Stelian Ion, despre eventuala sa remaniere: 'Probabil există nişte calcule politice care şi-ar dori USR-PLUS în afara guvernării'

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, consideră că nu se poate vorbi, cel puţin deocamdată, despre un eşec în ceea ce priveşte Justiţia şi reclamă că există „unii” care i-ar dori schimbaţi din funcţii pe miniştrii USR-PLUS.

„Deocamdată, nu putem vorbi de un eşec, deplin cel puţin. E vorba despre o pornire mult mai greoaie a lucrurilor. Eşec, vom vedea la sfârşitul guvernării câte reforme s-au făcut, pe ce domenii. Cu siguranţă, unii îşi doresc remanierea mea, poate remanierea unor colegi ai mei care împingem cât putem de tare nişte reforme pe care ni le dorim implementate rapid”, a declarat Stelian Ion duminică seară, la Digi 24.

Întrebat cine ar fi aceia care ar dori să îl vadă schimbat din funcţie, ministrul Justiţiei a răspuns: „Inclusiv unii din coaliţie, unii dintre cei care ar trebui să ne fie parteneri” .

„Eu am observat un fel de strategie, aşa... Am observat la mai multe ministere, nu doar la Ministerul Justiţiei, că s-a tras uneori frâna de mână, fără să se observe foarte evident şi de aceea cred că e foarte importat să explicăm oamenilor ce avem de gând să facem, ce proiecte sunt, care sunt gata, care nu sunt gata, dacă nu sunt gata de ce nu sunt gata. În ciuda faptului că unii şi-ar dori, probabil, remanierea unora dintre miniştrii USR-PLUS, lucrul ăsta nu o să se întâmple, nu o să se întâmple aşa uşor cum şi-ar dori acele persoane, pentru că este vorba de o coaliţie şi coaliţia are nevoie de sprijin şi sprijinul s-a dat inclusiv prin votul USR-PLUS în Parlament. (...) Trebuie găsite rezolvările, dar dacă vorbim despre justiţie, rezolvările nu vin numai de la ministrul justiţiei (..) Este nevoie şi de implicarea tuturor liderilor politici, pentru că domeniul justiţiei este unul important nu doar pentru Ministerul Justiţiei, este important pentru România”, mai susţine Stelian Ion.

Întrebat la care ministere se referă atunci când susţine că la unele ministere s-a „tras frâna de mână”, Stelian Ion a dat exemplul miniştrilor Cătălin Drulă de la Transporturi sau Cristian Ghinea, de la Investiţii şi Fonduri Europene, despre care spune că îşi desfăşoară activitatea cu rezultate vizibile, dar care primesc „atacuri” sau „unele comentarii”.