea echipei Universităţii Cankaya, din Superliga de baschet feminin, călătorise la Malatya pentru a-şi vizita bunica, dar a fost surprinsă de cutremurul devastator, în urma căruia blocul de apartamente în care se aflau amândouă s-a prăbuşit.

12 februarie: Eileen Sheridan, legendara pionieră a ciclismului feminin din Marea Britanie, a încetat din viaţă la vârsta de 99 de ani. Sheridan, descrisă drept '"cea mai mare ciclistă din Marea Britanie" de revista Cycling Weekly, a deschis calea femeilor către sportul cu pedale cu mult înainte ca acestora să le fie permis să concureze la Campionatele Mondiale sau la Jocurile Olimpice. Născută la Coventry pe 18 octombrie 1923, Sheridan, supranumită "Mighty Atom", datorită staturii sale de 1,20 m, şi-a consolidat statutul de cea mai bună ciclistă amatoare britanică a timpurilor sale, după ce a început să doboare recorduri participând la curse contracronometru, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial.

16 februarie: Fostul atlet german Tim Lobinger, campion mondial şi european la săritura cu prăjina, a încetat din viaţă la vârsta de 50 de ani, în urma unui cancer. În 2003, Tim Lobinger a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale indoor de la Birmingham, iar apoi a câştigat bronzul la ediţia de la Moscova, din 2006. El are în palmares şi două medalii de aur cucerite la Campionatele Europene în sală din 1998 şi 2002.

18 februarie: Fotbalistul ghanez Christian Atsu (31 ani) îşi pierde viaţa în cutremurul din Turcia.

19 februarie: Fostul atlet american Greg Foster, tripl campion mondial la 110 m garduri, a încetat din viaţă la vârsta de 64 de ani. Legendarul "hudler" american se lupta de mai mulţi ani cu amiloidoza, o maladie rară în care acumularea de proteine provocată leziuni ale organelor. Această boală l-a determinat să facă un transplant de inimă în 2020. Greg Foster a obţinut medalia de aur la 110 m garduri cu ocazia primelor trei Campionate Mondiale de atletism, în 1983, 1987 şi 1991, precum şi o medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Los Angeles (1984), în proba sa favorită.

21 februarie: Amancio Amaro Varela, preşedintelede onoare al clubului Real Madrid şi o adevărată legendă a fotbalului spaniol, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani. Amancio a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1966 alături de Real Madrid, precum şi nouă titluri naţionale şi trei Cupe ale Spaniei, fiind cel mai bun marcator în 1969 şi 1970. Amancio a fost jucător la Real Madrid din 1962 până în 1976. În acele 14 sezoane a disputat 471 de meciuri şi a marcat 155 de goluri. Amancio a fost selecţionat de 42 de ori în prima reprezentativă a Spaniei şi a făcut parte din echipa care a cucerit primul titlu de campioană a Europei din istoria naţionalei spaniole, în 1964, pe Santiago Bernabeu, împotriva Uniunii Sovietice.

23 februarie: Legendarul navigator australian Syd Fischer, care a participat la 42 de ediţii ale cursei Sydney-Hobart precum şi la cinci competiţii Cupa Americii, a încetat din viaţă la 95 de ani. Fischer a concurat pentru prima oară la Sydney-Hobart în 1962, iar ultima sa apariţie la tradiţionala cursă de yachting de la antipozi a avut loc în 2015.

26 februarie: Americanul Bob Richards, primul atlet care a cucerit două titluri consecutive de campion olimpic la săritura cu prăjina, a încetat din viaţă la vârsta de 97 de ani. Supranumit "Pastorul zburător", după ce a devenit evanghelist în 1946, Richards a cucerit bronzul la prima sa participare la Jocurile Olimpice, în 1948, la Londra, înainte de a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la ediţiile de la Helsinki (1952) şi Melbourne (1956).

MARTIE

1 martie: Francezul Just Fontaine, recordmanul numărului de goluri înscrise la un turneu final de Cupă Mondială (13), în 1958, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani. Fontaine, care a adunat 21 de selecţii în echipa naţională de fotbal a Franţei, a fost unul din eroii Cupei Mondiale din 1958 din Suedia, la care echipa Franţei a atins semifinalele pentru prima oară în istoria sa, fiind învinsă de Brazilia lui Pele. Fontaine şi-a mai trecut în palmares patru titluri de campion al Franţei (unul cu Nice, trei cu Reims), două Cupe ale Franţei (Nice în 1954 şi Reims în 1958) şi o finală de Cupă a Campionilor Europeni cu Reims, pierdută în 1959 (0-1) în faţa lui Real Madrid.

5 martie: Moustapha Sylla (21 ani), fundaşul echipei ivoriene de fotbal de primă divizie Racing d'Abidjan, a încetat din viaţă după ce i s-a făcut rău pe teren în plină desfăşurare a meciului în care juca.

5 martie: Arbitrul brazilian Romualdo Arppi Filho, care a arbitrat finala Cupei Mondiale de fotbal din Mexic, în 1986, la care Argentina a cucerit titlul de campioană mondială, după ce a învins în finală Germania cu 3-2, a încetat din viaţă la vârsta de 84 de ani.

6 martie: Germanul Klaus Bonsack, fost campion olimpic la sanie, a încetat din viaţă, la Innsbruck, la vârsta de 81 de ani. Bonsack a reprezentat fosta Germanie de Est la trei ediţii ale Olimpiadei de iarnă, câştigând argintul, la individual, la JO de la Innsbruck (1964), aurul la dublu şi bronz la individual la JO de la Grenoble (1968) şi bronz, la dublu, în 1972, la Sapporo. El a obţinut şi aurul, la dublu, la Mondialele de la Mammarstrand (Suedia), în 1967.

8 martie: Italo Galbiati, fostul antrenor secund al echipei Real Madrid din sezoanele 1996-1997 şi 2006-2007, în mandatul lui Fabio Capello, a încetat din viaţă, la vârsta de 85 de ani. Galbiati, născut la Milano pe 8 august 1937, s-a alăturat clubului Real Madrid în staff-ul lui Fabio Capello şi împreună au cucerit două titluri de campioni în La Liga. De asemenea, el a fost secundul lui Capello la AC Milan, AS Roma şi Juventus, precum şi la naţionalele Angliei şi Rusiei, într-un parteneriat care a durat până în 2015.

12 martie: Fostul atlet american Dick Fosbury, campion olimpic în 1968, care a revoluţionat săritura în înălţime cu o tehnică ce îi poartă în prezent numele, a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani. Fosbury a făcut istorie cu faimosul său "flop", o tehnică de săritură dorsală pe care a lansat-o în momentul în care toţi ceilalţi sportivi foloseau alte tehnici (foarfecă, "western roll", "eastern cut-off").

14 martie: Claude Simonet, fost preşedinte al Federaţiei Franceze de Fotbal, moare la vârsta de 92 de ani.

16 martie: Angel Fournier, considerat cel mai mare canotor di istoria Cubei, a încetat din viaţă, la vârsta de 35 de ani, în urma unui atac de cord. Fournier, care locuia din 2020 în Statele Unite împreună cu familia sa, după ce a luat o pauză de la echipa naţională cubaneză, a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale la simplu vâsle: argint la Chungju (2013), bronz la Amsterdam (2014) şi argint la Sarasota (2017). Canotorul cubanez a fost totodată medaliat cu aur de cinci ori la Jocurile Panamericane de la Guadalajara (2011), Toronto (2015) şi Lima (2019).

21 martie: Fostul baschetbalist Willis Reed, dublu campion al NBA cu echipa New York Knicks, a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani. Pivotul de 2,08 m a fost o adevărată legendă a clubului New York Knicks, fiind campion al NBA în 1970 şi 1973. El a fost ales cel mai bun jucător din NBA în sezonul 1969-1970 şi de două ori cel mai bun jucător al finalei.

25 martie: Campionul rus de schi freestyle Pavel Krotov, în vârstă de 30 de ani, a încetat din viaţă subit în urma unui accident vascular cerebral. Krotov câştigase două medalii - de aur şi bronz - la Campionatele Mondiale de schi acrobatic din Kazahstan în 2021 şi a participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci (2014) şi PyeongChang (2018), unde a ocupat locul 4 în proba de sărituri.

APRILIE

1 aprilie: Fostul campion mondial de box Ken Buchanan a încetat din viaţă la vârsta de 77 ani. Scoţianul a câştigat titlul mondial WBA la categoria uşoară în 1970, după ce l-a învins pe panamezul Ismael Laguna şi a cucerit şi titlul WBC anul următor, împotriva americanului Ruben Navarro.

5 aprilie: Ian McIntosh, selecţionerul echipei de ruby a Africii de Sud în perioada 1993-1994, a încetat din viaţă, la vârsta de 84 de ani, în urma unui cancer.

4 aprilie: Fostul atacant Sergio ''Bobo'' Gori, care a jucat la Inter, Juventus şi Cagliari, echipe cu care a cucerit patru titluri în Serie A, a încetat din viaţă la vârsta de 77 de ani. Gori face parte din clubul select de doar şase jucători care au obţinut patru ''Scudetti'' cu trei echipe diferite: Inter (1965, 1966), Cagliari (1970) şi Juventus (1977). La acestea se adaugă trofee în Cupa Campionilor Europeni (1965), Cupa Intercontinentală (1964, 1965) cu Inter şi Cupa UEFA (1977) cu Juventus.

13 aprilie: Jucătoarea italiană de volei Julia Ituma, în vârstă de 18 ani, a fost găsită decedată la Istanbul, după ce a căzut de fereastra camerei sale de hotel unde era cazată alături de coechipierele de la formaţia Igor Gorgonzola Novara, pentru a disputa un meci din Liga Campionilor.

13 aprilie: Fotbalistul profesionist tunisian Nizar Issaoui a decedat după ce şi-a dat foc pentru a protesta împotriva ''statului poliţienesc''. Issaoui, 35 ani, care nu avea club după ce jucase la mai multe echipe din prima ligă şi din diviziile inferioare.

20 aprilie: Fostul mare fotbalist spaniol Josep Maria Fuste, o legendă a echipei FC Barcelona, a decedat la vârsta de 82 de ani. Fuste a jucat 406 meciuri pentru echipa blaugrana într-o perioadă de 12 ani, din 1960 până în 1972, marcând 117 goluri. Mijlocaşul, cunoscut pentru viteza, abilitatea sa tehnică şi şutul puternic, a ajutat-o pe FC Barcelona să câştige trei trofee în Copa del Rey, precum şi Cupa Oraşelor Târguri (predecesoarea Cupei UEFA). Fuste a făcut parte şi din naţionala Spaniei care a câştigat titlul european în 1964.

23 aprilie: Atleta americană Tori Bowie, vicecampioană olimpică la 100 m în 2016 şi campioană mondială pe aceeaşi distanţă în 2017, a murit la vârsta de 32 de ani. Bowie şi-a construit rapid un palmares impresionant, mai întâi prin câştigarea a trei medalii olimpice în 2016 la Rio, aur la ştafeta 4x100 m, argint la 100 m şi bronz la 200 m. Ea a fost apoi campioană mondială la 100 m în 2017 la Londra, unde câştigat titlul şi cu ştafeta 4x100 m.

30 aprilie: Americanul Ralph Boston, campion olimpic la săritura în lungime, în 1960 la Roma, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani. Ralph Boston a cucerit, la 21 de ani, singurul său titlu olimpic, impunându-se la Jocurile din capitala Italiei cu o săritură de 8,12 m, graţie căreia doborât recordul olimpic deţinut de compatriotul său Jesse Owens de la JO din 1936 desfăşurate la Berlin. În palmaresul lui Ralph Boston mai figurează alte două medalii olimpice: argint la Tokyo (1964) şi bronz la Ciudad de Mexico (1968).

MAI

2 mai: Bernard Lapasset, fostul preşedinte al Federaţiei internaţionale de rugby, a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani. Lapasset a condus de asemenea Federaţia franceză de rugby (FFR) şi a îndeplinit rolul de preşedinte de onoare al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de vară din 2024. Fost jucător de linia a doua, Bernard Lapasset a fost preşedintele Federaţiei franceze de rugby între 1991 şi 2008. El a părăsit apoi FFR pentru a prelua IRB (International Rugby Board, Federaţia internaţională), devenită ulterior World Rugby, pe care a condus-o între 2007 şi 2016.

4 mai: Fostul hocheist ceh Petr Klima, care a marcat unul dintre cele mai memorabile goluri din istoria echipei Edmonton Oilers, în finala Cupei Stanley din 1990, a decedat la vârsta de 58 de ani. Petr Klima a jucat pentru Detroit Red Wings, Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings şi Pittsburgh Penguins. În 786 de meciuri disputate în NHL, timp de 13 sezoane, Klima a marcat 313 goluri şi a oferit 260 assist-uri.

9 mai: Legendarul portar mexican Antonio ''Tota'' Carbajal, primul fotbalist care a jucat la cinci Cupe Mondiale, a decedat la vârsta de 93 de ani, în oraşul Leon (centrul ţării). Antonio Carbajal, cu 47 de selecţii pentru Mexic, a participat la Cupele Mondiale din 1950 (Brazilia), 1954 (Elveţia), 1958 (Suedia), 1962 (Chile) şi 1966 (Anglia).

11 mai: Fosta internaţională braziliană de volei Ana Paula Borgo a încetat din viaţă la vârsta de 29 de ani, în urma unui cancer. Alături de echipa Braziliei, Borgo a fost vicecampioană în 2019 în Liga Naţiunilor şi campioană mondială Under-23 în Turcia, în 2015.

IUNIE

iunie: Fostul atlet american Jim Hines, campion olimpic în 1968 la 100 m, moare la vârsta de 76 de ani. El a fost primul sprinter care a coborât sub 10 secunde pe 100 m.

6 iunie: Pilotul spaniol Raul Torras Martinez şi-a pierdut viaţa în timpul unei curse de motociclism din cadrul Tourist Trophy, eveniment care are loc anual pe Insula Man. În vârstă de 46 de ani, Torras Martinez era un pilot experimentat, care şi-a făcut debutul la evenimentul de pe Insula Man în 2017, participând în total la 21 de curse.

8 iunie: Rale Rasic, antrenor născut în fosta Iugoslavie care a condus selecţionata de fotbal a Australiei la primul turneu final de Cupă Mondială din istoria sa, în 1974, a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani. Rasic a sosit în Australia în 1962 şi a fost numit selecţioner al Socceroos la vârsta de 34 de ani, în 1970, reuşind o serie de 12 meciuri consecutive fără înfrângere cu naţionala de la Antipozi, pe care a calificat-o la Cupa Mondială desfăşurată în Germania de Vest.

10 iunie: Clive Barker, fostul selecţioner al "Bafna Bafana" în primii ani după revenirea Africii de Sud în plan internaţional după finalul apartheid-ului în anii '90, a încetat din viaţă la vârsta de 78 de ani. Barker a fost numit selecţioner în 1994 şi a condu echipa la titlul de campioană a Africii la fotbal în 1996, învingând Tunisia în finala CAN de la Johannesburg (2-0), în prezenţa preşedintelui sud-african Nelson Mandela.

12 iunie: Silvio Berlusconi, fost preşedinte al clubului italian de fotbal AC Milan, patronul clubului Monza, încetează din viaţă la 86 de ani.

13 iunie: Paul Rendall, fostul pilier al selecţionatei Angliei, care suferea de o maladie neurodegenerativă, a încetat din viaţă la 69 de ani. Rendall a evoluat de 28 de ori pentru XV-le Trandafirului, între 1984 şi 1991, participând la două ediţii ale Cupei Mondiale de rugby, prima în Australia şi Noua Zeelandă (1987), iar următoarea în Anglia (1991).

16 iunie: Ciclistul elveţian Gino Maeder (26 ani) a decedat din cauza leziunilor suferite în urma căzăturii grave din etapa a cincea a Turului Elveţiei. Accidentul a avut loc la kilometrul 197 al etapei-regină, într-o coborâre vertiginoasă înaintea sosirii de la Le Punt.

22 iunie: Fostul jucător şi antrenor Stephane Demol, figură emblematică a echipei de fotbal a Belgiei semifinalistă la Cupa Mondială din 1986, din Mexic, a încetat din viaţă, la Bruxelles, în urma unui stop cardiacm la vârsta de 57 de ani. Fostul fundaş central a jucat la Anderlecht, Standard Liege, FC Porto, Braga, Bologna şi Toulouse. Internaţional de 38 de ori, el a participat activ la campania "diavolilor roşii", care au încheiat pe locul 4 la Mondialul din Mexic din 1986.

26 iunie: Craig Brown, fost selecţioner al echipei de fotbal a Scoţiei, moare la vârsta de 82 de ani. Fost jucător la FC Dundee şi Falkirk, Brown a mai antrenat echipa U21 a Scoţiei, dar şi formaţiile Preston North End, Motherwell sau Aberdeen.

ULIE

4 iulie: Fostul fotbalist francez Georges Bereta moare la vârsta de 77 ani, după ce a cucerit şase titluri de campion cu Saint-Etienne (1967-1975).

6 iulie: Pugilistul nicaraguan Keyving Magdiel Hernandez Gonzalez, în vârstă de 23 de ani, a decedat la un spital din Matagalpa, din nordul ţării, după ce suferise un KO în urmă cu trei luni, la debutul său ca profesionist. Boxerul a murit la o săptămână după ce a fost externat dintr-un alt spital din Managua, unde se aflase în comă.

9 iulie: Fostul mare fotbalist spaniol Luis Suarez încetează din viaţă la vârsta de 88 de ani. Fost jucător la FC Barcelona şi Inter Milano, Suarez a primit Balonul de Aur în 1960. El a devenit campion european cu naţionala Spaniei în 1964.

12 iulie: Rugbistul Sud-africanul Nick Koster, fostul jucător la echipele engleze de top Bath şi Bristol Bears, a încetat din viaţă la doar 34 de ani.

15 iulie: Fostul fotbalist Andre Fefeu, triplu campion al Franţei cu Saint-Etienne (1967-1969), moare la vârsta de 84 de ani.

24 iulie: Trevor Francis, fost atacant important al naţionalei de fotbal a Angliei, a murit la vârsta de 69 de ani după ce a suferit un atac de cord. Francis şi-a început cariera la Birmingham City în 1970, înainte de a evolua la Nottingham Forest, Manchester City, Sampdoria, Atalanta Bergamo, Glasgow Rangers, Queens Park Rangers şi Sheffield Wednesday. Francis a devenit primul jucător britanic al cărui transfer s-a ridicat la un milion de lire sterline, în 1979, când a plecat de la de la Birmingham City la Forest, pentru care a marcat golul victoriei în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva lui Malmo. Echipa din Nottingham a câştigat competiţia şi anul următor.

24 iulie: Chris Bart-Williams, fostul mijlocaş al echipelor engleze de fotbal Sheffield Wednesday şi Nottingham Forest, a încetat din viaţă la vârsta de 49 de ani, în Statele Unite. Născut în Sierra Leone, Chris Bart-Williams şi-a început cariera de fotbal la formaţia Leyton Orient, sub culorile căreia a debutat la doar 16 ani, în liga a treia engleză. Chris Bart-Williams a disputat 16 meciuri pentru naţionala Under 21 a Angliei şi are o selecţie în reprezentativa B a ţării sale.

29 iulie: Fostul internaţional Clive Rowlands, căpitan al echipei Ţării Galilor, se stinge la vârsta de 85 de ani. El a fost şi selecţioner al naţionalei galeze.

AUGUST

8 august: Federico Martin Bahamontes, primul ciclist spaniol care a câştigat Turul Franţei, considerat unul dintre cei mai buni căţărători din istorie, a încetat din viaţă la vârsta de 95 de ani. Învingător în Marea Buclă în 1959, Bahamontes a fost de asemenea sextuplu laureat al clasamentului căţărătorilor din Turul Franţei (1954, 1958, 1959, 1962, 1963 şi 1964). Supranumit "Vulturul din Toledo", rutierul spaniol a obţinut 74 de victorii pe parcursul carierei sale.

16 august: Pilotul japonez de superbike Haruki Noguchi a decedat la vârsta de 22 de ani, din cauza unor răni fatale suferite într-un accident care a avut loc în etapa a patra a competiţiei Asia Road Championship, în Indonezia.

17 august: Fostul ciclist spaniol Guillermo Timoner, sextuplu campion mondial pe velodrom, a încetat din viaţă, la vârsta de 97 de ani, în oraşul său natal Felanitx (Mallorca), lăsând în urma sa o prodigioasă carieră pe circuitele europene în anii '50-60. Timoner a obţinut cele şase titluri mondiale la Milano, 1955, Amsterdam, 1959, Leipzig, 1960, Milano, 1962, Paris, 1964 şi San Sebastian, 1965. De asemenea, el a obţinut victorii în Marele Premiu al Naţiunilor, Marele Premiu de la Mallorca şi Marele Premiu al Europei.

19 august: Fostul antrenor Carlo Mazzone, celebru pentru longevitatea sa în Serie A şi entuziasmul său uneori debordant, a decedat la vârsta de 86 de ani. Mazzone, a cărui carieră de antrenor a debutat în 1968 şi s-a încheiat în 2006, deţine recordul de meciuri în prima ligă italiană pentru un antrenor (792), dar şi pentru toate competiţiile şi diviziile (1.278).Între altele, Mazzone a antrenat echipele Fiorentina (1975-78), AS Roma (1993-96), Napoli (1997) sau Brescia (2000-03).

20 august: Fostul atlet francez Jean-Claude Nallet, campion european în 1971 în proba de 400 m garduri, se stinge la vârsta de 76 de ani.

21 august: Fostul baschetbalist rus Serghei Babkov, dublu vicecampion mondial cu echipa Rusiei, care a jucat pentru echipele spaniole Unicaja Malaga, Joventut Badalona, dar şi în liga germană, a încetat din viaţă la vârsta de 56 de ani. Babkov a fost internaţional cu echipa Rusiei de 32 de ori, cucerind medaliile de argint şi de bronz la Campionatele Europene.

22 august: Fostul boxer german Rene Weller a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani. Weller a devenit campion naţional al Germaniei de Vest la categoria cocoş în 1972, iar apoi a câştigat patru titluri la categoria pană. A reprezentat Germania la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976 (cat. pană), iar în 1981 a trecut la profesionişti. În 1983 şi 1988, Weller a cucerit titlul european la categoria uşoară.

25 august: Ciclistul belgian Tilj De Decker, câştigătorul cursei Paris-Roubaix la tineret în primăvară, a decedat la vârsta de 22 de ani, după un accident petrecut la antrenament.

30 august: Olandezul Jan Jongbloed, emblematicul portar al naţionalei "portocalei mecanice", pe vremea când îl avea lider pe Johan Cruyff, a încetat din viaţă la vârsta de 82 de ani. Jongbloed, care a disputat 24 de meciuri sub culorile echipei naţionale de fotbal, a fost vicecampion mondial în Germania în 1974 şi în Argentina în 1978, ediţii la care Olanda a fost învinsă în finală de echipele ţărilor gazdă. El mai are în palmares o medalie de bronz la Campionatul European din Iugoslavia din 1976.

EPTEMBRIE

septembrie: Malianul Salif Keita, fostă glorie a fotbalului african şi fost jucător al echipelor franceze Saint-Etiene şi Olympique Marseille în anii '70, a încetat din viaţă la vârsta de 76 de ani.

septembrie: Tehnicianul chilian Hernan Carrasco Vivanco, care a condus selecţionata Salvadorului la turneul final al Cupei Mondiale 1970 din Mexic, a decedat la vârsta de 100 de ani. Carrasco a antrenat Salvadorul în perioadele 1995-1997 şi 1969-1970. Cu echipa chiliană Coco Colo, Carrasco a cucerit titlul în 1961, iar în 1995 a plecat în El Salvador, unde a antrenat echipe ca Alianza FC (trei titluri), Aguila şi Atletico Marte (două titluri).

septembrie: Fostul portar francez Dominique Colonna se stinge la vârsta de 95 de ani. Cvadruplu campion al Franţei cu Nice şi Reims, Colonna a obţinut argintul cu naţionala Franţei la Cupa Mondială din 1958.

septembrie: Maddy Cusack, mijlocaşul echipei feminine de fotbal Sheffield United, a încetat din viaţă la vârsta de 27 de ani. Cusack, care a sosit la Sheffield United în 2019, a mai jucat anterior la Birmingham City, Aston Villa şi Nottingham Forest.

1 septembrie: Voleibalista braziliană Walewska Moreira de Oliveira, campioană olimpică în 2008, încetează din viaţă la doar 43 de ani.

CTOMBRIE

2 octombrie: Fostul atacant englez Francis Lee a decedat la vârsta de 79 de ani, după o luptă cu cancerul, a anunţat clubul de fotbal Manchester City, pentru care a jucat între 1967-1974. Lee, care a fost şi preşedinte al clubului în anii '90, a marcat 148 de goluri în 330 de apariţii pentru ''cetăţeni''. El a adunat 27 de selecţii pentru naţionala Angliei, marcând 10 goluri, după ce a debutat pentru selecţionata Albionului în 1968. A participat cu echipa la Cupa Mondială din 1970, din Mexic, evoluând 78 de minute în meciul cu România (1-0).

21 octombrie: Fostul mare fotbalist englez Bobby Charlton, campion mondial în 1966, încetează din viaţă la vârsta de 86 de ani. Legendă a clubului Manchester United, Charlton a cucerit trei titluri de campion cu ''diavolii roşii'', Cupa Campionilor Europeni (1968), dar şi Balonul de Aur (1966).

24 octombrie: Legendarul fotbalist argentinian Carlos ''Chupete'' Guerini, fostul jucător al echipelor Belgrano, Talleres, Boca Juniors şi Real Madrid, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, în timp ce se afla în Spania în vizită la familia sa. Guerini, una dintre marile personalităţi ale sportului argentinian din anii '70, a jucat pentru naţionala Argentinei şi a înscris golul care a calificat selecţionata "Albiceleste" la Cupa Mondială din 1974, din Germania, unde echipa nu a trecut însă de faza grupelor.

26 octombrie: Guy Camberabero, o mare glorie a rugby-ului francez, a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani joi, cu două zile înainte de încheierea Cupei Mondiale din Franţa. Component al echipei care a reuşit primul Mare Şlem din istoria XV-lui Franţei, Guy Camberabero a decedat într-un spital din Valence, în urma unor complicaţii cardiace legate de Covid-19. Guy Camberabero a purtat tricoul selecţionatei Franţei în 14 rânduri, între 1961 şi 1968, şi a contribuit alături de fratele său Lilian, decedat în 2015, la primul Mare Şlem din istoria naţionalei "cocoşului galic", la ediţia din 1968 a Turneului celor Cinci Naţiuni.

27 octombrie: Biatlonistul Rusul Viktor Mamatov, campion olimpic olimpic în proba de ştafeta de 4x7,5 km în 1968 şi în 1972, a încetat din viaţă la vârsta de 86 ani. Pe lângă titlurile olimpice, în palmaresul lui Mamatov figurează alte patru titluri de campion mondial în proba individuală de 20 km (1967) şi la ştafetă 4x7,5 km (1969, 1970, 1971).

28 octombrie: Clubul englez de hochei pe gheaţă Nottingham Panthers a anunţat decesul jucătorului american Adam Johnson, în vârstă de 29 de ani, după ce acesta a suferit o tăietură gravă la gât cauzată de o patină, în timpul unui meci din Challenge Cup. Americanul fusese jucătorul echipei Pittsburgh Penguins din NHL.

31 octombrie: Fostul fotbalist Jose Luis Dolgetta, singurul venezuelean care a câştigat titlul de golgheter la o ediţie a competiţiei Copa America, a încetat din viaţă la vârsta de 53 de ani, în timp ce se afla în portul Guayaquil (Ecuador). Dolgetta a ieşit golgheter la Copa America organizată de Ecuador în 1993, când a înscris patru goluri. Între 1990 şi 2001, Dolgetta a jucat la cluburile venezuelene Valencia, ULA Merida, Tachira, Caracas, Atletico Zulia, Estudiantes de Merida, Carabobo şi Deportivo Italchacao.

NOIEMBRIE

1 noiembrie: Legendarul antrenor de baschet universitar Bob Knight, care a cucerit aurul olimpic în 1984 la Los Angeles cu echipa Statelor Unite, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani. Knight a câştigat trei titluri NCAA la cârma echipei din Indiana (1976, 1981, 1987) şi are în palmares 902 victorii cu echipele Army (1965-1971), Indiana (1972-2000) şi Texas Tech (2002-2008), plasându-l drept al şaselea antrenor cu cele mai multe victorii din istoria baschetului universitar.

2 noiembrie: Fostul baschetbalist american Walter Davis, recordmanul de puncte al echipei Phoenix Suns în NBA, a încetat din viaţă la vârsta de 69 de ani. Walter Davis a fost campion olimpic la Montreal, în 1976, înainte de a juca în liga profesionistă nord-americană de baschet, fiind selecţionat de şase ori pentru All-Star Game (1977-1992), cu medii de 18,9 puncte pe meci pentru Phoenix Suns, Denver Nuggets şi Portland Trail Blazers. Davis a înscris 15.666 puncte în 11 sezoane jucate la Phoenix Suns, iar tricoul său cu numărul 6 a fost retras în 1994.

5 noiembrie: Matt Ulrich, câştigător al Super Bowl-ului, finala Ligii naţionale de fotbal american (NFL), cu Indianapolis Colts, a încetat din viaţă la vârsta de 41 de ani.

7 noiembrie: Se stinge fostul internaţional francez Alain Esteve, la 77 de ani. El a cucerit opt titluri de campion al Franţei cu Beziers (1971-1981).

11 noiembrie: Atacantul ghanez Raphael Dwamena, fostul jucător al echipelor spaniole Levante şi Zaragoza, a încetat din viaţă, în timpul unui meci din prima ligă a campionatului de fotbal al Albaniei. Dwamena (28 ani), care evolua în acest sezon pentru formaţia KF Egnatia, s-a prăbuşit pe teren în minutul 24 al partidei cu Partizani Tirana. Fotbalistul african, cu nouă selecţii în naţionala ţării sale, a fost transportat la spital, după ce s-a încercat resuscitarea sa pe teren, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa.

15 noiembrie: Devon Wylie, fostul jucător al echipelor Tennessee Titans şi Kansas City Chiefs din Liga profesionistă de fotbal american (NFL), a încetat din viaţă la vârsta de doar 35 de ani. Devon Wylie a ajuns în NFL în 2012, fiind selecţionat de Chiefs, după care s-a transferat la Titans. În ultimii doi ani de carieră el a jucat pentru Toronto Argonauts, în Canadian Football League, în 2016 şi 2017.

17 noiembrie: Fostul fotbalist şi antrenor francez Henri Stambouli moare la 62 de ani. A fost antrenorul echipei Olympique Marseille şi selecţionerul mai multor naţionale africane.

18 noiembrie: Fostul internaţional olandez Ruud Geels se stinge la vârsta de 75 de ani. Geels a cucerit Cupa Campionilor Europeni la fotbal cu Feyenoord în 1970.

19 noiembrie: Fostul rugbyst sud-african Hannes Strydom, campion mondial cu selecţionata Springboks în 1995, a încetat din viaţă la vârsta de 58 de ani, în urma unui accident rutier. El a adunat în total 21 de selecţii între 1993 şi 1997.

23 noiembrie: Olandezul Harald Hasselbach, fostul apărător al echipei de fotbal american Denver Broncos, cu care a câştigat două Super Bowl-uri, a încetat din viaţă la vârsta de 56 de ani, după ce a suferit de cancer. Harald Hasselbach, născut în 1967 la Amsterdam, s-a remarcat ca un "defensiv end" agresiv în cei şapte ani în care a jucat pentru Broncos, între 1994 şi 2000. El s-a evidenţiat prin regularitatea sa, după ce nu a ratat niciun meci în cariera sa din NFL. În total, olandezul a disputat 131 de meciuri din sezonul regulat şi play-off.

25 noiembrie: A încetat din viaţă antrenorul englez Terry Venables, cel care s-a aflat pe banca tehnică a echipei FC Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni la fotbal cu Steaua Bucureşti din 1986, de la Sevilla, câştigată atunci de stelişti cu scorul de 2-0 în urma loviturilor de departajare. Fost selecţioner al naţionalei Angliei, Terry Venables, a murit la vârsta de 80 de ani.

10 decembrie: Irlandezul Syd Millar, fostul preşedinte al Federaţiei internaţionale de rugby - actuala World Rugby -, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani. Millar a disputat ca jucător 37 de meciuri pentru selecţionata Irlandei, în care şi-a făcut debutul în 1958, participând de asemenea la trei turnee ale Leilor britanici şi irlandezi. El a fost selecţioner al Irlandei în perioada 1973-1975 şi i-a condus pe Lei într-un turneu în Africa de Sud, în 1974, pe care selecţionata britanico-irlandeză l-a încheiat neînvinsă. În plus, el a fost managerul Leilor la turneul din 1980 şi al naţionalei Irlandei la ediţia inaugurală a Cupei Mondiale de rugby, în 1987. Syd Millar a devenit în 2003 preşedintele Internaţional Rugby Board (IRB), organismul conducător al sportului cu balonul oval, ocupând această funcţie timp de patru ani.

13 decembrie: Italianul Antonio "Totonno" Juliano, jucător legendar al echipei Napoli, campion european cu echipa Italiei şi unul din artizanii aducerii lui Diego Armando Maradona la clubul italian de fotbal, a decedat la vârsta de 80 de ani. Juliano s-a născut la Napoli şi a jucat timp de 17 ani (1961-1978) sub tricoul echipei napolitane, dintre care 12 cu banderola de căpitan, iar cariera şi-a încheiat-o la Bologna. El a câştigat două Cupe ale Italiei (1962 şi 1976), o Cupă Alpină (1966) şi a fost de 18 ori selecţionat în naţionala Italiei, cu care a câştigat EURO 1968 din Italia, fiind şi vicecampion mondial în 1970, la Ciudad de Mexico. El a participat şi la Cupele Mondiale din Anglia (1966) şi Germania (1974).

19 decembrie: Brian Price, fostul căpitan al naţionalei de rugby a Ţării Galilor, a încetat din viaţă la vârsta de 86 de ani. El a condus Ţara Galilor la Tripla Coroană în ceea ce a fost Turneul celor Cinci Naţiuni în 1969 (victoria Ţării Galilor împotriva celorlalte echipe britanice din turneu şi contra Irlandei). Cu şase ani mai devreme, Price făcuse parte din echipa lui Newport care învingea Noua Zeelandă. Price a evoluat de 32 de ori pentru Ţara Galilor între 1961 şi 1969, într-o perio