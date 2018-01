STENOGRAME - Emil Boc, INTERCEPTAT într-un dosar IMPORTANT, instrumentat de DIICOT.Ce discuta fostul premier cu principalul INCULPAT

Florian Walter discuta frecvent cu Emil Boc, în perioada în care omul de afaceri se pregătea să se mute cu totul la Petrolul, se arată în câteva stenograme publicate de ziardecluj.ro. Interceptările au fost făcute în dosarul deschis de DIICOT pe numele lui Florian Walter.

Citeşte şi: Lovitură DURĂ pentru Carmen Dan, dinspre Bruxelles: 'Nu are experienţă şi greutate să conducă. Nu trebuia din start să fie acolo'

IMPORTANT PENTRU TOȚI CITITORII

În vara lui 2012, Florian Walter - atunci patron la ”U” Cluj - îşi lua toţi jucătorii şi-i transfera gratis la Petrolul Ploieşti. Potrivit ziardecluj.ro, omul de afaceri a luat această decizie după ce s-a supărat că n-a primit contracte cu statul. Concret, Florian Walter a preluat-o pe ”U” Cluj în 2009, când clubul se confrunta cu grave probleme financiare. Fostul acţionar al lui Dinamo a plătit atunci datoriile clubului - care erau de două milioane de euro - şi a întărit echipa cu câţiva jucători importanţi, care să o ajut pe Universitatea să se bată pentru prima parte a campionatului.



Cel care l-a convins să investească în Universitatea ar fi fost Emil Boc, care atunci era premier. În schimbul implicării la ”U” Cluj, Florian Walter spera să primească mai multe contracte cu statul. Însă acestea n-au mai venit. Walter s-a simţit înşelat şi a decis să-şi mute gratis jucătorii la Ploieşti, acolo unde autorităţile locale îi promiseseră sprijin.

Însă decizia lui Florian Walter n-a fost pe placul procurorilor DIICOT, care i-au deschis dosar pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat. Pe 14 noiembrie 2012, a fost vizitat pentru prima dată de procurorii DIICOT. Walter s-a panicat şi l-a sunat pe Emil Boc, care doar ce fusese ales primar al Clujului, în toamna lui 2012. Walter i-a cerut lui Boc să afle cine se află în spatele acţiunii procurorilor şi avea bănuiala că totul ar fi pornit de la Arpad Paszkany, patron la rivala CFR Cluj.



Publicaţia ziardecluj.ro a publicat o parte din discuţiile care s-au purtat între Florian Walter şi Emil Boc, chiar pe 14 noiembrie 2012, în ziua în care procurorii DIICOT au făcut percheziţii la sediul lui ”U” Cluj şi Petrolului.

Citeşte şi: Codrin Ştefănescu cere DECAPITĂRI în masă: 'Toţi să-şi dea DEMISIA...'

Florian Walter: Deranjez?

Emil Boc: Am ieşit de la o conferinţă cu cei de la Emerson… reprezentanţi de la American Chamber of Commerce... vă rog!

Florian Walter: Domnule Boc! Văd că de acolo se aprinde o flacără aşa de... nu ştiu de unde a pornit şi asta! Astăzi a venit DIICOT şi la Universitatea şi la Petrolul.

Emil Boc: Ei, nu mai spuneţi! Cum? Cum?

Florian Walter: Deci a venit DIICOT-ul de 3 ori azi şi la club, la “U” şi la Petrolul. Din păcate, vă spun eu că asta ...

Emil Boc: Dar în ce context, ce Dumnezeu e asta...?

Florian Walter: Nu ştiu cine porneşte asta, dumneavoastră puteţi să aflaţi mai bine.

Emil Boc: Nu am nici o legătură cu treburile astea.

Florian Walter: Nu dvs., dar părererea mea e că o să fugă şi ultimii investitori, ăstia... şi omul ăsta dacă află toate chestiile astea, nu se mai bagă în ciorba asta acră de 6 luni de zile ... Ei vezi ...

Emil Boc: Pffffuai... dar asta (neinteligibil) ... culmea că în prag de...

Florian Walter: Da...

Emil Boc: ... finalizarea unor demersuri....

Florian Walter: Păi tocmai de-asta! Ştiam că mâine vine domnul Bultoc la mine, erau ultimele chestii de...

Emil Boc: Da! Ne-am văzut ieri, am mai discutat ieri, am avut o întâlnire foarte bună şi... da ...

Florian Walter: Deci astăzi, dacă e... află chestia asta la presă şi ... nu ştiu dacă îl mai vedem pe omul ăsta acolo!

Emil Boc: Sper că nu e nimica... e o chestie din-asta, uzuală ...

Florian Walter: Nooo! Nu e uzuală, că nu-ţi venea DIICOT-ul. Dacă era aşa, îţi veneau Finanţele, că au mai fost. Au mai fost şi Garda Financiară.

Emil Boc: Da, ştiu. Ştiu! Mărunţişuri care sunt normale.

Florian Walter: Dar când îţi vine o chestie din-asta, e o chestie superpremeditată, un plan bine-făcut! Deci...

Emil Boc: Nu se poate chestia asta!

Florian Walter: Nu am luat niciun ban de la Statul Român... e o chestie care o să distrugă definitiv...

Emil Boc: Bun, eu acuma sper să rămână la firul ierbii şi să nu aibă alte ...

Florian Walter: Va ieşi, vă spun eu! Pentru că şi aicea o să afle presa din Ploieşti! Deci sunt de 3 ore şi dincolo şi dincolo, nuuu...şi ăştia din Ploieşti au şi spus că a venit hârtia de la Cluj să... Ce dracu, când s-au transferat nişte jucători cu zero!! Păi, ăştia se transferă... astăzi au o valoare, mâine nu mai au!

Emil Boc: Păi, da, bineînţeles!

Florian Walter: Nu ai o măsură de a evalua! Da? V-am spus eu! Eu, părerea mea, încă o dată o repet, un lucru foarte, foarte bine pus la punct.

Emil Boc: Asta nu pot să o cred aşa! Mi se pare o nebunie...

Florian Walter: Domnule, au mai fost mai multe tentative, domnule Boc!!! Aia când au venit cu Marţian, erau cu altă tabără! Au mai venit şi cei din Germania, nu aveau nici o legătură să cumpere! Aceia pe care i-aţi primit şi dvs...

Emil Boc: Da. Mi-am dat seama, după ce am văzut...

Florian Walter: După aceea mi-am dat seama şi eu de ei. Deci, acuma a apărut chestia asta. Dacă o dăm la nemţi, să zicem, că ce încercau ei să facă, nu mai apărea treaba asta! De astăzi... Nu s-a făcut acolo şi s-a intamplat într-o săptămână şi ceva să apară oamenii ăstia acolo, s-a influenţat acest procedeu! De astăzi!

Emil Boc: Fantastic!

Florian Walter: Deci e o luptă foarte mare! Cred că nu ştim nici eu, nici dvs în spate ce se află.

Emil Boc: Îhâm... pfffai... îhîm ... pfffai... Nu aş crede că este ceva structurat şi organizat, nu aş crede, adică mi se pare ...

Florian Walter: Eu vă spun că e structurat şi organizat, ascultaţi-mă pe mine că...

Emil Boc: N-aş crede...

Florian Walter: Avem o vârstă în care părerea mea, experienţa mea şi a dvs ne... ne dăm... ne dăm seama de acest lucru!

Emil Boc: Îmi cer scuze dom’le, mi-aş, mi-aş, aş fi…

Florian Walter: Eu cunosc mai multe informaţii de aici, aşa verbale, mă rog, nu am nişte dovezi, dar este un lucru foarte premeditat! Aici nu mai e vorba nici de bani, de nimic! Că nu e vorba de sume de bani!

Emil Boc: Fantastic, da…

Florian Walter: Credeţi-mă că… pfffu … oamenii ăia, populaţia o să aibe o reacţie super-negativă când o să … se vor vedea cu ea distrusă! Şi noi doi am încercat să o ţinem pe linie de plutire!

Emil Boc: Am încercat să o ţinem pe linia de plutire, să meargă, să… prin ceaţa asta…

Florian Walter: Să găsim soluţii! Eu vă spun, eu la ora asta chiar nu le-am cerut bani, zic, dom’le, uite aia, uite aia, e acolo, se pot reduce din cheltuieli extraordinar de mult din plăţile astea, o sprijinim în dosarele care le are societatea, se pot câştiga toate şi aşa mai departe...

Emil Boc: Încerc şi eu să văd ce ştiu... în regulă! Stăm la firul ierbii, deocamdată! Să o lăsăm aşa...

Florian Walter: E o chestie ciudată, vă daţi seama.

Emil Boc: Bine...

Florian Walter: Ce v-am promis, m-am ţinut de cuvânt! Întotdeauna mă ţin de cuvânt!

Emil Boc: Bine! Mulţumesc mult, tot respectul, sănătate!

Florian Walter: În regulă, sănătate!