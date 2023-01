Strigătul Moldovei către un Occident amorțit

Süddeutsche Zeitung publică un comentariu în care subliniază câtă nevoie de sprijin internațional are Republica Moldova.

În sfârșit se aude și în Vest: „Un strigăt de ajutor vine dinspre o țară vecină Ucrainei”, scrie Süddeutsche Zeitung, ziarul cu simpatii social-democrate care apare la München, într-un comentariu publicat sub un titlu care spune că Republica Moldova trebuie să se înarmeze acum, în măsura în care se mai găsește ceva pe piața internațională a armamentului printre livrările urgente către Ucraina.

Acum, când Occidentul nu-și vede capul de atâtea cereri ale Ucrainei, ce trebuie sortate și ierarhizate în funcție de priorități, are cineva timp de Moldova? Da, afirmă Frank Nienhuysen, autorul comentariului din ziarul bavarez, Occidentul ar trebui să bage în seamă țara aceasta care, spre deosebire de Ucraina, „este lipsită de apărare, fragilă și, în plus, mai săracă decât orice altă țară europeană”. Dacă într-o zi Ucraina ar ceda sub presiunea invadatorului, Rusia ar amenința imediat și Republica Moldova. Iar „ultimele decenii au arătat că, atunci când Rusia suferă de nemulțumiri interne, pornește în marș spre triumfuri internaționale”, amintește autorul, bun cunoscător al realităților rusești, în mijlocul cărora a trăit între 2008 și 2013.

Moldova nu trebuie lăsată să aștepte

Cititorii cotidianului sunt informați - dacă nu știau deja - că, pe lângă dependența energetică față de Rusia și de prezența armată a acesteia în regiunea separatistă prorusă Transnistria, mare parte a populației Moldovei este vorbitoare nativă de limbă rusă și, implicit, vulnerabilă la propaganda difuzată pe canalele media ale Kremlinului. Administrația centrală proeuropeană de la Chișinău se opune energic presiunii manipulatorii, dar în fața unui atac militar ar fi complet neputincioasă. Or, avertizează comentatorul (care a studiat științe politice și civilizație slavă, inclusiv la Moscova), în cazul în care trupele rusești ajung terestru prin Ucraina până la granițele transnistrene ale Republicii Moldova, cu siguranță o vor traversa pentru a oferi presupusă protecție populației rusofone.

În aceste condiții, notează ziarul german, Republica Moldova este obligată să achiziționeze arme, cât de bine se poate în contextul existent. „Fără sprijinul europenilor, nu va reuși să se descurce. Uniunea Europeană ajută cu bani, expertiză și acces pe piața comună pentru produsele fabricate în Moldova. NATO susține că ar învăța din lecția ucraineanăși că ar fi pregătită să sprijine Moldova”. Ce lecții? Ce sprijin? Deocamdată, nimic nu e clar. În schimb, „pentru președinta Maia Sandu e limpede că Vestul ia decizii prea lent. Și ar vrea ca populația Moldovei să se simtă în siguranță acum, nu doar atunci când totul va deveni critic”.

Maia Sandu a solicitat cel puțin sisteme de supraveghere și apărare aeriană. Este un apel la ajutor îndreptățit, dar totuși umil, prin comparație cu ce se joacă în Ucraina, comentează Frank Nienhuysen. Se mai poate aștepta, se întreabă autorul, pentru a răspunde tot el imediat: nu, urgența există deja!

preluare DW via Rador