Stupoare printre aliați. Rusia nu doar că nu retrage trupe, ci aduce masiv din alte zone. Trupe proaspete din Georgia au ocupat poziție pe linia frontului

Rusia redesfăşoară soldaţi staţionaţi în Georgia pentru a consolida invazia din Ucraina, conform raportului publicat de Ministerul britanic al Apărării.

Vezi și: Probleme în sânul puterii de la Kiev. Zelenski i-a numit trădători și i-a demis pe doi înalți responsabili ai serviciilor de informații

"Între 1.200 şi 2.000 dintre aceşti soldaţi ruşi sunt reorganizaţi în 3 grupuri tactice de batalion”, a spus Ministerul Apărării din Regatul Unit în raportul său zilnic.

"Este foarte puţin probabil că Rusia intenţiona să genereze întăriri în acest fel şi acest lucru indică pierderile neaşteptate pe care le-a suferit în timpul invaziei din Ucraina”, se arată pe contul de Twitter al ministerului.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SV5bl19zq3



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/e1x4jsAZnx