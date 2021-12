Stelian Țurlea prezintă cartea zilei: 'Confiteor, de Jaume Cabré

„Tradus în peste 20 de limbi, cu peste un milion de exemplare vândute, dotat cu cele mai prestigioase premii catalane și în 2013, la Paris, cu Prix Courrier International pentru cea mai bună carte străină, Confiteor este al patrulea roman al lui Jaume Cabré tălmăcit în română. Un roman magistral", așa își începe Stelian Țurlea prezentarea volumului în Mediafax.

Redăm mai jos analiza scriitorului.

„Mă simt bătrân, și doamna cu coasa mă invită s-o urmez. Văd că a făcut o mutare cu nebunul de negru și-mi cere, cu un gest politicos, să continui partida. Știe că mai am puțini pioni. Totuși, încă nu e mâine și mă uit să văd ce piesă pot muta. Sunt singur în fața hârtiei, ultima mea șansă.”... „Am luat cele trei sute de pagini în care mă dădusem de ceasul morții să vorbesc despre rău, despre care acum știam că este la fel de inefabil și misterios precum credințele și, pe cealaltă față, aproape ca pe un palimpsest, am început scrisoarea pe care am impresia că acum o termin, acum că am ajuns la hic et nunc... „Am scris în fața acestui altar făcut din desenele tale, neobosit, ca într-o competiție între memorie și uitare, care va fi prima mea moarte”.

O scrisoare de dragoste, adresată iubitei moarte, ce „trebuia să se întindă pe două foi”, ajunsă la multe sute de pagini în care faptele trăite, cele gândite și imaginate se întrepătrund. „Știu că inventez, dar asta nu înseamnă că nu spun adevărul” afirmă Adrià Ardèvol, profesorul de istoria ideilor de la Universitatea din Barcelona, care-și începe lunga confesiune (Titlul catalan, Jo confesso „mărturisesc”, redat în versiunea românească, precum și în cele din alte limbi, prin termenul latin, este începutul rugăciunii Confiteor Deo omnipotenti din actul penitențial care precedă Liturghia catolică) în momentul în care este diagnosticat cu Alzheimer. Spre a profita de ultimele luni de luciditate, o lungă incursiune în viața lui Adrià, de la copilul-minune la omul aflat în fața acelei prime morți, a memorie; în același timp, o incursiune în cinci secole de istorie asociate, uneori în aceeași frază, de la inchiziție la nazism – prilejuită de un personaj aparte: o vioară Storioni cu numele de Vial trecută prin mâinile și viețile atâtor oameni, cauză a atâtor bucurii și a atâtor nenorociri. O încercare de a exprima perplexitatea în fața răului, imposibilitatea de a înțelege de ce „omul distruge omul și tot el scrie Paradisul pierdut”.

Tradus în peste douăzeci de limbi, cu peste un milion de exemplare vândute, dotat cu cele mai prestigioase premii catalane și în 2013, la Paris, cu Prix Courrier International pentru cea mai bună carte străină, Confiteor este al patrulea roman al lui Jaume Cabré tradus în română, după Excelență, Umbra eunucului și Vocile lui Pamano, apărute în colecția „Biblioteca de Cultură Catalană” a Editurii Meronia, în excelenta traducere a Janei Balacciu Matei. Inclusiv această traducere este o perlă de limbă română.

O minune de roman!

Jaume Cabré - Confiteor. Traducere de Jana Balacciu Matei. Editura Pandora M, 863 pag.