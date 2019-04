Stelian Tănase explică ce înseamnă amânarea pentru Liviu Dragnea: jocurile încă nu sunt făcute în culise

Analistul politic Stelian Tănase susține că amânarea unui verdict în procesul lui Liviu Dragnea se datorează faptului că, în culise, jocurile încă nu au fost făcute, iar mizele sunt foarte mari.

”Asa cum m-am așteptat procesul lui Dragnea s-a aminat. Judecatorii nu sunt încă gata (psihologic etc) să dea sentința. Acesta a fost ordinul pe unitate – să se tragă de timp. In culise negocierile cu privire la soarta lui Dragnea nu s-au încheiat. Interesele sunt extrem de mari. O sentință in defavoarea lui Dragnea l-ar scoate definitiv din viața politica și l-ar trimite la inchisoare.

Cîteva aspecte. Nu este un proces politic, asa cum pretinde liderul PSD. Două functionare lucrau partid la Alesandria dar apăreau pe statele de plată ale primariei. Nu este nimic politic aici. De ce zice Dragnea că e un proces politic? 1/ Ca sa se victimize. Asta aduce voturi destule. 2/ Alt motiv este pentru a-si afirma inocența.Sunt nevinovat! zice. Nu este inocent, după părerea mea. Stia, cred, ce se întimpla in primărie. În Franta s-a judecat un proces asemănător. Jacques Chirac pe vremea cind era primar al Parisului a fost acuzat că a folosit 26 de persoane pentru partid. Plătite de primarie, ele lucrau pentru RPR, partidul lui Chirac. Dragnea nu a descoperit roata, a învățat șmecheriile de unde a putut. Schema asta e arhicunoscută, nimic nou.

M-a amuzat toata dimineata spectacolul. Distribuție extrem de interesantă. Pe de o parte jandamii. Ca de fiecare data depășiți de cirumstanțe, neinstruiți, haotici, incapabili să trateze corect situatia. Au mai fost la ICCJ și jurnalistii, încercind să-si facă treaba și să ne informeze cit de cit. Evident condiții nu au avut – din vina jandarmilor – asa că s-au descurcat care cum a putut, pe cont propriu. Sunt obisnuiți cu conditiile grele si cu lipsa de respect a autoritatilor față de munca lor. Au fost apoi civilii care îl sprijineau pe Liviu Dragnea. Nu au fost bodigarzii, tuciurii, interlopii aduși altădată de Codrin Stefănescu, Mai curind au fost pensionari de la organizatiile de sector. Sunt aceia care au auzit sloganul „Liviule, dacă te arestează, venim noi să te scoatem!”(de la inchisoare! n red). Pe scurt- flash mob electoral! Au fost apoi contestatarii lui Dragnea, mai putini ca numar, veniti de capul lor. Una peste alta, am avut ce vedea toata dimineata la televizor.

Rezultatul este ca Dragnea a obțínut o nouă amînare (20 mai), și s-ar putea să scape…Este de fapt ce a vrut. Dragnea face din Justiție „ce vrea mușchii lui”. Si o tara il priveste prostită. A plecat la final grabit. Nu a răspuns la întrebări, protejat de jandarmii lui Carmen Dan. S-a retras într-o mașină care îl astepta la scara ICCJ într-un cor de huiduieli, urale și fluierături.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.