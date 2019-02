Studiu CMS: 'Valoarea tranzacţiilor din Europa emergentă a ajuns la 80,5 miliarde de euro în 2018: România clasându-se pe locul 5 în regiune'

Valoarea tranzacţiilor din Europa emergentă a ajuns la 80,5 miliarde de euro în 2018, în creştere cu 12,5%, România clasându-se pe locul 5 în regiune, după Rusia, Polonia, Turcia şi Cehia, relevă datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni şi Achiziţii 2018, realizat în colaborare cu EMIS, potrivit agerpres.ro.

Potrivit studiului, Marea Britanie a fost în 2018 cel mai mare investitor străin în Europa emergentă ca valoare, cu 9,77 miliarde euro. Cel mai mare număr de tranzacţii a fost înregistrat de Rusia (605), urmată de Polonia (323), Turcia (193), Cehia (188) şi România (130). Albania a înregistrat cea mai mare creştere de la an la an, cu 1054,5% ca valoare şi cu 300% ca volum al tranzacţiilor, urmată de Serbia, cu 737% creştere valorică şi 40% ca volum.

În pofida unei încetiniri a dezvoltării fulminante înregistrate în ultimii ani, România rămâne una dintre economiile cu cea mai rapidă evoluţie, potrivit datelor recente ale FMI, lucru subliniat şi de creşterea semnificativă a valorii tranzacţiilor de fuziuni şi achiziţii (+73%) în 2018, datorită, în special, activităţii din sectorul telecomunicaţiilor. Creşterea cererii de comunicaţii mobile, de bandă largă şi de comunicaţii prin cablu, în contextul consolidării sectorului IT în întreaga Europă, a făcut ca tranzacţiile din IT să atingă o valoare anuală de 18,18 miliarde euro în 2018. Cel mai activ sector a fost din nou cel imobiliar, care a înregistrat o creştere de 10,8% a numărului de tranzacţii. Sectorul de investiţii de capital privat a continuat să evolueze de asemenea, numărul de tranzacţii crescând cu 15% în 2018, se arată în studiul CMS/EMIS.

"Dacă ne referim la start-up-urile IT, Europa emergentă este cu siguranţă o regiune de urmărit. Lista companiilor importante care au fost înfiinţate în regiune de antreprenori locali este în continuă creştere, iar investitorii internaţionali încep să fie foarte interesaţi de ele. Ca exemple din România avem grupul Bitdefender, care propune soluţii de securitate cibernetică şi care a fost unul dintre cele mai de succes start-up-uri din regiune, şi UiPath, alt start-up de succes care a pornit din România şi, în urma dezvoltării, are acum sediul în New York. Totodată, în anumite sectoare, cum ar fi cel telecom, au avut loc o serie de tranzacţii care vor duce la consolidarea poziţiei unor companii deja existente, cum ar fi achiziţia de către Vodafone a operatorului de comunicaţii prin cablu UPC şi de către M7 a operatorului de televiziune prin satelit DTH, ambele aparţinând grupului Liberty Global. De asemenea, regiunea a beneficiat şi de mega-tranzacţii de private equity, care au depăşit valori de 1 miliard de euro - precum achiziţia Zentiva de către grupul Advent Internaţional, care s-a apropiat de două miliarde de euro", a explicat Horea Popescu, Partener, CMS România.

La rândul ei, Rodica Manea, Partener, CMS România, a menţionat că, în ţara noastră, în afară de sectorul telecomunicaţiilor, vedetă la numărul de tranzacţii anul trecut (26), studiul CMS a consemnat şi alte industrii importante, precum cea imobiliară şi de construcţii (cu 24 de tranzacţii), industria prelucrătoare (cu 23), educaţia & sănătatea (11), comerţul cu amănuntul (9), serviciile (8), finanţele şi asigurările (6), agricultura (5) şi alte sectoare, care au strâns un număr total de alte 18 tranzacţii.

"Rămânem încrezători că, în condiţiile menţinerii situaţiei economice mondiale, acest trend va fi continuat şi anul acesta", a adăugat ea.

Cel mai recent studiu CMS/EMIS arată că Marea Britanie a fost cel mai mare investitor străin în Europa emergentă ca valoare, cu 9,77 miliarde de euro. Acest lucru marchează o schimbare faţă de 2017, când China a dominat clasamentul valoric, în mare parte datorită acordului CEFC China Energy - Rosneft (cotat la 9 miliarde de dolari). Ca urmare, China a coborât anul trecut până pe locul 5 în ceea ce priveşte investiţiile străine.

În general, tranzacţiile transfrontaliere au crescut cu 20,1% ca valoare, până la 53,4 miliarde euro, în timp ce tranzacţiile interne au rămas stabile la un nivel de 27,1 miliarde euro.

"Activitatea de fuziuni şi achiziţii a fost surprinzător de energică. Pieţele emergente au atins un nivel de sofisticare care le aliniază la standardele celor vest europene şi le face mai atractive pentru investitori", a comentat Helen Rodwell, Partener CEE Corporate Practice, CMS.

Conform studiului, creşterea economică puternică din Europa emergentă, pe fondul unei economii mondiale stabile în cea mai mare parte a anului, a creat condiţii optime pentru investiţii în 2018. În timp ce numărul total de tranzacţii a scăzut cu 0,9% faţă de 2017, câteva "mega-tranzacţii", precum achiziţia în valoare de 6,07 miliarde euro a operaţiunilor Liberty Global CEE de către Vodafone, au crescut valoarea totală a deal-urilor la 80,5 miliarde euro, al doilea cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani.

Pe sectoare de activitate, telecomunicaţii & IT deţine primele patru tranzacţii, ca mărime. Sectorul imobiliar a fost cel mai activ sector (432 tranzacţii), în creştere cu 10,8% faţă de 2017, iar sectorul de private equity a înregistrat o creştere a numărului total de tranzacţii cu 15%, cinci dintre ele depăşind 1 miliard de euro.

"Europa Centrală şi de Est rămâne o destinaţie importantă pentru investitorii internaţionali, contrar avalanşei de tensiuni politice tot mai manifeste în ultimii doi ani. Graţie unei rate de creştere economică semnificative şi a oportunităţilor de dezvoltare a pieţelor din regiune, Europa Centrală şi de Est atrage în continuare privirile şi interesul investitorilor internaţionali. Având în vedere acest context economic favorabil şi tendinţele de consolidare a pieţelor de M&A din regiune, ne aşteptăm să se menţină şi în 2019 trendul ascendent al volumului de tranzacţii înregistrate în ultimii ani", a declarat Gabriel Sidere, Managing Partner, CMS România.

Cu cei 4.500 de profesionişti din domeniul juridic în întreaga lume, care lucrează în echipe specializate pe industrii, experţi în managementul proiectelor, CMS este o firmă de avocatură cu servicii integrate în top 10 la nivel global, din punct de vedere al numărului de avocaţi. Având peste 70 de birouri în mai mult de 40 de ţări din întreaga lume, CMS a totalizat venituri de peste 1,3 miliarde euro în 2017.

CMS are o experienţă deosebită în peste 19 domenii de practică şi sectoare de activitate, precum cel bancar şi financiar, comercial, de concurenţă, corporativ, cel de litigii, ocuparea forţei de muncă, energie, proprietate intelectuală, farmaceutic, imobiliar & construcţii, fiscal şi TMT.

Platforma EMIS furnizează ştiri, informaţii relevante, greu de obţinut, date de cercetare şi analize comparative pentru peste 120 de pieţe emergente. Studiile EMIS beneficiază de expertiza celor mai importanţi experţi macroeconomici din lume, a celor mai renumite firme de cercetare din industrie şi furnizori de informaţii cu cea mai mare autoritate. Analiza aplicată a fuziunilor şi achiziţiilor oferă o imagine complexă a fiecărei pieţe emergente. Fondată acum 20 de ani, EMIS are în jur de 300 de angajaţi în 13 ţări din întreaga lume, oferind informaţii pentru aproape 2000 de clienţi. EMIS face parte din grupul ISI Emerging Markets.