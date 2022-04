SUA - Incendiile de pădure devastează statul New Mexico

Incendiile de vegetaţie alimentate de vânturi puternice au distrus sute de clădiri din nordul statului american New Mexico şi au forţat mii de locuitori să îşi părăsească locuinţele din mai multe sate de munte, în contextul în care focarele de incendii au apărut neobişnuit de devreme în acest an în sud-vestul Statelor Unite, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Două focare s-au unit la nord-vest de Las Vegas şi au devastat o suprafaţă împădurită cu o lungime de peste 24 de kilometri datorită unor vânturi ce au atins viteze de peste 121 de kilometri pe oră, distrugând mai mult de 200 de clădiri, a anunţat autorităţile statale din New Mexico.În nord-estul aceluiaşi stat american, un incendiu izbucnit la vest de Taos şi-a dublat suprafaţa şi a devenit cel mai mare focar activ din Statele Unite, determinând evacuarea unei ferme de cercetaşi şi ameninţând mai multe sate.Aceste incendii se numără printre cele mai severe înregistrate dintr-un total de 20 detectate în sud-vestul american şi au alimentat îngrijorările conform cărora această regiune este predispusă la incendii violente din cauza deceniilor întregi de secetă şi acumulărilor abundente de vegetaţie uscată."Ne aşteaptă un sezon al incendiilor care va fi mai lung, mai periculos şi mai dramatic", a declarat guvernatoarea statului New Mexico, Michelle Lujan Grisham, potrivit căreia 20 de incendii sunt active în acest stat după furtuna de vânt "fără precedent" de vineri.Schimbările climatice au dus la scăderea stratului de zăpadă din timpul iernii şi au permis ca incendii tot mai mari şi mai extreme să se producă mai devreme în fiecare an, potrivit oamenilor de ştiinţă.