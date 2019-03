Răzvan Cuc responsabilizat de 'greva pentru autostrăzi': 'Sunt în asentimentul tuturor că trebuie să accelerăm'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat miercuri, la Câmpia Turzii, că înţelege motivul pentru care "greva pentru autostrăzi" atrage tot mai mulţi adepţi, pentru data de 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute şi că din acest motiv consideră că e nevoie ca instituţiile abilitate să fie mai performante şi să arate că s-au făcut mulţi paşi în infrastructura rutieră, potrivit agerpres.ro.

"Înţeleg problema, sunt în asentimentul tuturor că trebuie să accelerăm. Dacă în primul mandat al meu am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, în acest mandat îmi doresc să avem poate şi mai multe proiecte lansate, dar în acelaşi timp să avem şi concretizaţi kilometri de autostradă cât mai mulţi, vorbesc stadiu fizic implementat. Trebuie să fim mai performanţi decât am fost până acum şi să arătăm că s-au făcut foarte mulţi paşi în infrastructura rutieră, proiecte, stadiu fizic avansat, kilometri daţi în folosinţă, trebuie să accelerăm procedurile astfel încât să nu mai existe astfel de nemulţumiri", a declarat Răzvan Cuc.

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a spus că această "grevă pentru autostrăzi" este un semnal de alarmă pe care instituţia sa l-a recepţionat ca atare.

"Este clar un semnal de alarmă, este un semnal pe care l-am recepţionat şi personal, şi împreună cu colegii din companie, adică nu doar am citit o ştire şi am trecut cu vederea, am răsfoit. Nu. Deci chiar ţinem cont de acest protest, în sensul că încercăm şi suntem convinşi că vom merge un pic spre îmbunătăţirea performanţelor companiei. (...) Reorganizare, restructurare, fără concedieri. Discutăm de o eficientizare a companiei. (...) Reorganizarea a început din 2014, compania s-a reorganizat, s-a restructurat. Să ştiţi că şi noi ne confruntăm cu o criză de forţă de muncă, de profesionişti în ceea ce priveşte analiza contractelor, în managementul de contract, aşa cum se resimte în toate domeniile. Nu pot să spun că acest protest a fost momentul zero, dar nu ţi-e totuna când vezi un asemenea impact şi chiar ne-a atins şi pe noi acest lucru', a declarat Narcis Neaga.

Omul de afaceri sucevean Ştefan Mandachi a iniţiat recent, pe reţelele de socializare, o "grevă pentru autostrăzi", provocând populaţia să participe la o acţiune de protest în data de 15 martie, la ora 15, timp de 15 minute, faţă de lipsa infrastructurii, dar şi în ceea ce priveşte Autostrada Moldova.