'Spuma' literaturii mondiale vine în România - FILIT anunță o ediție de excepție

Cea de a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi - FILIT, va aduce, la Iaşi, în perioada 3-7 octombrie, autori cu milioane de exemplare vândute în întreaga lume, laureaţi sau nominalizaţi ai National Book Award, Man Booker Prize, ai Premiului Goncourt, Premiului Uniunii Europene pentru Literatură şi Premiului Consiliului Nordic pentru Literatură, scrie Agerpres.

Directorul MNLR Iaşi şi organizatorul FILIT, Lucian Dan Teodorovici, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că în cadrul festivalului va fi lansată colecţia de cărţi "Scriitori de poveste", care va readuce în centrul atenţiei scriitorii cărora le sunt dedicate muzeele din reţeaua Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi: Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu, Otilia Cazimir, Vasile Pogor, Nicolae Gane, Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Codreanu şi Mitropolitul Dosoftei.

"Ne-am gândit că e nevoie ca FILITUL să se apropie mai mult de muzee şi de esenţa culturală a Iaşiului. Prin urmare, am pornit iniţiativa de a avea 11 scriitori care vorbesc de 11 patroni spirituali din cadrul Muzeului Naţional al Literaturii Române. Proiectul e diferit. Cele 11 cărţi nu sunt neapărat cu o bibliografie, deşi sunt bibliografii, ci sunt biografii romanţate pentru publicul larg, pentru o legendă, pentru un mit al Iaşiului care se concretizează prin scriitorii foarte importanţi pe care i-a dat Iaşiul în istoria literară. Astfel, 11 scriitori contemporani au acceptat provocarea de a scrie câte o biografie romanţată, reprezentând povestea fiecăruia dintre cei 11 scriitori", a declarat directorul MNLR Iaşi.

La rândul său, Florin Lăzărescu, coordonatorul de programe din cadrul FILIT, a declarat că această nouă ediţie îşi păstrează structura clasică.

"Păstrăm structura noastră clasică, cu scriitori care vor merge în 12 licee, cu două în plus faţă de anul trecut pentru că există o cerere foarte mare. (...) Avem Casa Fantasy, un proiect care anul trecut a avut un foarte mare suscces, Casa Copilăriei care a avut şi anul trecut un real succes, Serile FILIT. Vom avea evenimente conexe festivalului care se vor desfăşura inclusiv în barurile din Iaşi", a declarat Florin Lăzărescu.

Publicul, susţine acesta, se va întâlni la Casa Copilăriei cu autoarele Moni Stănilă, Adina Rosetti, Delia Calancia, Simona Antonescu, Alexandra Rusu. La Casa Fantasy vor avea evenimente scriitorii Oana Arion, Cristina Nemerovschi, Oliviu Crâznic, Florin Corneliu Pîtea, Daniel Timariu.

Tot în cadrul acestei ediţii a FILIT, publicul îi va cunoaşte, printre alţii, ), Jón Kalman Stefánsson (Islanda), Kamila Shamsie (Marea Britanie), Sylvie Germain (Franţa), Iuri Andruhovici (Ucraina), Eduardo Caballero (Spania), Evald Flisar (Slovenia), Catherine Lovey (Elveţia), Lluis-Anton Baulenas (Spania), Goce Smilevski (Macedonia), Roland Orcsik (Ungaria), Sveta Dorosheva (Ucraina/Israel), Lorenzo Silva (Spania), Yannick Haenel (Franţa), Tomas Zmeskal (Cehia), Carl Frode Tiller (Norvegia), Catherine Gucher (Franţa). Lor li se alătură importanţi autori români precum Gabriela Adameşteanu, Irina Teodorescu, Liliana Lazăr, Carmen Firan, Augustin Cupşa, Dorina Rusu, Ana Maria Caia, Andrei Crăciun, Florina Ilis, Mihai Buzea, Iulian Ciocan,Tudor Ganea, Cristian Fulaş, Alex Tocilescu, Bogdan Răileanu, Adela Greceanu, Adelin Petrişor, Viorel Ilişoi, Eugen Istodor.

"Sunt autori sau agenţi ai acestora cu care purtăm discuţii încă de la prima ediţie a FILIT. Sunt foarte greu de adus. Au agendele ocupate pentru 4-6 ani. Nu îi poţi spune "vă dau un onorariu foarte mare" şi ei vin. Ei nu trăiesc din asta. Ei trăiesc din vânzările de carte, conferinţele programate cu mult timp înainte. Ne bucurăm că reuşim să aducem aici nume mari ale literaturii", a declarat Lucian Dan Teodorovici.

Florin Lăzărescu, coordonatorul de programe din cadrul FILIT, a declarat că, de departe, succesul acestui festival este prezenţa autorului american Jonathan Franzen.

"Categoric, capul de afiş e Jonathan Franzen. Cred că e cel mai important scriitor care a fost la noi deşi am avut şi doi laureaţi Nobel. E tradus în orice ţară din lume. Orice ţară care are o colecţie de literatură universală îl va traduce. New Yorker, cel mai cunoscut săptămânal de cultură, spune că e top 20 scriitori ai secolului nostru. E în top 3 scriitori americani. Noi suntem în legătură cu el de patru ani pentru a veni la festival. Ca să aduci un scriitor de talia asta la un festival lucrurile durează. Asta se întâmplă chiar dacă vine la Berlin sau oriunde în altă parte. Lucrurile astea durează pentru a avea autori de talia asta. Alţi autori precum Sylvie Germain, Jón Kalman Stefánsson, Iuri Andruhovici sunt oameni care sunt traduşi în orice limbă din Europa. În literatura contemporană trebuie să îi ai. La ei pe copertă nu scrie în câte limbi sunt traduşi pentru că sunt peste tot", a declarat Florin Lăzărescu.

Potrivit programului FILIT, la ediţia din acest an Casa Poeziei îi va avea ca oaspeţi pe Andrei Dosa, Florin Partene, Nicoleta Nap, Radu Niţescu, Nichita Danilov, Ioan Es. Pop, Alex Văsieş, Theodor Dună, Andra Rotaru, Benji Horvath, Diana Geacăr, Robert Şerban, Nicolae Coande.

În avanpremiera FILIT, în ziua de 1 octombrie, va avea loc o întâlnire cu Éric Vuillard, laureatul Premiului Goncourt, eveniment organizat în parteneriat cu Institutul Francez.

Traducătorii prezenţi la FILIT vor fi Ingrid Baltag (Germania), Mauro Barindi (Italia), Olga Bartosiewicz (Polonia), Elena Borras (Spania), Florica Courriol (Franţa), Jean-Louis Courriol (Franţa), Inger Johansson (Suedia), Bruno Mazzoni (Italia), Steinar Lone (Norvegia), Philippe Loubiere (Franţa), Eva Ruth Wemme (Germania).

Invitaţilor li se alătură jurnalişti, manageri culturali, editori din ţară şi străinătate, care vor participa la mese rotunde, ateliere, dezbateri şi întâlniri cu autorii prezenţi la festival.

Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi - FILIT este un proiect finanţat de Consiliul Judeţean Iaşi prin Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi. Ediţia de anul acesta beneficiază de patronajul Comisiei Europene.