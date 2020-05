Staţie de oxigen donată pentru pacienţii de la Pediatrie din Cluj

Copiii pacienţi de la Secţia de Pediatrie 4 din Cluj-Napoca beneficiază de o staţie de oxigen, care a fost donată un grup umanitar, Casa Părinţilor, potrivit Agerpres.

"S-a pus în funcţiune la Pediatrie 4 Cluj-Napoca o staţie de oxigen atât de necesara micilor pacienţi internaţi la Secţia Pediatrie Cluj Napoca. Mulţumim pentru sprijin celor care au fost alături de noi în această perioadă şi cu ajutorul cărora am reuşit finalizarea mai multor proiecte cum ar fi: Dotarea cu lămpi UV, combinezoane, măşti, botoşei tip gheată, cizme etc, precum şi punerea acestei staţii de oxigen în funcţiune. (...) Am reuşit să ajutăm spitalele de Pediatrie din Cluj Napoca şi Deva. Total plată pentru această ultima lucrare: 46.702 Ron", se arată într-o postare pe Facebook a grupului umanitar.

Citește și: CTP, reacție după decizia CCR: ‘Oamenii s-au relaxat și totul depinde de gena dacică, aia despre care se spunea că ne protejează’

Potrivit sursei citate, persoanele care vor să ofere sprijin spitalelor de pediatrie o pot face direct pe pagina www.casaparintilor.ro.