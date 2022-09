SUA au rămas fără ambasador și în Rusia

Statele Unite ale Americii au rămas fără ambasador în Rusia! John Sullivan și-a încheiat munca și a părăsit Moscova, la o zi după înmormântarea Mihail Gorbaciov.

Elizabeth Rude va acționa ca însărcinat cu afaceri la Ambasada SUA la Moscova până la numirea unui nou ambasador, scrie Ria Novosti. Cu o zi înainte, Sullivan a luat parte la ceremonia de rămas bun pentru Gorbaciov.

Putin's old friend Viktor Orban came to Moscow for Gorbachev's funeral. Also attending the farewell ceremony were former adviser to President Reagan Suzanne Massey, and the US Ambassador John Sullivan.



None of the European leaders, except Orban, attended the ceremony. pic.twitter.com/5ruWLKoc0x