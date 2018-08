STS face DEZVĂLUIREA care aruncă în aer tot ce se știa privind intervențiile de la protestul diaspora din Piața Victoriei

Serviciul de Telecomunicatii Speciale lămurește unul din marile mistere legate de desfășurările de forțe din seara protestului diaspora din 10 august. STS a oferit, pentru Ziare.com, informații privind numărul de telefon de pe care a fost efectuat apelul privind vandalizarea unui fast food din București. Amintim că în urma intervenției de la local, jandarmerița Ștefania a fost bătută de protestatarii din Piața Victoriei.

"In urma unei solicitari facute de Ziare.com, Serviciul de Telecomunicatii Speciale a confirmat ca "In seara zilei de 10 august 2018 a existat un apel la numarul de urgenta 112 cu privire la prezenta unui grup de persoane violente in fata restaurantului Springtime, situat pe Soseaua Nicolae Titulescu".

In acelasi raspuns, reprezentantii STS spun ca exista toate elementele ca persoana care a sunat la 112 sa fie identificata de catre autoritatile competente: "Sistemul permite identificarea apelantului de catre autoritatile competente, in conformitate cu dispozitiile OUG nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Manualului de operare publicat pe site-ul www.112.ro. Precizam faptul ca, prin atributiile ce revin institutiei, nu suntem autoritatea care stabileste daca este reala sau falsa identitatea declarata de persoanele care apeleaza numarul de urgenta 112 sau, daca cele raportate de acestea ca fiind situatii de urgenta sunt veridice sau nu", se arata in raspunsul STS.

Apelul a fost facut de pe un telefon mobil cu abonament

La intrebarea Ziare.com de pe ce tip de aparat a fost facut apelul la 112 - telefon fix, mobil cu abonament sau mobil cu cartela, reprezentantii STS au raspuns ca pot "confirma ca apelul in cauza a fost generat de pe un telefon mobil cu abonament".

In concluzie, in ce priveste evenimentele din fata restaurantului Springtime din seara zilei de 10 august 2018, care au pus in pericol viata a peste 25 de politisti din fortele speciale si a doi jandarmi lasati in urma de colegii lor in mijlocul protestatarilor, apelul a fost dat de pe un telefon mobil cu abonament", scrie sursa citată.