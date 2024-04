Stoica(USR): Îi cerem lui Marcel Ciolacu să revoce numirea de la şefia ONJN; să permită adoptarea legilor anti-păcănele

USR îi cere premierului Marcel Ciolacu să revoce numirea făcută la şefia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) şi să permită adoptarea, de urgenţă, a legilor anti-păcănele, a anunţat deputata Diana Stoica.

"Îi cerem de urgenţă domnului Marcel Ciolacu să revoce această numire şi să pună în fruntea acestei instituţii pe cineva care înţelege cu ce se mănâncă această industrie, o mână de fier care să vină să facă ordine, să controleze şi să sancţioneze aceşti operatori. Şi, de asemenea, să votăm de urgenţă legile anti-păcănele", a afirmat Diana Stoica, la Parlament.Ea a criticat faptul că la şefia ONJN a fost numit un "hairstylist", o persoană care nu are nicio pregătire în domeniu."Marcel Ciolacu este cel mai mare mincinos şi cel mai mare protector al industriei jocurilor de noroc. După ce ne-a prostit că termină cu păcănelele, după ce ne-a spus că este ameninţat de această industrie, vine azi-noapte - noaptea ca PSD-iştii - şi numeşte în fruntea ONJN un om care nu are nicio legătură şi nicio pregătire pentru acest domeniu. Poate să fie cel mai mare hairstylist din oraş, dar nu are ce să caute în fruntea unei instituţii cheie, care monitorizează, sancţionează şi reglementează industria jocurilor de noroc", a declarat Diana Stoica.Ea a spus că USR a început acum 2 ani, în noiembrie 2022, demersurile de a iniţia legi pentru a-i proteja pe români, în special pe copii, de flagelul jocurilor de noroc."Şase proiecte de lege au fost depuse, care vizează de la scoaterea jocurilor de noroc de la parterul blocurilor şi din apropierea şcolilor, parcurilor, centrelor culturale şi spitalelor la obligaţia ca reclamele la jocurile de noroc să fie însoţite de mesaje de avertizare şi la eliminarea reclamelor stradale la păcănele", a spus Diana Stoica.Ea a susţinut că aceste proiecte sunt blocate de PSD şi PNL."Guvernul PSD-PNL este în continuare, din păcate, complice cu această industrie a morţii, industrie care afectează milioane de oameni - copii şi adulţi care suferă de această dependenţă şi cei din jurul lor, familiile. Psihologii şi psihiatrii ne spun că este dependenţa cu cea mai mare rată de suicid şi statul are o datorie morală faţă de aceste persoane pentru că a lăsat fenomenul să se extindă nepermis de mult. Dacă domnul Ciolacu este în continuare şantajat şi nu poate nici să numească pe cineva competent, nici să adopte aceste legi, să meargă să facă o plângere penală către autorităţile competente şi să ne lase să ne facem în Parlament treaba", adaugă Diana Stoica.Premierul Marcel Ciolacu a decis numirea lui Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de noroc, potrivit unei decizii publicate luni în Monitorul Oficial. În acelaşi timp, Mihail-Silviu Pocora a fost eliberat din această funcţie.