Strigăt de ajutor din diaspora

Pe mai multe grupuri de facebook ale romanilor din Marea Britanie, in fiecare zi apar tot mai multi romani care au nevoie de ajutor, astazi va prezentam doua cazuri

Constantin Cosmin scrie pe facebook: "Haideti fratilor romani din londra sal ajutam pa nicusor e amarat doarme de 2 saptamani pa strazi , la adus cineva acum 3 saptamani de acasa la bagat la munca la spalatorie a munciti doua saptamani, ea luat bani la batut si la dat afara are 10 frati maicasa e bonlava a plecat de amaraciune de acasa ca noi toti .fac apel la toti romnii din londra in apropierea pastelui haideti fratilor sal ajutam pa nicu cu un loc de munca ceva ,,,,dumnezeu sa va aiva in pauza lui pa toti ! El se afla pa BARKING ROAD. E6 3BA .EAST HAM .DUMNEZEU SA AJUTE LUMEA SA SCAPAM DE COVID 19, SI SA fim mai buni.

Un alt roman, raspunde: "Sincer Las fi ajutat cu mare placere si eu am fost ca el dar locul meu de munca sa inchis de 3 saptamani si acum dorm in masina pentru ca nu mai am bani de chirie si abia imi ajung bani de mancare astept si eu sa imi gaesc ce va de lucru asa ca daca puteti sal ajutati dumnezeu la randul lui va ajuta si el o seara cat mai buna."