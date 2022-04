Sri Lanka suspendă temporar rambursarea datoriei externe

Sri Lanka va suspenda, temporar, rambursarea datoriei externe pentru a evita o intrare dură în incapacitate de plată, a declarat marţi guvernatorul Băncii centrale, în condiţiile în care rezervele valutare limitate sunt păstrate pentru importul de produse esenţiale, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Am ajuns într-un punct în care plata datoriilor este imposibilă. Cea mai bună măsură pe care o putem lua este să restructurăm datoria şi a evita o intrare dură în incapacitate de plată", a declarat guvernatorul Băncii centrale din Sri Lanka, P. Nandalal Weerasinghe.Săptămâna viitoare, Sri Lanka urmează să înceapă discuţiile cu Fondul Monetar Internaţional pentru un nou program de împrumut, în condiţiile în care ţara suferă de întreruperi frecvente de aprovizionare cu electricitate şi de crize de alimente şi medicamente.La finele lunii martie, rezervele valutare ale insulei se situau la 1,93 miliarde de dolari, în timp ce ţara are de rambursat datorii externe în valoare de aproximativ patru miliarde de dolari în acest an, inclusiv un miliard de dolari pentru o emisiune de obligaţiuni suverane care ajung la maturitate în luna iulie.Guvernatorul P. Nandalal Weerasinghe a subliniat că suspendarea temporară a rambursării datoriei externe este o măsură de bună credinţă, subliniind faptul că ţara nu intrat niciodată în incapacitate de plată."Aceasta este doar o măsură temporară până când vom ajunge la un acord cu creditorii şi un program cu FMI", a spus Weerasinghe, care a fost numit în funcţie în urmă cu o săptămână pe fondul nemulţumirii opiniei publice faţă de criza economică."Trebuie să ne concentrăm pe importurile esenţiale şi să nu trebuiască să ne îngrijorăm despre serviciul datoriei externe", a apreciat guvernatorul Băncii centrale.Ţara cu 22 de milioane de locuitori suferă de penurie de bunuri esenţiale, produse alimentare, combustibil, medicamente, întreruperi de curent şi o inflaţie record, fără ca nimic să sugereze încetarea dificultăţilor economice.