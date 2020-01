Sting nu vrea să îi fie transformată viața într-o peliculă biografică în stilul ”Bohemian Rhapsody” sau ”Rocketman”, pentru că își dorește ca povestea sa să fie spusă într-un ”mod artistic”, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica artistului britanic în playlist, scrie Mediafax.

Vedeta în vârstă de 68 de ani s-a arătat hotărât să nu accepte nicio ofertă de la Hollywood pentru a-și transforma povestea într-un film biografic, după succesul avut de peliculele dedicate lui Freddie Mercury și lui Elton John, notează Contact Music.

Sting lucrează în prezent la o producție teatrală, ”The Last Ship”, pentru care a scris muzica și versurile și interpretează rolul Jackie White, șegul șantierului naval din Newcastle.

Muzicianul spune că ar prefera să îi fie spusă povestea prin intermediul spectacolelor la care lucrează.

Întrebat dacă ar susține o posibilă biografie a sa într-o producție cinematografică răspunsul său a fost clar: ”Sub nicio formă. Nu cred că aș vrea. Îmi spun povestea într-un mod artistic. Spectacolul e o metaforă. E o poveste despre mine. Sunt prezent în acest spectacol în multe feluri, poate în mai multe moduri decât intenționam. Personajul pe care îl interpretez include trăsături de la multe persoane cum ar fi tatăl meu, unchi și alte persoane cu care am crescut. Așa aș vrea să procedez în loc să las pe cineva să stabilească «care e parcursul vieții lui Sting». Încă nu am terminat”.

Compozitor, actor, autor si activist, Sting s-a născut în Newcastle, Marea Britanie, dar apoi s-a mutat în Londra, unde a pus bazele trupei The Police împreună cu Steward Copeland şi Andy Summers. Trupa a lansat cinci albume de studio, a câştigat şase premii Grammy şi două Brit, şi a fost inclusă în The Rock and Roll Hall of Fame în 2003.

Pe numele real Gordon Sumner, Sting este unul dintre cei mai apreciaţi artişti ai lumii. A primit, în afara activităţii sale alături de trupa Police, alte 11 premii Grammy, două trofee Brit, un Glob de Aur, un Emmy, patru nominalizări la Oscar, o nominalizare la Tony, Century Award oferit de revista Billboard, precum şi titlul de personalitatea anului oferită la gala MusiCares 2004. De-a lungul îndelungatei sale cariere, a vândut aproape 100 de milioane de copii ale albumelor sale lansate atât în perioada solo, cât şi în etapa The Police.