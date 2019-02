Stelian Tănase, analiză care îi dă fiori lui Liviu Dragnea: Kovesi a ÎNVINS deja în acest război

Analistul politic Stelian Tănase susține că, la nivel de imagine, modul în care a fost ”executată” Laura Codruța Kovesi o trasnformă pe aceasta în erou, iar reacțiile internaționale arată că deja a câștigat cursa pentru șefia Parchetului European. Tănase consideră că Liviu Dragnea are mari dureri de cap pentru că odată ajunsă în Europa, Kovesi va știi cum să trimită OLAF-ul în dosarul liderului PSD.

”S-o luăm invers. Dacă Laura Codruta Kovesi nu candida la postul de procuror UE, nu ar fi deranjat-o nimeni. Asa însă tovarășa Adina Florea, la ordine venite de la factorul politic, a invitat-o să stea de vorba despre o afacere veche propusă prin denunțul preacinstitului om de afaceri, ( ușa lui Ponta pe vremea cind acesta era premier) care-și zice Sebastian Ghiță. Stilp in timpul liber al așa-zisului stat paralel. Intîmplător, a încălcat copios legea si d-aia a fugit peste graniță. Trăieste binemersi la Belgrad de unde nu are de gind să vină înapoi, pentru că ar infunda pușcăria. Nu era normal ca întîi să fie adus la Bucuresti si abia apoi să facă denunțuri? Acest tip cu totul necredibil – o acuză pe LCK de malversațiuni!!! Iar tova Florea se repede ca un cîine căruia i s-a arătat osul. Șo pe el! A poftit-o deci pe LCK vineri la vorbitor s-o o hărțuiască. In esență, scopul ei – și al șefilor ei din umbra – este să o împiedice să ajungă la audieri la Bruxelles. Manevră de copii de grădiniță sau de gang mafiot, cum va place.

Ideea e simplă. LCK nu trebuie cu nici un chip să acceadă la funcția de procuror șef al UE! De ce? Pentru că niște tovi de la București s-au înfipt prea tare în cașcaval si au șmanglit din fondurile europene. Acum se feresc ca dracu de tămîie să fie cineva acolo care le știe năravurile și moravurile. Știe, pe scurt, că mint și fură de sting. Un exemplu simplu – în care este implicat chiar marele mahăr în persoană – este Tel Drum. Dosarul e deja deschis de OLAF. Pe tema asta Dragnea are dureri mari de cap. Ca să nu zic că are coșmaruri. Pe bruxelezi nu poate să îi cumpere si nici să-i șantajeze ca la București.

Sefa DNA este nomina odiosa! De ani de zile îi urmăreste pe respectivi pentru hoții, tîlhării, delapidări, spălare de bani, abuzuri, falsuri în acte, fals intelectual. Tot ce vrei. Este motivul pentru care au decretat că acest cap trebuie să cadă si au scos-o pe LCK de la șefia DNA. Au crezut atunci că victoria lor este deplină. Și-au salvat averile furate, carierele, libertatea! Și iată, din nefericire pentru ei, a apărut această posibilitate care i-a umplut de oroare. Coșmarul nu s-a terminat, abia începe. Mobilizarea este generală și rapidă. Episodul cu tova Florea este de mizilic, nu se vor lăsa cu una cu doua. Dacă LCK se încăpățînează să candideze, urmează alte necazuri si noi ambuscade. Deocamdată este acuzată, să vedem ce urmează.

Părerea mea este că aceste persecuții nu fac decit să îi mărească șansele să ia postul. Ii conferă fostei șefe DNA o aura eroică, deși nimeni nu e sfînt în povestea asta. Fiecare cu păcatele sale. Dar așa au căzut zarurile. In jocurile de imagine care s-au declanșat odată cu manevrele de a o demite de la șefia DNA, LCK a învins detașat. Sprijinul internațional pe care a știut să și-l atragă arată clar acest lucru. Ea se găsește pe partea bună a istoriei. Rolurile de personaje negative sunt asumate de Dragnea&Gang.”, arată Stelian Tănase, pe blogul personal.