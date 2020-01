Stelian Tănase, profeţie sumbră despre Rareş Bogdan: 'Nu-l văd cu ochi buni. Eu cred că el va termina exclus din PNL'

Scriitorul Stelian Tănase, fost preşedinte al Televiziunii Române, îl critică pe Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL, pentru felul în care încearcă zi de zi să fie "pe prima pagină". Tănase afirmă că fostul jurnalist, care este vine conectat la Cotroceni, fie va ajunge şeful PNL, fie va fi exclus din partid.

„Ce mă intrigă este insitenţa aceasta de a fi pe prima pagină în fiecare zi, de a genera ştiri, de a fi un one man show al PNL-ului şi al Dreptei, atîrnat în aţe, toată lumea ştie, de Cotroceni. Şi din alte direcţii, dar în principal de Cotroceni. Adică, să tot agiţi cîte o temă numai ca să fii pe prima pagină şi să fii citat e cam mult. Partidul este altă mîncare de peşte, ca să spunem aşa. Este o lungă listă de membri, cu sute de mii, interesele locale sînt foarte diverse, este o ierarhie a partidului, este un grup parlamentar numeros, sînt multe lucruri acolo, nu e numai persoana lui Rareş Bogdan cum crede el. One man show. Ăsta e rolul pe care-l joacă în esenţă Rareş Bogdan, urmărindu-şi interesele şi de business, şi de putere, şi de tot ce vreţi dumneavoastră. Nu-l văd cu ochi buni. Eu cred că el va termina exclus din PNL. Sau va fi şeful PNL-ului. N-are alternativă în jocul periculos în care a intrat. (…) El vrea orice pentru mărire, dar din prima zi în care a intrat (în partid – n.a.) ţinta era şefia PNL-ului. Cred că i s-a şi promis, nu ştiu de unde, dar din informaţiile mele, şi am multe informaţii de la liberali, cunosc pe toată lumea acolo, cam aşa a fost jocul. I s-a promis marea cu sarea numai să intre în partid”, a declarat Stelian Tănase, într-un interviu la Radio Top.