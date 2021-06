SUA pregătesc noi sancţiuni împotriva Moscovei, a anunţat consilierul prezidenţial Jake Sullivan

SUA pregătesc noi sancţiuni împotriva Moscovei, pe care o acuză că l-a otrăvit pe opozantul rus Aleksei Navalnîi, a anunţat duminică Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Joe Biden, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Suntem pe cale să pregătim o altă serie de sancţiuni care să fie aplicate în această situaţie", a anunţat Jake Sullivan la postul american CNN, la patru zile după summitul de la Geneva dintre preşedintele american şi omologul său rus Vladimir Putin.

"Noi am aplicat deja sancţiuni împotriva Rusiei pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi. Noi nu am făcut-o singuri, noi am unit aliaţii noştri într-un efort colectiv pentru a sancţiona utilizarea unui agent chimic împotriva unuia dintre cetăţenii lor pe teritoriul rus", a subliniat Jake Sullivan.

Condamnat în februarie la doi ani şi jumătate de închisoare pentru un dosar de fraudă din 2014 - despre care el, ONG-urile şi numeroase capitale occidentale susţin că este politic - opozantul Aleksei Navalnîi este încarcerat de la începutul lui martie într-o colonie penitenciară renumită pentru duritatea sa, la Pokrov, la 100 km de capitala rusă. El a fost arestat în ianuarie şi judecat în scurt timp, la revenirea sa la Moscova, după cinci luni de convalescenţă în Germania, unde se recupera după ce a fost otrăvit.



Opozantul a intrat subit în comă în august anul trecut, în Siberia. După evacuarea sa în Germania, mai multe laboratoare europene au estimat că a fost otrăvit cu ajutorul unui agent neurotoxic de concepţie sovietică, Noviciok.



În timpul summitului lor de miercuri, Joe Biden şi Vladimir Putin şi-au afişat dorinţa de a aplana tensiunile, evitând în acelaşi timp să facă anunţuri concrete.



"Acest om ştia că încalcă legea în vigoare în Rusia", a spus miercuri Putin în timpul conferinţei de presă pe care a susţinut-o separat, după întâlnirea cu Joe Biden, fiind întrebat de ce Navalnîi a fost arestat la sosirea sa în ţară. El a afirmat că opozantul nu a respectat termenii eliberării condiţionate într-un dosar din 2014, în care fusese condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu suspendare şi nu s-a prezentat în faţa autorităţii abilitate pentru a-şi semnala prezenţa.



Putin a mai spus că Navalnîi s-a întors în mod deliberat în Rusia "pentru a fi arestat". "A făcut totul cu bună ştiinţă pentru a fi reţinut", a insistat preşedintele rus.