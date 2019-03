STENOGRAME din ședința PSD în care s-a decis SALVAREA lui Tudorel Toader de la demitere - DISPERAREA a cuprins tabăra social - democrată

Apar primele informații din ședința PSD în care s-a decis susținerea ministrului Justiției, Tudorel Toader. Recent, acesta a fost atacat chiar din PSD pentru că nu a propus o OUG pentru amnistie și grațiere, dar și pentru că nu a venit cu propuneri de modificare a Legilor Justiție în acord cu prevederile CCR. Opoziția a depus o moțiune simplă la adresa ministrului, moțiune care însă nu a fost încă supusă la vot.

Conform unor stenograme din ședința PSD intrate în posesia România TV, în apărarea lui Toader a sărit Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, care a subliniat că: "Dacă trece moțiunea, în afară de a arăta că nu mai avem majoritate, nu se va întâmpla nimic. Trebuie să ne mobilizăm cu cei din ALDE și cei de la minorități să respingem moțiunea. Trebuie să arătăm că coaliția PSD - ALDE are majoritate lejeră, chiar și fără UDMR".

Un contestatar vehement al lui Tudorel Toader a fost deputatul Cătălin Rădulescu: "Nu am văzut ordonanțele promise. Înțeleg că dacă respingem, nu se întâmplă nimic. O să ne taxeze electoratul că nu am făcut nimic din ce am promis", a spus Rădulescu.

Fostul ministru al Justiției, Florin Iordache, l-a atacat pe succesorul său, subliniind că: "Să zicem că prin absurd trecem moțiunea. Modalitatea de a-l schimba pe Tudorel Toader nu e asta. Trebuie să ne facem singuri curățenie în Guvern. Suntem aici să luăm o decizie politică. Nu trebuie să întărim opoziția. Trebuie să votăm împotriva moțiunii".