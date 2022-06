Studiu - Principala preocupare a românilor este inflaţia

Românii sunt preocupaţi în primul rând de inflaţie în această perioadă şi consideră că, în ultimele opt luni, calitatea vieţii lor a scăzut, arată un studiu efectuat de AHA Moments împreună cu Rethink Romania şi remis, luni, stiripesurse.ro

După noi valuri de scumpiri şi izbucnirea războiului din Ucraina, percepţiile, dar şi comportamentele românilor s-au schimbat semnificativ. Un nou studiu efectuat de AHA Moments împreună cu Rethink Romania arată că ultimele 8 luni (septembrie 2021-aprilie 2022) au influenţat substanţial atitudinea pe care românii o au faţă de ţara lor.Astfel, principala preocupare a românilor în această perioadă este legată de inflaţie, deoarece aceştia se îngrijorează cel mai mult de cheltuielile lor zilnice. Ei adoptă un comportament precaut pentru a trece peste această perioadă, alegând să consume mai puţin, căutând promoţii sau preferând mărci mai ieftine - de la bunuri până la carburant sau utilităţi.Totodată, românii consideră că în ultimele 8 luni calitatea vieţii lor a scăzut, cei mai afectaţi fiind cei de peste 55 de ani, precum şi cei cu venituri medii sau scăzute.Preocupările legate de inflaţie se manifestă totuşi într-o măsură mai mică în cazul populaţiei cu venituri ridicate, publicul Pareto (top 20% dintre români din punct de vedere al veniturilor, cei care generează 43% dintre veniturile anuale).Acest fapt are două explicaţii: prima e legată de faptul că veniturile mai mari îi fac pe aceştia mai puţin afectaţi de creşterile de preţuri. A doua explicaţie e legată de profilul acestor persoane, care sunt perseverente, ambiţioase, optimiste, văzând problemele ca fiind provocări care cer soluţii, fiind deci orientaţi către rezolvarea situaţiilor apărute în viaţa lor.Pe lista grijilor apare şi războiul, dar aceasta se află în plan secundar în acest moment, deoarece oamenii s-au familiarizat între timp cu ideea şi nu o consideră a fi o ameninţare directă la adresa României.De asemenea, a scăzut şi îngrijorarea faţă de COVID-19, cel mai probabil datorită expunerii mai mici în media, a încetării restricţiilor, dar şi pentru că oamenii s-au obişnuit cu viaţa post-pandemie şi cu efectele aduse de acest val.Evenimentele din ultimele luni au avut un mare impact asupra atitudinii românilor faţă de ţara lor - aceştia nu ar recomanda-o altora ca ţară în care să locuieşti, în timp ce şi pentru ei înşişi sunt mai puţin siguri că ar trebui să rămână aici."La un scor NPS de -32, am putea spune cert că, dacă România ar fi un furnizor de servicii, atunci experienţa utilizatorilor ar fi descrisă drept una nesatisfăcătoare", spun autorii studiului."Din septembrie 2021 şi până în aprilie 2022, lucrurile s-au schimbat destul de mult. Şi asta nu ne surprinde, ştiind cât de învolburat a fost startul acestui an. Principalele griji ale românilor sunt legate de inflaţie, iar aceştia au în plan chibzuinţa ca soluţie - reduc consumul, caută promoţii sau brand-uri mai ieftine. Spre deosebire de război, care nu afectează direct România sau pandemia, care e percepută ca fiind practic încheiată, inflaţia este o realitate imediată, pe care românii o resimt zi de zi în preţurile la bunuri de consum, combustibil sau energie", a declarat Mihai Bârsan, membru Rethink Romania."Acest nou episod al studiului realizat de AHA Moments şi Rethink România ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru toţi cei cărora le pasă de viitorul acestei ţări. Percepţia asupra României s-a schimbat dramatic, a ajuns în doar 8 luni o ţară care nu mai este atractivă pentru locuitorii săi. De asemenea, ideea emigrării e luată mai mult în calcul decât în septembrie anul trecut, iar cei care voiau să rămână în România nu mai sunt atât de siguri acum de asta. Însă cel mai îngrijorător este că primii care vor să plece sunt tinerii între 18 şi 24 de ani. De aceea, misiunea Rethink Romania este cu atât mai urgentă: ţara noastră are nevoie de un proiect clar, pe următorii 30 de ani, care să implice activ toată energia şi forţa creatoare a acestei ţări, de la mediul de afaceri, la societate civilă, experţi, mediul academic şi cel politic", a declarat Dragoş Anastasiu, preşedinte Rethink Romania.Rethink Romania reuneşte antreprenori, profesionişti, inovatori, entuziaşti şi învingători în domeniile lor de activitate: Andy Szekely (Bootcamp University), Avi Cicirean (BrandMinds), Bogdan Rădulescu (Untold Festival), Cristina Chiriac (Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin), Cristina Gheorghe (Institutul Dezvoltării Personale), Călin Ile (Federaţia Industriei Hoteliere din România), Daniela Nemoianu (Nemoianu Consulting), Dorin Bodea (Result Development), Dragoş Petrescu (City Grill), Elena Lotrean (Şcoala Finlandeză din Sibiu), Florin Jianu (CNIPMMR), Felix Tătaru (GMP Group), Felix Pătrăşcanu (FAN Courier), Marius Ghenea (Catalyst Romania), Ovidiu Şandor (Mulberry Development), Simona Baciu (Transylvania College), Virgil Stănescu (SportsHub), George Leca (Asociaţia Pentru Valori în Educaţie), Dragoş Anastasiu (Eurolines Group şi Preşedinte rethink Romania) şi mulţi alţii.Aripa Young a think tank-ului este coordonată de Roxana Chiriţoiu şi îi are în componenţă pe Alexandra Diala, Andreea Ciora, Laura Mîrza, Cătălina Uruc şi Ştefan Matei.Studiul a fost realizat pe un eşantion de 900 de persoane, în aprilie 2022, 18-55 ani, din toate regiunile ţării, rural şi urban, utilizatori de internet.