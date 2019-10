Stelian Tănase, analiză care le dă fiori celor din opoziție: Își fac niște calcule greșite! Politicianism ieftin

Analistul politic Stelian Tănase susține că USR, Pro România, ALDE și UDMR își fac calculele greșit pentru că nu doresc intrarea la guvernare. Tănase consideră că liberalii ar putea ieși câștigați din faptul că-și asumă responsabilitatea guvernării într-un moment dificil, în timp ce restul partidelor de opoziție vor să stea pe margine și să aștepte un eventual eșec.

”Cind am plecat – duminică, să țin o conferinta la Paris despre Panait Istrati – la Bucuresti situația era clară. Opoziția unită debarcase guvernul printr-o moțiune de cenzură. Nimic mai clar de atît. Am revenit miercuri noapte. Am găsit lucrurile in haos și confuzie. 1 cu 1 nu mai fac doi. Am văzut/ascultat declarațiile liderilor celor care au semnat și votat moțiunea – PNL, USR, UDMR, ProRomânia, PMP genereaza haos in aceste zile. Ei au meritul de a fi doborît guvernul VVDăncilă. Pină aici toate bune. Rămași fără guvern, ar fi trebuit să formeze urgent altul, să preia frîiele puterii. Ei bine, nu. S-au răsucit și au intrat la idei.

Fiecare partid (minus PNL) din cele enumerate, spune că are motive serioase să nu intre in guvern – din ratiuni ideologice economice, politice fanteziste. De fapt este vorba de un calcul cinic si meschin. Ideea este că sunt alegeri in 2020, locale si parlamentare și ar risca să îsi piarda capitalul electoral. Saptamina trecuta ele inregistrau un virf la capitolul simpatii. Si-au spus că puterea erodează, e mai bine să aștepte pe tușă pină la alegeri ! Exemplul guvernului Ciolos care salvat PSD e inca viu. PSD era la pamint după tragedia de la Colectiv si demisia lui Ponta. Într-un an și-a revenit si a cistigat categoric alegerile din 2016. Nimeni nu vrea să riste repetarea acelei experiențe nefericite. Pe aceasta temă există o teama paralizantă. Ca atare USR, UDMR< ProRomânia, etc nu vor la guvern. Vor sa stea pe margine să priveasca cum PNL își rupe gitul, ba chiar să ii dea și un brînci,

Argumentele lui Dan Barna exemplifică perfect situația – parafrazez -„Dacă cistiga PNL (alegerile,) va fi meritul PNL, pierdem. Dacă pierde PNL va fi vina noastră.” Așa că USRplus nu participă. Dă-o dracu de țară, să ne vedem de afacerile noastre. Din ecuația asta lipsește ce ar trebui să fie esențial- răspunderea de a guverna țara. Dacă te-ai băgat in lupta trebuie s-o ciștigi, Nu poti să te retragi asa, cînd te trece pintecăraia. Avem de a face la toate aceste partide bolnave de lașitate cu un politicianism de cea mai joasa speță. Tentativele lor de a explica ce rațiuni le impiedică să se implice sunt în cel mai bun caz ridicole și jenante. I-am ascultat aseară în cîteva rinduri pe Tăriceanu, Ponta, Kelemen Hunor și nu mi-a venit să să cred prostii debitau în incercarile lor de a explica inexplicabilul.

Calculul lor este greșit, cred eu. E foarte posibil ca electoratul anti-PSD să aprecieze curajul liberalilor de a pune prelua guvernul intr-o situație dificila, după o guvernare dezastruoasă. In acelasi timp să nu aprecieze fuga de răspundere ale celorlalte partide, foste pină mai ieri în opoziție. Lumea vrea intii de toate ordine și respinge haosul.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.