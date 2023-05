Stare de asediu la granițele SUA: Joe Biden a trimis mii de soldați și elicopere Back Hawk/ Video

Luni, în apropiere de San Diego, California, sute de migranţi aşteptau între două garduri de la graniţa cu SUA, în timp ce Serviciul Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA părea să se chinuie să-i proceseze, a declarat un martor al Reuters.

La un moment dat, zeci de persoane au ajuns prin gard cerând mâncare, în timp ce voluntarii aduceau sandvişuri cu unt de arahide, portocale şi apă. "Nu ştim cine îi încurajează. Aceasta este întrebarea de un milion de dolari. Credem că ar putea fi traficanţii", a declarat Enrique Lucero, directorul pentru afaceri cu migranţi al oraşului Tijuana din Mexic.

Adriana Jasso, o avocată pentru drepturile omului din partea American Friends Service Committee, a declarat că persoanele care se aşteptau să fie procesate pentru cererile de azil au fost în schimb blocate la graniţă timp de zile întregi, expuse la frigul de peste zi. "Avem situaţii de mame cu bebeluşi", a spus Jasso. "Există incertitudine. Există anxietate".

Tactici texane Abbott - un republican care a criticat abordarea preşedintelui democrat în ceea ce priveşte securitatea frontierei - a declarat că membrii noii unităţi a Gărzii Naţionale, Texas Tactical Border Force, au fost încărcaţi pe elicoptere Black Hawk pentru a fi desfăşuraţi şi vor avea acces la avioane, bărci, echipamente de vedere pe timp de noapte şi echipament antidistrugere.

În ultimele zile, Garda Naţională a reprimat trecerile de migranţi la Brownsville, a declarat Abbott într-o conferinţă de presă, acelaşi oraş în care un şofer a intrat duminică într-un grup de migranţi.

Separat, Biden trimite 1.500 de soldaţi suplimentari pentru a ajuta la securizarea frontierei. În plus, între 250 şi 300 de agenţi din cadrul departamentului de investigaţii al Serviciului de Imigrări şi Vamă al SUA (ICE) vor fi detaşaţi pentru a ajuta la operaţiunile de la frontieră, au declarat doi oficiali americani care au solicitat anonimatul pentru a discuta despre operaţiunile interne.

Un alt oficial care nu a fost autorizat să vorbească public a declarat că desfăşurarea "are un impact negativ asupra capacităţii noastre de a perturba activitatea infracţională transnaţională", deoarece mulţi dintre agenţi lucrează la cazuri complexe care se referă la droguri ilicite, trafic şi alte probleme.

Aproximativ 180 de poliţişti aerieni americani vor fi retraşi de la slujbele lor de securizare a călătoriilor aeriene pentru a ajuta la frontieră, a declarat Sonya LaBosco, director executiv al Consiliului Naţional al Poliţiştilor Aerieni, care se opune desfăşurării. Atât anchetatorii ICE, cât şi poliţiştii aerieni au fost folosiţi în ultimii ani pentru eforturile de gestionare a frontierei, ceea ce a dus la o anumită rezistenţă. DHS şi ICE nu au răspuns la solicitările de comentarii.

LATEST: TEXAS BORDER ???????? Texas has deployed their own Texas Tactical Border Force as migrants wait to storm the border once Title 42 ends. The Texas National Guard is readying Black Hawk helicopters and C-130s as they brace for an invasion along the southern border. pic.twitter.com/PJiv5b5HzM

Biden says he will deploy 1,500 troops to the border — primarily to do paperwork. And only for 90 days.



This does nothing to stop illegal immigration.



I deployed up to 10,000 Texas National Guard to the border to fill the gaps created by Biden's reckless open border policies. pic.twitter.com/WkQMGf779e