Stelian Tănase, analiză de COȘMAR pentru Tăriceanu: de ce l-a TRĂDAT Teodor Meleșcanu

Analistul politic Stelian Tănase susține că președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a fost trădat de Teodor Meleșcanu, cel care a acceptat propunerea PSD de a deveni președinte al Senatului, pentru că nu toți cei din ALDE sunt de acord să părăsească beneficiile guvernării. Tănase consideră că Meleșcanu este conștient de faptul că PSD ar putea pierde definitiv puterea după alegerile prezidențiale, însă a trădat pentru o funcție, probabil ultima din carieră.

Citește și: Începe furtuna în Parlament: primul acord pentru răsturnarea Guvernului / SURSE

”VVDăncilă a produs o mare surpriză cînd l-a propus pe vicele ALDE, Teodor Melescanu, pentru președinția Senatului. E o un cuțit înfipt între omoplații lui Tăriceanu. El tocmai a rupt Coaliția și a lăsat-o pe VVDăncilă cu ochii în soare. Este o lovitură de teatru. La orice se aștepta Tăriceanu – pe care nu il dă imaginația afară din casă – dar la asta nu. Extragerea lui Meleșcanu e o lovitură administrată liderului ALDE. El se vede pedepsit pentru divorțul de VVDăncilă. Meleșcanu a trădat pentru că este un oportunist ? Sau pentru că e ținut in ațe de Servicii? Oricum nu prea contează. Cert este că a trădat încă o dată pentru o funcție.

Era clar cînd s-a rupt de PSD că nu toți il vor urma pe Tăriceanu în așa-zisa opoziție. Multi nu doresc să fie separați de resurselele puse la dispoziție de Guvern. Ei se gindesc să treacă cu arme și bagaje la PSD și să-l lase pe Tăriceanu fără partid. Nu știu ce socoteli iși fac cei din ALDE care vor să plece. PSD (46% 2016) nu va obține la viitoarele alegeri nici jumătate din locurile pe care le are acum in Parlament (23% voturi in 2019). Sunt sceptic că cei din ALDE vor prinde în 2020 locuri eligibile. Va fi o înghesuială ca-ntr-un vagon de metro dimineața. Noii sosiți vor fi lăsați pe peron. PSD nu poate asigura locuri nici măcar pentru ai lui.

ALDE este în prag de disoluție. Asistăm oare la finalul carierei lui Calin Popescu Tăriceanu? Așa se pare. Întrebare – Cine îi trage partidul de sub picioare? Cert este că nu are reacție in fața situației care a apărut după trădarea lui Meleșcanu, vicepreședintele partidului. Nimeni nu a vorbit despre excluderea lui. O spune singur, mirat că nu a pățit nimic după ieșirea în decor. Meleșcanu, în loc sa refuze oferta PSD, a acceptat-o. Acum vorbește despre stabilitate și experiență, blablabla.

Guvernul VVDăncilă mai are de stat în Palatul Victoria pînă la finele anului. Atunci baronii PSD o vor alunga pe șefa lor de azi cu guvernul ei cu tot fără menajamente. Teodor Meleșcanu știe că va fi președinte la Senat doar pină-n iarnă. Se intreabă deja dacă a meritat trădarea? Să se fi gîndit maniacal la dulcele gust la trădării?”, scrie Stelian Tănase, pe blog.