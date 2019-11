Stelian Tănase, previziune sumbră pentru Viorica Dăncilă: 'Vine un tsunami!'

Scriitorul și profesorul universitar Stelian Tănase îi prevede un viitor sumbru Vioricăi Dăncilă. El preconizează că scorul din turul doi al alegerilor îl va arăta câștigător pe Klaus Iohannis, iar colegii o vor „sfâșia” pe Dăncilă. Analiza proposă de Stelian Tănase pe blogul său vizează atât rezultatul alegerilor din primul tur, cât și soarta partidelor după următorul scrutin.

„VVDăncilă, trecind in turul doi, s-a băgat in gura lupului. Va fi bătută rău in turul doi de Klaus Iohannis. Dupa eșec colegii ei de partid care astăzi o lingușesc o vor sfisia – asta cel mai tirziu la congresul extraordinar din februarie. Nu înțeleg deloc bucuria afișata la aparitia teve de ieri, imediat după anunțarea rezultatelor. Era o veselie în acel pilc de pesedisti de credeai că vin de la nuntă. Liderii PSD au lipsit de la intilnirea cu presa. 90% dintre ei nu se mai afisează cu VVDăncilă. La ceasul răfuielilor, e bine să nu prea fi apărut în fotografii cu ea. Au fost prezenți în fața camerelor doar fidelii fostului premier. Și ei vor fi sacrificați ca vitele a congres. Vine un tsunami. Toate partidele se vor coaliza în turul doi contra candidatului PSD. Lumii i s-a urit cu PSD și VV Dăncila. E timpul unei schimbări de proportii. In plus, cine nu vrea să se puna bine cu cistigătorul? Iohannis, în cazul de față și aliatii lui – liberalii condusi de Orban. VVDăncila va fi făcuta praf pe 24 noiembrie.

Nu e de mirare că Dan Barna a venit pe locul trei. Speranțele puse in el – că va performa – au fost foarte raspindite. Era dat de multi ca sigur în turul doi și vom avea o finală Barna vs Iohannis. Destui mergeau cu scenarita (profesie foarte populară) chiar mai departe. Scenariul era ca PSD va da voturile lui Barna ca sa il scoată din joc pe Iohannis. Această alianta sui-generis cu PSD celor de la USRplus mi s-a părut contra naturii dar ce nu face omul de dragul puterii? Ei bine, nu s-a adeverit, Barna a venit pe locul trei. Este semnificativ că a venit cu un scor sub partid, ceea ce inseamna că nu toți useristii l-au votat. O parte din voturi au mers la Iohannis. De ce s-a intimpla asta? Cred ca l-au costat stingaciile si gafele de dupa alegerile parlamentare. Dar ce l-a costat cel mai mult a fost atitudinea lui față de participarea la guvernare, e ezitat prra mult dacă să dea sa nu sprijin pentru PNL-ul. Pozitiile lui Dan Barna – strict politicianiste – au displacut unui public care a cerut mai mult ca orice un guvern, o conducere. Starea de haos și confuzie este pur si simplu respinsă, detestată chiar.

Barna trebuie schimbat de la conducerea USR pentru că poartă o pălarie prea mare pentru el. Nu a facut față și a tras partidul după el în jos. Nu e un lider locomotivă, care să aducă voturi. Prestatia lui in aceasta campania a fost ștearsă, spre deosebire de cea din luna mai. Invățămintele trebuie trase urgent. Urmeaza iohanniscampania pentru alegerile locale. Aici tema centrala va fi conlucrarea, într-o formă sau alta, cu liberalii.

Iohannis a ieșit învingător in a tur, va iesi și în al doilea. Era limpede mai demult. Cauzele? 1/ PSD nu a fost in stare să îi opuna un candidat puternic. 2/Mașinăria de vot PNL (spre deosebire de 2014) a funcționat la parametri maximi. Ea a adunat voturile peste tot cu succes. S-a mișcat mai repede, mai bine, mai eficace decit imbătrînita și delabrata mașinărie de vot PSD. PSD a trăit în aceste saptamini cu nostalagia perioadei Năstase și mai ales a victoriilor aduse de Dragnea în 2016. Planurile de campanie au fost aceleeasi, copy-paste 2016. PSD nu a mai elaborat nimic, a venit pe cimpul de lupta cu niște vechituri. L-a costat”, a precizat Stelian Tănase pe blogul său.