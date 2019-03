Ştefan-Radu Oprea: 'Nevoia de intensificare a eforturilor de a deschide noi pieţe este o constantă pentru Europa'

Nevoia de intensificare a eforturilor de a deschide noi pieţe de export este o constantă pentru Europa, iar după acordul comercial cu Japonia va veni cel cu Singapore şi cu Vietnam, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, potrivit https://www.agerpres.ro/.

"Nevoia de intensificare a eforturilor de a deschide noi pieţe este o constantă pentru Europa. Avem deja acordul comercial cu Japonia care de la 1 februarie a intrat în deplinătatea atribuţiilor. Vine cel cu Singapore, deja a fost semnat, şi suntem în faza de ratificare în Parlament şi urmează cel cu Vietnam. Deci se deschid pieţe noi. Ceea ce facem şi noi, Guvernul României, şi doamna premier (Viorica Dăncilă n.r.) ofensiva aceasta de a recâştiga pieţe tradiţionale, şi noi ca stat facem acest lucru. Deschidem şi Europa la rândul ei prin acordurile comerciale pe care le semnăm, creăm acel cadru pentru ca fermierii, IMM-urile, ca toate companiile din România să poată fi prezente, să exporte mai mult pe aceste pieţe", a spus Oprea, după participarea la un eveniment privind comerţul agroalimentar din UE, desfăşurat la Bruxelles.

El consideră că toate instituţiile trebuie să se implice foarte rapid după semnarea unui acord comercial, deoarece, în caz contrar, va rămâne doar un acord semnat, fără efecte.

"Efortul trebuie să continue pentru că la nivel instituţional încă se resimt barierele. Dacă un acord comercial rămâne la nivelul semnării acordului fără ca toate instituţiile care trebuie să dea diverse avize nu reacţionează la fel de repede este un acord care nu îşi face efectul. Acesta a fost subiectul discuţiei de a fi foarte insistenţi şi de a promova foarte insistent aceste acorduri, de a le explica mai bine IMM-urilor, pentru că acolo informaţia ajunge mai greu şi nu sunt atât de bine pregătiţi pentru a exporta. Atunci apare nevoia de consiliere, nevoie de îndrumare, lucruri pe care noi le facem în cadrul ministerului, dar este deja o nevoie europeană. Noi am vorbit de exemple de bună practică şi despre lucruri pe care le facem pentru exportatorii din România şi despre nevoia de a avea şi mesajul european deopotrivă pentru spijinirea fermierilor. A venit în panelul 2 al evenimentului şi comisarul pe agricultură, Phil Hogan, şi am transmis mesajul pe care IMM-urile şi fermierii români şi barierele în calea comerţului pe care dânşii le resimt", a precizat Oprea.

Ministrul român al Mediului de Afaceri a participat joi, alături de comisarul european pentru comerţ, Cecilia Malmström, şi comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan, la evenimentul 'Beyond Trade for All: Time to promote the benefits for agri-food trade', organizat de către CELCAA (European Liaison Committee for Agricultural and Agri-Food Trade), la Bruxelles.

Ştefan-Radu Oprea s-a referit la priorităţile României aferente domeniului comerţului internaţional, în calitate de Preşedinţie a Consiliului Uniunii Europene, printre care promovarea unei agende comerciale europene benefice pentru cetăţeni şi operatorii economici, în special pentru IMM-uri.

"În calitatea de exercitare a preşedinţiei la Consiliul UE am fost invitaţi pentru a prezenta priorităţile pe care România le are.

Am vorbit despre coeziune, o valoare europeană, am vorbit despre Politica Agricolă Comună şi despre nevoia ca aceste politici să continue şi în noul exerciţiu financiar multianual. Am ascultat şi am învăţat foarte mult, pentru că problemele fermierilor europeni sunt, de asemenea, şi problemele fermierilor din România. Eu cred că dialogul, inclusiv la nivel european cu reprezentanţii fermierilor şi cu cei ai companiilor care lucrează în acest domeniu, este la fel de important ca şi dialogul pe care îl avem noi în mod constant cu reprezentanţii mediului de de afaceri din România, pentru că altfel politicile publice nu îşi au sens. Din punctul meu de vedere acestea trebuie îndreptate pentru cetăţeni şi pentru antreprenori", a concluzionat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ştefan-Radu Oprea.