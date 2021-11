Start-up-ul românesc, Medicai, a obţinut statutul de partener Microsoft și vrea să se extindă pe pieţele din SUA şi Europa de Vest

Medicai, start-up-ul românesc care dezvoltă şi operează propria platformă online pentru imagistică, a obţinut statutul de partener Microsoft, prin intermediul căruia îşi propune extinderea portofoliului de clienţi la nivel internaţional şi să ofere serviciile sale medicilor şi pacienţilor din întreaga lume.

Conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES, compania îşi va concentra eforturile în primă fază pe piaţa din SUA, urmând ca apoi să vizeze pieţele din Europa de Vest.

Parteneriatul de vânzare colaborativă cu Microsoft va permite companiei să acceseze un număr mai mare de clienţi şi proiecte din regiuni geografice diferite. Prin noul parteneriat, Medicai are acces la ecosistemul Microsoft şi beneficiază de susţinerea echipelor de vânzări Microsoft, care vor oferi asistenţă în ceea ce priveşte creşterea şi gestionarea cererii pentru serviciile Medicai."Am reuşit să ne construim o expertiză vastă într-o perioadă scurtă de timp, astfel că avem deja foarte multe implementări în zone cheie precum triaj, diagnosticare, monitorizare, management al cazurilor, second opinion şi turism medical. În acest punct avem nevoie de un partener cu care să putem ataca proiecte mai mari. Potenţialul de inovare este mult mai mare dacă reuşim să interconectăm regiuni întregi prin care să creăm coridoare virtuale pentru diferitele afecţiuni grave sau cronice. De acum putem face acest lucru cu o infrastructură cloud, precum Microsoft Azure, pe care să o scalăm în funcţie de nevoile imediate ale spitalului sau ale clinicii medicale", a afirmat Mircea Popa, CEO Medicai.Având la bază tehnologii de nouă generaţie, precum stocarea în cloud şi inteligenţa artificială, platforma de imagistică Medicai le permite medicilor din spitale şi clinici să colaboreze de la distanţă între ei, cât şi să comunice remote mai uşor cu pacienţii lor. Concret, în platforma Medicai, medicii îşi pot crea arhive online cu investigaţiile imagistice ale pacienţilor lor. Atunci când este nevoie ca mai mulţi medici - din aceeaşi specialitate sau specialităţi conexe, să colaboreze în diagnosticarea şi tratarea unui caz, aceştia pot oferi colegilor acces la arhivele lor, simplu şi rapid. În acest mod, se facilitează colaborarea dintre medici, chiar şi din clinici sau regiuni geografice diferite, se urgentează diagnosticarea şi tratarea cazurilor medicale, iar pacienţii sunt scutiţi de a mai aduce cu ei investigaţiile pe suporturi electronice, susceptibile la deteriorare şi care uneori pot pune probleme de incompatibilitate la citire.Medicai îşi propune să rezolve problema numărului scăzut de medici radiologi, prin distribuţia şi gestionarea eficientă a cazuisticii între aceştia. De asemenea, Medicai interconectează datele de caz, altminteri blocate în clinici şi disparate, rezolvă problema de stocare a fişierelor cu informaţii de imagistică, adesea foarte mari chiar şi pentru a fi previzualizate cu metodele tradiţionale şi îşi propune să elibereze clinicile şi spitalele de povara mentenanţei serverelor proprii pentru stocarea acestor date, cât şi să gestioneze corect accesul la date utilizatorilor, fie ei medici sau pacienţi.Activitatea Medicai a generat până în prezent un total de peste 30 de clienţi - spitale şi clinici atât private, cât şi de stat, printre care se numără Spitalul Marius Nasta, Spitalul Sf. Maria, Spitalul Monza, Brain Institute şi Clinica Neuroaxis.Cooperarea privind vânzarea colaborativă este al doilea pas făcut de Medicai în parteneriatul cu Microsoft. Etapa iniţială a legăturilor de colaborare dintre cele două companii a început în urmă cu 6 luni, când Medicai a migrat infrastructura proprie în platforma cloud dezvoltată de Microsoft.Continuând drumul său alături de Microsoft, în august 2021 Medicai a aplicat şi a fost acceptat în Microsoft for Startups, program creat special pentru startup-uri. Acesta a permis Medicai continuarea dezvoltării, oferindu-i acces preferenţial la produse şi servicii, precum şi resurse Microsoft special gândite pentru companii în dezvoltare.Fondat în 2018, startup-ul Medicai este dezvoltatorul şi operatorul platformei medicale online de imagistică, cu acelaşi nume, bazate pe inteligenţă artificială şi dedicată colaborării interdisciplinare dintre medici şi pacienţii lor. Aceasta a fost lansată pe piaţa din România în vara anului 2020. Platforma Medicai este integrată în peste 30 de spitale şi clinici din România, fiind utilizată de peste 1.800 de medici şi găzduind peste 300.000 de studii imagistice, deservind astfel aproximativ 200.000-250.000 de pacienţi, până la acest moment.