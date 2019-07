Stelian Tănase, analiză de COȘMAR pentru Tăriceanu: de ce s-a băgat în cursa de la prezidențiale

Analistul politic Stelian Tănase consideră că prezidențiabilul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, va face figurație în turul I la prezidențiale, dar n-a avut de ales și a trebuit să intre în cursă pentru că este președintele unui partid muribund și așa ar avea o șansă să-l salveze.

”De ce se bagă Tăriceanu – candidat fara nicio șansă – în cursa pentru Cotroceni? Un răspuns simplu ar fi 1/ din orgoliu. Vrea să își termine cariera de politician de cursă lungă cu funcția cea mai inalta in statul român. A fost premier, a președintele Senatului, lider PNL. Cotrocenii i-au scăpat. El e primul de fapt care și-a anunțat intentia de a candida – incă de acum doi ani. Are o lunga prezență – ca un ciine in măcelarie pe lingă PSD. A inceput prin a-l lingusi pe mai tinărul Ponta ca să-i dea si lui un locșor pe craca. Apoi i-a luat la rind pe Dragnea, Grindeanu, Tudose, și VV Dăncilă. Si pe tot aceat parcurs a imprumuta retorica pesedista de doi bani despre statul paralel, protocoale, justitie, DNA, etc. Au fost cele mai de jos momente marca Tariceanu. Lumea a inteles ca face figurație și la sancționat drastic la 26 mai.

Văd că nu s-a plictisit să ridice scamele de pe reverele pesedeilor de frunte. Totul ca să rămina în funcție. Orgoliu nemăsurat. Nu se poate Tăriceanu fără funcție, ați înțeles!? I-a intrat la cap să fie președinte. Intii a făcut apropouri că el este cel mai bine plasat, apoi a bătut obrazul că unde-s doi puterea creste! Apoi a explicat la tabla cu cifre, a povățuit, a făcut morală, a dat de inteles. Neuitind o clipă sa slugăresca PSD-ul. Ca efect, a luat sub 5 % voturi la europarlamentare și nu a reusit sa trimita nici un om la Bruxelles.

In toate negocierile care s-au purtat pe stinga nu a fost vorba despre o alianță electorala ci numai despre el. Asta ințelege CPT prin unirea forțelor cu PSD și ProRomania, toată lumea să îl susțina pe el. Zive una dar se refera la alta. Nu se gindea la un alt candidat comun – unul de la PSD pe care sa il susțină ALDE. Niciodata. Tăriceanu vorbeste numai despre el întotdeauna. Acum cărțile s-au dat pe fata si a ramas singur-singurel, A fost clar si pentru VV Dancila care nu intelege nimic care a fost jocul lui. ALDE ar putea să declare ca o susține pe ea și Coalitia, draga de ea. Nici vorbă.

2/ Mai sunt alte aspecte în afară de orgoliului supradimensionat al lui Tăriceanu. El este șeful acestui partid eșuat lamentabil la europarlamentare. A creat ALDE după ce a dezertat din PNL. In ALDE nu există altcineva decit el. Cred că Tariceanu ar fi fff bucuros in situatia de acum să paseze altcuiva povara eșecului care se anunță. Dar cui!? El e locomotiva, așa că trebuie să intre in cursă, chiar dacă este clar că nu are nicio șansă să treacă in turul doi. Cum am spus, nu e in aceasta cursa un protagonist, un cap de afis, ci un figurant, umplutură. Tot ce poate obține este să nu se acopere de ridicol.

ALDE e un partid muribund. Singura lui șansă este să facă un scor bun in noiembrie și pe acest trend să se salveze la locale, dar mai ales la parlamentare. Altfel nu vom mai auzi nimic despre ALDE după 2020. Tăriceanu va deveni o persoană privată. Nu șofer, nu secretare, nu mass-media să ii soarbă cuvintele, nu fotolii confortabile. ALDE va rămîne o notă de subsol într-o carte de istorie anilor 2000. Dacă…”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.