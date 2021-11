Structura Concursului Internaţional „George Enescu” a fost modificată de organizatori, după ediţia hibrid din 2020 - 2021, considerată o reuşită.

Cea de-a 18-a ediţie va avea o singură etapă online, în mai 2022, iar semifinalele şi finalele vor avea loc la Ateneul Român, în perioada 3 - 18 septembrie 2022, conform news.ro.

Tinerii muzicieni se pot înscrie pe site-ul www.festivalenescu.ro, la una dintre cele patru secţiuni - vioară, violoncel, pian şi compoziţie. Termenul limită pentru înscriere este 15 aprilie 2022.

Înscrierea se face prin completarea unui formular, iar jurizarea pentru prima etapă a Concursului va avea loc online prin analizarea înregistrării video trimise de concurenţi. Aceasta se va desfăşura în perioada 1 - 20 mai 2022. Pentru prima oară în istoria concursului, concurenţii înscrişi la vioară, violoncel şi pian care vor trece de etapa online vor ajunge direct în semifinală.

Toate înregistrările video vor fi disponibile gratuit pe www.festivalenescu.ro şi vor putea fi urmărite de public.

Juriile de specialitate ale celor patru secţiuni de la ediţia din 2022 a Concursului „Enescu” sunt alcătuite din muzicieni remarcabili. Acestea sunt formate din profesori renumiţi cărora li se alătură, în premieră, patru specialişti de la celebra universitate Juilliard din Statele Unite ale Americii.

Noutăţile ediţiei a 18-a

Ediţia a 18-a a concursului va debuta la Ateneul Român pe 3 septembrie 2022 cu un concert de gală susţinut de Filarmonica „George Enescu”, sub bagheta maestrului Peter Ruzicka, cu o premieră internaţională: „An Axe For The Frozen Sea”, de Karlo Margetic, lucrare premiată la secţiunea compoziţie în ediţia precedentă a Concursului „Enescu”. Din program face parte şi „Triplul concert pentru vioară, violoncel şi pian”, de Ludwig van Beethoven, în interpretarea câştigătorilor ediţiilor anterioare.

În programul acestei ediţii sunt incluse 19 recitaluri şi concerte, reprezentând atât etape de Concurs, cât şi recitaluri extraordinare susţinute de muzicieni remarcabili, membrii ai juriilor. De asemenea, cei trei câştigători ai ediţiei anterioare vor reveni pe scena Ateneului în calitate de solişti.

Finalele concursului vor fi dirijate de 3 muzicieni de seamă ai scenei internaţionale. Wilson Hermanto, dirijor principal invitat al orchestrei Cameristi della Scala, revine la eveniment pentru finala secţiunii vioară. Tito Muñoz, director muzical al Simfoniei Phoenix, şi Case Scaglione, director muzical al Orchestrei Naţionale d’Ile de France, vor participa în premieră la Concursul „Enescu” pentru finalele secţiunilor de violoncel, respectiv pian.

Valoarea totală a premiilor este de 120.000 de euro, fiind incluse de asemenea şi promovarea internaţională şi lansarea artistică a celor mai talentaţi concurenţi.

Câştigarea locului I la Concursul Enescu 2022 este biletul de acces pe scena Festivalului Internaţional „George Enescu”, la ediţia 2023 - cei mai talentaţi dintre concurenţi vor avea oportunitatea de a concerta în ediţia următoare a festivalului alături de unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii.

Reinventarea Concursului „Enescu” în pandemie

În 2020, Concursul Internaţional „George Enescu” a transmis mesajul „Frumuseţe în viaţă”, iar în contextul pandemiei şi-a propus să arate că avem cu toţii puterea să ne adaptăm vremurilor.

Concursul s-a reinventat în online cu o premieră în lumea muzicii clasice internaţionale - primele două etape ale secţiunilor au fost organizate online, această măsură fiind luată pentru a putea derula competiţia în contextul pandemic. Astfel, 205 tineri artişti au putut să participe la concurs, între 29 august şi 20 septembrie 2020.

Semifinalele şi finalele au fost organizate în Bucureşti, la Ateneul Român, între 12 şi 23 mai 2021, cu public în sală. Douăzeci şi unu de tineri artişti din 11 ţări au participat în faza a doua a Concursului Internaţional „George Enescu”, într-o ediţie premieră, pentru desfăşurarea căreia organizatorii au făcut toate eforturile posibile în contextul pandemiei şi a efectelor sale asupra mediului artistic internaţional.

Marii câştigători ai celor trei secţiuni sunt violoncelistul Jaemin Han (15 ani), din Coreea de Sud, cel mai tânăr câştigător din istoria Concursului „Enescu”, violonistul Valentin Şerban din România (31 de ani) şi pianista Yeon-Min Park din Coreea de Sud.

Cei trei laureaţi au făcut parte din programul ediţiei jubiliare a Festivalului Internaţional „George Enescu” 2021, Jaemin Han şi Valentin Şerban susţinând concerte alături de Orchestra Filarmonică din Zagreb, iar Yeon-Min Park, împreună cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin.

Concursul Internaţional „George Enescu” funcţionează ca o platformă internaţională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii şi de promovare a compoziţiilor muzicianului român în rândul noii generaţii de artişti din toată lumea, fiind astfel o completare firească a Festivalului „George Enescu”, cel mai important eveniment cultural internaţional organizat de România.

Începând cu anul 2002, Concursul „Enescu” este membru al World Federation of International Music Competition, fiind singura competiţie de muzică simfonică din România organizată în concordanţă cu standardele şi statutul Federaţiei.

Producătorul concursului este Guvernul României, prin intermediul Ministerului Culturii. Organizator este ARTEXIM, instituţie subordonată Ministerului Culturii. Concursul Internaţional „George Enescu” se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României. Realizarea fiecărei ediţii este susţinută de parteneri şi sponsori din mediul privat, artistic şi academic.