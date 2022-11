Stângiștii, furioși din cauza faptului că Musk a reactivat contul lui Trump pe Twitter: 'Asta e o porcărie'

Stângiștii au răbufnit sâmbătă seara după ce directorul general al Twitter, Elon Musk, a restabilit contul de Twitter al fostului președinte Donald Trump, în ciuda faptului că acesta a declarat în repetate rânduri că nu va mai folosi platforma, notează Daily Wire.

Anunțul lui Musk vine după ce peste 15 milioane de persoane au votat într-un sondaj pe care l-a postat pe contul său de Twitter, întrebând dacă Trump ar trebui să fie repus în drepturi.

Rezultatele sondajului au arătat că 51,8% au spus "da", în timp ce 48,2% au spus "nu".

"Oamenii au vorbit", a scris Musk pe Twitter. "(Contul lui) Trump va fi repus în funcțiune".

Printre răspunsurile notabile ale stângii se numără:

Jonathan Greenblatt, ADL (Anti-Defamation League): "Faptul că @elonmusk îi permite lui Donald Trump să revină pe Twitter, aparent după un scurt sondaj, arată că nu este nici pe departe serios în ceea ce privește protejarea platformei de ură, hărțuire și dezinformare. Așa cum am mai spus, Trump a folosit Twitter pentru a promova intoleranța, a lansa amenințări și a incita la un atac violent împotriva guvernului SUA. Mai mult, el nu a arătat niciun indiciu că ar face ceva diferit dacă i s-ar oferi ocazia. Atunci când @ADL și alți lideri #StopHateforProfit s-au întâlnit cu Elon Musk pe 11/1, acesta s-a angajat să nu replatformeze pe nimeni, indiferent de statură, până când nu va instala un proces transparent și clar care să ia în considerare opiniile societății civile. Deciziile lui @elonmusk din ultima lună au fost neregulate și alarmante, dar această decizie este periculoasă și reprezintă o amenințare la adresa democrației americane. Trebuie să ne întrebăm - este timpul ca Twitter să dispară?".

Frank Figliuzzi, MSNBC: "Roboții ruși au vorbit."

S.V. Date, HuffPost: "1) Trump a fost alungat de pe Twitter nu din cauza culturii de anulare (cancel culture, n.r.), ci pentru că a încercat o lovitură de stat folosind Twitter ca instrument și apoi a continuat să își întărâte mulțimea chiar și după ce a eșuat. 2) Revenirea pe Twitter le va reaminti multor oameni ce președinte periculos și dezechilibrat a fost."

Eric Weinstein: "Aceasta este o mare prostie. Îmi pare rău. Dar m-ați pierdut aici. Toate deciziile majore vor fi sondaje pe Twitter? V-ați confruntat vreodată cu "vocea poporului" ca o gloată? O gloată este un zeu? Haideți. Ai vrut să-l repui în funcție. Așa că ai făcut-o. Simplu."

NAACP (The National Association for the Advancement of Colored People): "În Twittersfera lui Elon Musk, poți să instigi la o insurecție la Capitoliul SUA, care a dus la moartea mai multor persoane, și totuși să ți se permită să scuipi discursuri de ură și conspirații violente pe platforma sa. Orice agent de publicitate care încă finanțează Twitter ar trebui să întrerupă imediat toate reclamele. Dacă Elon Musk continuă să conducă Twitter în acest fel, folosind sondaje de gunoi care nu reprezintă poporul american și nevoile democrației noastre, Dumnezeu să ne ajute pe toți."

Scott Dworkin: "Locul lui @realDonaldTrump este în închisoare, nu pe Twitter. Asta e o porcărie".

Când, în aprilie, a apărut vestea că Musk va cumpăra Twitter și va privatiza compania, Trump a reacționat spunând că nu se va întoarce pe platformă.

"Sper ca Elon să cumpere Twitter, pentru că va aduce îmbunătățiri și este un om bun, dar eu voi rămâne pe Truth (platformă de social media înființată de el, n.r.)", a spus Trump. "Concluzia este că nu, nu mă voi întoarce pe Twitter".

Trump a afirmat luna trecută că Twitter nu ar putea avea "succes fără el" și că nu se va întoarce pe platformă.

"Rămân pe Truth Social. Îmi place mai mult, îmi place modul în care funcționează, îmi place Elon, dar rămân pe Truth", a declarat Trump la sfârșitul lunii trecute. "Dacă voi alege să candidez, voi folosi doar Truth".