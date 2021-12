Strigătul de revoltă al lui Tudor Gheorghe, de Ziua Națională a României

Artistul Tudor Gheorghe (76 de ani) a declarat miercuri, la Antena 3, că a observat în spațiul public, de Ziua Națională a României, o „făcătură de bucurie”:

- „Mesajul meu catre romani, de 1 Decembrie. Tot timpul s-a zis azi sa ne bucuram. Zic si eu sa ne bucuram cat inca mai putem sa ne bucuram de putinul care ni s-a dat sa ne bucuram de el”

- „Dupa '90 am avut primul semnal care mi-a sfredelit inima cu amaraciune. Am vazut un lucru ingrozitor si am banuit ca se va ajunge la ce vedem azi. In Sala Unirii din Alba Iulia nu au mai intrat impreuna toate partidele, au intrat cei de la putere si la iesire astia din opozitie s-au intors cu spatele. Asta unde? La Sala Unirii din Alba-Iulia. M-am speriat”

- „Acesta bucurie afisata azi ostentativ e falsa, nu e acoperita, ma doare inima sa spun asta si nu m-am mai dus la Alba Iulia. 25 de ani am fost de 1 Decembrie la Alba Iulia”

- „Tabloul asta jenant, facatura de bucurie. Cantecele noastre 'Treceti batalioane romanii Carpatii', 'Noi suntem romani' sa le canti la jumări, mă? La pomana porcului? Nu se face asa ceva. Și a mai aparut un gen de muzica patriotica, cantece populare facute de pseudo-poeti”

- „Eu sunt mandru ca sunt roman pentru ca sunt un incurabil optimist si mai cred in generatia care vine, in inteligenta poporului roman. Tot ce este gresit este ca nu avem o directie clara, sovaim”

- „Dupa cate s-au intamplat in politica romaneasca, politicienii si-au pierdut in mare masura credibilitatea din pacate. Nu mai avem barbati de stat. Si termenul asta cu proiect de tara a fost demonetizat”

- „Țângălăii care dau azi cu gura pe la televizor nu sunt politicieni. Oamenii de calitate s-au retras si in locul lor au venit cei care stiu sa se descurce, de asta avem la conducerea tarii politruci, nu politicieni. Mie imi e dor de Crin Antonescu, de Vadim, de Prutean, de Paunescu. Pai uitat-te cum vorbesc astia care sunt acum in Parlament”